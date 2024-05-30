SAP NOW 2024 聚焦商業AI

香港, 2024年5月29日 - (亞太商訊) - SAP 今天在香港舉辦年度客戶盛會《SAP NOW 2024》，以「Bring Out Your Best: SAP Business AI」為主題，雲集超過 400 位業界領袖、科技專家以及創新專家互動探討商業 AI 應用及雲端數碼轉型，分享如何從智慧新時代中利用 AI 優化營運，發掘更多全新商機。

SAP 全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士於峰會的主演講環節表示：「很高興我們踏入了令人振奮的時代，人工智能正在大大影響著市場上的業務形式和競爭環境。SAP 商業 AI 憑藉業務相關、結果可靠、以及標準負責的優勢，讓企業能在日益瞬息萬變的市場上保持競爭力，並且實現穩健地促進業務增長。通過結合 SAP 商業 AI、雲技術以及數據管理等最新創新的領先解決方案，有效地賦能香港及澳門企業實現全數據、全球化及全綠色發展。」

為了讓企業親身體驗商業 AI 的應用，SAP 在香港辦公室的「商業 AI 體驗中心」升級亮相，從三大方向引領企業從了解到實踐逐步實現數碼轉型，開拓商業 AI 帶來的無限可能。

啟發應用： 通過展示商業 AI 在推動創新、提高效率和促進業務增長的潛力，憑藉真實的商業應用示範及成功案例，啟發企業將商業 AI 融入更多不同範疇的應用。

通過展示商業 AI 在推動創新、提高效率和促進業務增長的潛力，憑藉真實的商業應用示範及成功案例，啟發企業將商業 AI 融入更多不同範疇的應用。 科技賦能： 協助企業掌握人工智能解決方案的知識及全面理解，讓他們能夠作出明智決策並推動數碼化轉型。

協助企業掌握人工智能解決方案的知識及全面理解，讓他們能夠作出明智決策並推動數碼化轉型。 促進協作：成為促進 SAP、客戶和合作夥伴之間的協作平台，為企業提供互動工作坊、實時示範及知識分享會。

SAP 香港和澳門總經理唐聆風表示：「全新亮相的體驗中心，透過實時示範可讓香港及澳門企業能夠親身了解商業 AI 在各行各業的不同應用，啟發企業對商業 AI 的需求，並為其解決痛點同時促進業務增長。體驗中心作為一個協作平台，更能加強SAP 與企業關係以了解他們的需要，更精準地為客戶提供合適的解決方案。逾 50 年豐富經驗的 SAP 服務 26 個行業，能為不同規模大小的企業提供針對不同行業的解決方案，支持轉型的同時賦能企業透過 SAP 整合的解決方案加速業務發展。」

自去年SAP 發布商業AI 以來，目前全球已有超過 27,000 個客戶，130 多個使用案例，涵蓋銷售、財務、供應鏈、人力等核心業務，透過將商業AI 融入各個行業的解決方案，顯著提升企業的生產力、效率和韌性。就如百年製藥企業羅氏製藥，SAP 為其對藥品研發的投入和生產預測，從數周大大降低為 2 小時，準確度提高 40%，大幅度提升了研發投資回報，有效地降低決策風險。另外，SAP 亦為全球知名的達美航空（Delta）利用商業 AI 提升員工滿意度，打造個性化職業規劃，實現精準職位匹配，使高績效人才保留率提高 98%，前線員工擔任 25%的管理崗位，增強了公司的競爭力，助力他們實現更多不同的業務目標。

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作為企業應用和商業 AI 的全球領導者，SAP 位於商業和技術的交匯點。50 多年來，企業一直信賴 SAP 通過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運，來發揮其最佳表現。2023 年，SAP 第八次榮獲由卓越職場頒發的「大中華區最佳職場」獎項。如需瞭解更多 SAP 資訊，請瀏覽 https://www.sap.com/hk 。

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