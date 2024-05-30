SAP NOW 2024 聚焦商業AI

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香港, 2024年5月29日 - (亞太商訊) - SAP 今天在香港舉辦年度客戶盛會《SAP NOW 2024》，以「Bring Out Your Best: SAP Business AI」為主題，雲集超過 400 位業界領袖、科技專家以及創新專家互動探討商業 AI 應用及雲端數碼轉型，分享如何從智慧新時代中利用 AI 優化營運，發掘更多全新商機。
SAP 全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士於峰會的主演講環節表示：「很高興我們踏入了令人振奮的時代，人工智能正在大大影響著市場上的業務形式和競爭環境。SAP 商業 AI 憑藉業務相關、結果可靠、以及標準負責的優勢，讓企業能在日益瞬息萬變的市場上保持競爭力，並且實現穩健地促進業務增長。通過結合 SAP 商業 AI、雲技術以及數據管理等最新創新的領先解決方案，有效地賦能香港及澳門企業實現全數據、全球化及全綠色發展。」
為了讓企業親身體驗商業 AI 的應用，SAP 在香港辦公室的「商業 AI 體驗中心」升級亮相，從三大方向引領企業從了解到實踐逐步實現數碼轉型，開拓商業 AI 帶來的無限可能。
- 啟發應用：通過展示商業 AI 在推動創新、提高效率和促進業務增長的潛力，憑藉真實的商業應用示範及成功案例，啟發企業將商業 AI 融入更多不同範疇的應用。
- 科技賦能：協助企業掌握人工智能解決方案的知識及全面理解，讓他們能夠作出明智決策並推動數碼化轉型。
- 促進協作：成為促進 SAP、客戶和合作夥伴之間的協作平台，為企業提供互動工作坊、實時示範及知識分享會。
SAP 香港和澳門總經理唐聆風表示：「全新亮相的體驗中心，透過實時示範可讓香港及澳門企業能夠親身了解商業 AI 在各行各業的不同應用，啟發企業對商業 AI 的需求，並為其解決痛點同時促進業務增長。體驗中心作為一個協作平台，更能加強SAP 與企業關係以了解他們的需要，更精準地為客戶提供合適的解決方案。逾 50 年豐富經驗的 SAP 服務 26 個行業，能為不同規模大小的企業提供針對不同行業的解決方案，支持轉型的同時賦能企業透過 SAP 整合的解決方案加速業務發展。」
自去年SAP 發布商業AI 以來，目前全球已有超過 27,000 個客戶，130 多個使用案例，涵蓋銷售、財務、供應鏈、人力等核心業務，透過將商業AI 融入各個行業的解決方案，顯著提升企業的生產力、效率和韌性。就如百年製藥企業羅氏製藥，SAP 為其對藥品研發的投入和生產預測，從數周大大降低為 2 小時，準確度提高 40%，大幅度提升了研發投資回報，有效地降低決策風險。另外，SAP 亦為全球知名的達美航空（Delta）利用商業 AI 提升員工滿意度，打造個性化職業規劃，實現精準職位匹配，使高績效人才保留率提高 98%，前線員工擔任 25%的管理崗位，增強了公司的競爭力，助力他們實現更多不同的業務目標。
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作為企業應用和商業 AI 的全球領導者，SAP 位於商業和技術的交匯點。50 多年來，企業一直信賴 SAP 通過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運，來發揮其最佳表現。2023 年，SAP 第八次榮獲由卓越職場頒發的「大中華區最佳職場」獎項。如需瞭解更多 SAP 資訊，請瀏覽 https://www.sap.com/hk 。
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