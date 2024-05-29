第四範式發佈2024年第一季度業務表現



財務摘要： 2024年第一季度第四範式總收入為人民幣8.3億元，同比增長28.5% 第四範式先知AI平台業務（簡稱：先知AI平台）收入為人民幣5.0億元，同比增長84.8%，佔總收入的比例為60.6% SHIFT智能解決方案業務收入為人民幣2.5億元，佔總收入的30.1% 式說AIGS服務業務收入為人民幣0.8億元，佔總收入的9.3%

毛利為人民幣3.4億元，同比增長21.1%，毛利率為41.2%

研發投入為人民幣3.5億元，研發費用率為42.0% 營運摘要： 截至2024年3月31日，總用戶數為124個，標杆用戶數為54個，標杆用戶群體平均營收貢獻為人民幣8.9百萬元，同比增長64.0%。2020年1月1日至2024年3月31日，累積服務總用戶數為1,058個

先知AI平台：2024年3月，發佈了全新的可以構建行業大模型的平台—「先知AI平台5.0」。基於「先知AI平台5.0」，與用戶及合作夥伴，打造了一批行業大模型應用案例，涉及汽車製造、醫療健康、以及災情預防等領域

SHIFT智能解決方案：2024年第一季度，持續發佈了數十個面向金融、零售、製造、能源、建築、運營商、醫療等行業的解決方案產品，推動公司商業版圖加速擴張

式說AIGS服務：2024年第一季度，迭代並優化了AIGS Code X產品，該產品是基於生成式AI技術的輔助程式設計工具。已與金融、運營商、新能源車企等多家行業頭部企業在程式設計開發等方面深入探索 香港, 2024年5月28日 - (亞太商訊) - 領先的企業級人工智能軟件公司——北京第四範式智能技術股份有限公司（「第四範式」或「公司」，股份代號：6682.HK），公佈截至2024年3月31日止三個月（「本期間」）的第一季度業務表現。 2024年第一季度，第四範式在行業季節影響和市場波動中，公司核心業務表現出色，取得穩健增長。本期間，第四範式總收入為人民幣8.3億元，同比增長28.5%。此外，公司毛利為人民幣3.4億元，增加21.1%，毛利率為41.2%。公司持續推進客戶群體的多元化，積極拓展新客戶的同時，實現現有客戶的數字化轉型體驗升級和產品粘性提高。截至2024年3月31日，公司總用戶數為124個，標杆用戶數為54個，標杆用戶群體平均營收貢獻為人民幣8.9百萬元，同比增長64.0%。2020年1月1日至2024年3月31日，累積服務總用戶數為1,058個。本期間，公司堅持創新驅動發展，研發投入人民幣3.5億元，研發費用率42.0%。 核心業務收入暴漲84.8%，行業大模型規模效應顯著 本期間，第四範式先知AI平台業務收入人民幣5.0億元，同比增長84.8%。先知AI平台業務收入佔集團總收入比例為60.6%。 2024年3月底，第四範式發佈「先知AI平台5.0」版本。目前，大多數語言大模型能解決生成下一個文字/圖片/視頻的問題，然而對企業而言，其核心需求（即戰略升級、業績增長、競爭力提升等）亟待解決，也就是更需要數字化智能化轉型對企業核心效率提升產生作用。「先知AI平台5.0」以預測下個任意模態為技術原理，可基於各行業場景的不同模態資料，構建行業大模型，極大拓展了行業大模型應用領域，為企業提供充足大模型供給。 這是該產品10年來第五次迭代，10年來，一直致力於解決不同階段，企業落地AI應用的核心痛點。 第四範式先知AI 1.0，通過高維、即時、自學習框架大幅提升模型參數規模，替代企業傳統的專家規則決策引擎。

第四範式先知AI 2.0，基於自動機器學習推出HyperCycle低門檻開發工具，大幅降低模型開發門檻，實現客戶自主構建行業大模型。

第四範式先知AI 3.0，定義了加速人工智能場景應用的全流程標準，縮減企業95%資料治理時間，大幅提升AI應用效率，實現行業大模型高效應用。

第四範式先知AI 4.0，設立「北極星指標」1，找准企業高價值業務場景，讓行業大模型服務企業核心競爭力。 1. 北極星指標，是與企業核心價值高度相關的業務指標，這個指標幫助企業集中關注最重要的增長驅動因素，例如營收增長、利潤提升、市佔率擴大等，並指導其進行決策和資源分配。 2024年第一季度，公司核心業務規模化發展的同時，公司另外兩大業務——SHIFT智能解決方案和式說AIGS服務穩步拓展，公司商業版圖和技術開發效率都得到有效提升。 SHIFT智慧解決方案業務，2024年第一季度收入人民幣2.5億元，收入佔總收入比例約30.1%。該業務本期間發佈了數十個解決方案產品，覆蓋了金融、能源電力、運營商、交通運營等重要行業，推動公司商業版圖加速擴張。 式說AIGS服務業務，收入為人民幣0.8億元，收入佔總收入比例約9.3%。公司一季度迭代並優化了AIGS Code X產品，該產品是基於生成式AI技術的輔助程式設計工具，面向企業研發全流程，提供包含代碼續寫、注釋生成、代碼糾錯、代碼重構、生成單元測試等一站式服務，構建標準化「應用生產流水線」，提升組織效能。本期間，已與金融、運營商、新能源車企等多家行業頭部企業在程式設計開發等方面深入探索。 大模型業務應用進展：行業大模型有效提升多行業生產經營效率 本期間，基於「先知AI平台 5.0」，第四範式與用戶及合作夥伴，打造了一批行業大模型應用案例，涉及汽車製造、醫療健康、以及災情預防等領域。持續推動生成式AI技術及大模型產品的商業化進程。不僅大幅提升企業核心業務效率，也為社會經濟可持續發展貢獻力量。 本期間，第四範式與國內某智能製造企業合作，通過人工智能實現工廠運行資料的全面整合。通過該智能平台，工廠生產效率提升了11.4%；在醫療行業，第四範式通過人工智能技術及行業大模型能力，提高醫療服務品質和效率，降低疾病負擔，從而提升消費者健康水準。第四範式與某標準化代謝疾病管理中心合作，開發了慢病管理大模型，該模型能夠對心腦血管、心血管、腦卒中、糖尿病、高血壓等五種常見高發慢性疾病進行三年內的風險評估，準確率提升了三倍。 防汛大模型提前部署防汛工作以應對夏季汛期：本期間，第四範式聯合某水利單位，共建智能防汛大模型應對夏季汛期。該防汛大模型可通過即時監測與預測洪水風險，優化應急回應和資源調度，提前預警並減少災害損失，從而保障居民生命財產安全，提升社會整體抗災能力。 第四範式董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵博士表示：「在人工智能時代，我們致力於使用人工智能提升企業的核心業務和核心競爭力。在2024年三月，我們發佈了『先知AI平台5.0』，用生成式AI的能力打造客戶專屬的基礎大模型，不斷降低企業構建大模型的門檻。我們欣喜地看到，行業大模型在越來越多企業的核心業務中發揮作用。」



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