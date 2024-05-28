MUFG退休金管理及市場服務香港辦公室舉行開幕式 為拓展區內退休金市場奠定基礎

香港, 2024年5月28日 - (亞太商訊) - 全球領先退休解決方案的翹楚 ─ MUFG退休金管理及市場服務，於5月24日邁出重要一步，其MUFG退休規劃方案部門宣佈於香港的辦公室隆重開幕，新辦公室設於港鐵奧運站附近的匯豐中心第一座。為慶祝這重要時刻，MUFG退休規劃方案舉行了開幕典禮，並邀得多個尊貴的嘉賓出席，其中包括主禮嘉賓，MUFG退休規劃方案首席行政官麥嘉迪女士。

(由左至右)MUFG退休規劃方案首席行政官麥嘉迪及MUFG退休規劃方案亞洲合夥客戶關係總經理鍾利寶進行醒獅點晴儀式，為表演揭開序幕，並合照留念。 (由左至右)MUFG退休規劃方案亞洲合夥客戶關係總經理鍾利寶、澳大利亞貿易投資委員會，香港及澳門高級貿易和投資專員Shannon Powell、澳洲總領事館駐香港及澳門領事Gareth Williams，及MUFG退休規劃方案首席行政官麥嘉迪，一起主持MUFG退休規劃方案香港辦公室的開幕典禮。

MUFG退休規劃方案香港辦公室開幕，彰顯公司致力發展及重塑香港退休金市場以及拓擴其全球足跡的堅定決心和承諾。落戶香港，MUFG退休規劃方案可享市內充滿活力的商業生態系統，以及由行業持份者和客戶組成的網絡，促進合作、夥伴關係及知識交流，從而加快香港的業務發展。

透過發揮香港作為亞洲首屈一指商業樞紐的地位，MUFG退休規劃方案可把握龐大機遇，並為大幅提升其在香港和整個亞洲各地的業務成長及策略發展奠定基礎。

MUFG退休規劃方案首席行政官麥嘉迪表示：「MUFG退休規劃方案比以往任何時候都更加致力於發展與客戶的合作夥伴關係，並擴展其亞洲市場的足跡。香港位於亞洲中心的戰略位置，是通往亞洲各地龐大機遇的理想門戶，可接觸到多元化及快速增長的消費群。香港辦公室的開幕標誌著MUFG退休規劃方案在區內策略性擴展的重要里程碑，亦是我們鞏固亞洲業務整體策略的關鍵一環。透過我們深厚的專業知識、提供綜合的點到點解決方案和可升級的基礎設施，我們相信MUFG退休規劃方案將為業界帶來積極的影響，並成為行業進步的催化劑。」

MUFG退休規劃方案亞洲合夥客戶關係總經理鍾利寶表示：「香港辦公室開幕令我們感到無比興奮。我們見證著香港退休金市場持續數碼化轉型，因此我們將善用新辦公室為其發展作出貢獻。我們持續增加對尖端技術平台和數碼服務的投資，為提供全球最佳實踐解決方案做好充分準備，以滿足香港退休金市場不斷變化的需求，同時保持我們於市場的領導地位。」

新辦公室位於匯豐中心第一座，地理位置優越便利，同時更能與策略夥伴 ─ 滙豐建立緊密合作的環境，促進雙方創造強大的協同效益。

致力於投資培育本地人才，MUFG退休規劃方案成立畢業生計劃以鼓勵年輕人在充滿趣味和變化的退休金行業探尋工作機會。迄今為止，公司已從香港各所大學招募了20名實習生，而隨著其在區內的業務不斷發展，公司將繼續擴展有關計劃。

MUFG退休規劃方案在區內營運逾十年並擁有超過36年的成功經驗，憑藉其專有的技術平台在市場建立穩固據點，有關平台為客戶提供無與倫比的規模、點到點的解決方案及專業服務，賦能客戶有效與持份者合作，以獲得更好的退休成果。

媒體查詢

縱橫財經公關顧問有限公司(代表MUFG退休解決方案)

蘇嘉麗 (t) +852 2864 4826 (e) heidi.so@sprg.com.hk

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MUFG退休金管理及市場服務

於2024年5月16日，Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.(MUFG)的綜合附屬公司Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation(信託銀行)以協議安排方式成功收購Link Group，標誌著Link Group歷史上一個重要的里程碑。在新的所有權下，Link Group現更名為MUFG退休金管理及市場服務。

MUFG退休金管理及市場服務提供全球數碼化業務，透過安全、可靠及負責任的方式將數以百萬計的人及其資產連繫起來，從而建構更美好的未來。

憑藉旗下兩個市場領先業務 ─ MUFG退休規劃方案及MUFG企業市場，我們得以與多元化的全球客戶合作，提供強健、高效及可升級的服務、專門定制的解決方案以及現代技術平台，藉以帶來世界一流的成果及體驗。

作為全球金融集團MUFG的一員，我們透過發揮員工的專業知識、可升級的的技術、數碼連接及數據洞察，帶來超卓的用戶體驗，並藉此協助管理監管複雜性、改善數據管理，及將人和其資產連繫起來。

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