Tuesday, 28 May 2024, 13:52 HKT/SGT Share: 復星出售德國私人銀行HAL,全額保留HAFS基金服務業務,推進輕資產運營

香港, 2024年5月28日 - (亞太商訊) - 復星國際5月28日發表公告,宣佈向荷蘭銀行出售旗下子公司所持有的德國私人銀行Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG(HAL)99.743%股份,總價約6.703億歐元。本次交易完成後,復星國際將不再持有HAL股份,但復星將全額保留HAL所持有的Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.(HAFS)股份,即保留HAL的基金服務業務。HAFS是德語區十大基金服務公司之一,在歐洲基金業中心盧森堡市場獨立第三方基金設立、基金服務業務常年排名前3,擁有強大的市場影響力和知名度。保留HAFS符合復星的輕資產運營模式。目前交易雙方已簽約,交易將在獲取監管審批後正式交割。公告指出,出售事項是復星持續優化資產組合及注重輕資產運營戰略的一部分。 值得注意的是,基於收購6.703億歐元交易對價,該項目預計可獲得兩位數項目內部收益率。復星國際於2016年收購HAL(原名H&A),歐洲金融企業在近8年的時間跨度上能達到如此回報率,並不多見。而且此次交易的僅是HAL的一部份,復星國際將繼續持有的基金服務業務,屬於輕資產「現金牛」業務,未來預計仍然會每年穩定地創造數千萬歐利潤,並保留約1500億歐元託管資產。綜合來看,本次交易彰顯了該集團致力於持續提升其財務表現及為股東創造最大價值的決心。 聚焦核心產業,投退得宜釋放價值 面對複雜的全球宏觀經濟環境及去年美聯儲連續升息的不利背景下,保持財務實力的強健和資產的流動性相當重要,而更難能可貴的是在這樣的宏觀環境下,公司通過靈活的退出機制能夠不斷提升資金的利用效率。 復星國際董事長郭廣昌表示,「復星會在已經形成優勢的產業中持續深耕,增強確定性,把穩定的盈利增長作為未來復星運營的核心目標」。 這一目標也反映在復星近年來強調的要保持戰略定力,並嚴格貫徹執行對資產的進退有度上。一方面有序退出部分非核心、非戰略性資產,另一方面持續聚焦核心產業,優化資產組合,深耕優質資產釋放價值。 從年度業績數據中可見,復星在「家庭消費主業」的戰略佈局上成效顯著,聚焦已經形成優勢的產業,不斷完善佈局,為全球家庭提供健康、快樂、富足的生活體驗。復星四大核心子公司豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險和復星旅文,2023年總收入達人民幣1,426.9 億元,佔總收入比重72%,四大業務板塊的穩固構建,形成了強有力的業務支撐體系。 復星的投退有序,很大程度上可使集團財務狀況更健康。對於未來發展,復星將繼續保持戰略定力,並在優勢產業賽道積極投資拓展,前瞻佈局,深度發掘生態體系能力和價值。 「擁輕合重」,增強運營能力 經過三十多年發展,復星積累了深厚的運營能力,通過不動產證券化和大宗資產退出,同時推進產業基金助力產業乘長,輕資產運營成效顯著。 以復星旅文為例,2023年復星旅文發揮運營優勢,全球業績全面復蘇,全年收入達人民幣171.5億元,同比增長24.5%,歸屬於股東利潤人民幣3.1億元。2023年其持續優化收入結構,其中旅遊運營的貢獻超93%。隨著輕資產運營能力穩步提升,復星旅文的新產品線如地中海•白日方舟度假村持續落地,預期將可抓緊中國市場開啟城市度假新賽道的機遇。 此次復星出售HAL的銀行業務,但仍保留其基金服務業務,是公司聚焦輕資產運營模式的另一體現。自2016年正式收購HAL(原名H&A)開始,通過深度運營管理,並支持HAL持續進行併購整合,復星已將HAL打造成德國領先的私人銀行,並從HAL獲取了可觀的分紅回報。此次交易,復星一方面釋放了HAL的價值,另一方面,基金服務業務HAFS的保留,保留了通過輕資產運營、規模效應和生態協同獲得長期穩定盈利的巨大潛力,和復星在歐洲的保險、資管等金融業務也能形成良好的業務協同和互補。在未來,復星會對此塊業務持續投入並持續保持對相關業務市場機遇的關注。 郭廣昌在今年業績發佈會上指出,復星未來將更注重輕資產運營的能力,以「擁輕合重」的戰略,抓住輕資產運營的機遇。 市場預期復星更加靈活高效的輕資產運營能力,有望令復星不斷拓寬成長邊界,奠定企業穿越更長週期的穩固基礎,讓業績的多點攀升成為可能。 戰略聚焦,堅持「全球化」和「創新」兩大核心增長引擎 2023年,復星繼續深耕全球化運營,在逾35個國家和地區擁有深度產業佈局。2023年,復星海外收入佔比達45%,十年複合增長率達55%。對復星而言,全球化不止是全球和中國的「雙向奔赴」,還延伸至海內外生態企業的內生式發展,鼓勵生態企業在各自領域積極拓展本土以外的市場。 復星醫藥生物藥平台復宏漢霖自主開發和生產的漢曲優已在40多個國家和地區獲批上市,成為獲批上市國家和地區最多的國產生物類似藥;其首個創新型H藥漢斯狀於印尼獲批上市,成為首個在東南亞國家成功上市的國產抗PD-1單抗。復星旅文旗下Club Med在全球六大洲超過40個國家和地區開展營銷業務,並運營68家度假村;國家級非遺項目、連續舉辦29年之久的豫園燈會首次出海,吸引巴黎當地遊客近20萬人。復星葡萄牙保險持續擴大在南美、非洲等域外市場,國際業務總保費達17.0億歐元,同比增長10.6%。 時至2024年,復星持續聚焦主業,不斷提升創新能力,得到更高層次的認可。4月12日,深圳市政府與復星簽署戰略合作框架協議,雙方集聚優質創新資源,進一步加強在生物醫藥、文體旅遊、時尚消費等領域的合作。3月,復星醫藥聯手深圳市引導基金等其他七方投資人擬共同出資設立生物醫藥產業基金,募集資金全部投資於生物醫藥、細胞和基因等領域。復星醫藥旗下復健資本通過深圳市公開遴選中標,獨家管理該基金。 財務穩健,各大銀行積極支持復星 面對複雜多變的全球經濟形勢,復星採取積極舉措,持續優化資金、資產結構,拓寬融資渠道,壓降負債規模,為公司核心戰略執行提供堅實支撐,如今已是有所成效。 今年5月,復星再次成功籌組5.97億美元的銀團貸款,此筆銀團貸款是今年以來中國民營企業同類貸款中規模最大的一筆,充分反映了境內外銀行對復星流動性的認可,進一步提振了市場、各家合作銀行、債權人的信心。 繼今年3月年度業績發佈後,花旗銀行、瑞銀、野村、方正等國內外機構紛紛發表研究報告,看好復星堅定執行業務聚焦戰略、實現投退平衡,均給予「買入」或「推薦」評級。2023年5月,國際評級機構標普將復星評級展望提升至「穩定」,肯定復星的財務戰略和未來發展的可持續性。 投資市場普遍預期此次成功出售HAL銀行業務後,將可進一步夯實復星現金流,使復星更加聚焦核心主業,推進輕資產運營,並且能夠更好地應對不確定性,穿越週期逆勢成長。



話題 Press release summary





http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network