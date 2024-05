Tuesday, 28 May 2024, 11:16 HKT/SGT Share:

來源 Yahoo! 全新「Yahoo 財經大人物」掌握各企業 CEO、財經人物的第一手觀點 - 首訪陸恭蕙分享香港 ESG 發展指香港在 ESG 實踐中緊貼國際步伐

- 涵蓋三大關鍵主題: ESG、大灣區發展及女性企業領袖

香港, 2024年5月28日 - (亞太商訊) - 全球領先的財經資訊平台「Yahoo 財經」宣布,將推出全新節目「Yahoo 財經大人物」。這個節目提供了一個平台給在不同界別具有影響力的 CEO 及財經人物分享他們對不同議題的觀點。節目的內容涵蓋了三大主題,包括:環境、社會和管治(ESG)、大灣區發展及女性企業領袖。每一集都會通過深入訪談和討論,揭示嘉賓們在財經界的成功經驗、智慧和洞察力,為觀眾提供寶貴的意見和啟發。節目首集邀請了香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問、香港特別行政區前環境局副局長陸恭蕙教授,分享她對香港 ESG 發展的看法。





首集内容:陸恭蕙 – 香港 ESG 的發展 「Yahoo 財經大人物」首集邀請了陸恭蕙教授,分享她對於本港 ESG 發展的見解及建議。陸教授為香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問、香港特別行政區前環境局副局長,縱橫政商界近 40 年,對環保議題最為熟悉。 隨著全球對於環保和社會責任的關注日益增長,各國的企業也在全力推動 ESG,香港政府也在努力推動企業在運營過程中實現可持續發展。政府現要求所有上市公司最遲在 2026 年開始披露 ESG 報告,這一政策推動反映了全球對於環保和社會責任日益增長的關注。陸教授指出這政策不僅是一個法規的要求,更是一場全球與環保相關的革命,意在推動企業在運營過程中實現可持續發展。而香港在推動 ESG 實踐中緊貼國際步伐。 陸教授在節目中提及到企業實施 ESG 時的關鍵是「領導思維」,需要令企業明白到 ESG 不僅僅限於保護環境,更涉及企業的公信力及能夠吸引投資者,對企業本身而言也至關重要。ESG 報告的數據,例如碳排放數據的披露,有助令企業運營更加透明清晰,讓投資者和公眾能更全面地評估一家企業的綜合表現,這對於提升企業的公信力及持續吸引投資十分重要。中小企往往因爲資金或技術的問題而難以推行 ESG,陸教授在節目中也介紹了能夠幫助企業計算其業務過程中的碳排放量的「溫室氣體排放估算工具」,能夠簡化數據收集和報告的流程,使企業能夠輕鬆地追蹤和管理其對環境的影響,陸教授更笑言中小企只需花約 20 分鐘便能學懂計算碳排放,已經可以說是完成小學了。 陸教授亦在訪談中指出大學可以培養年輕人對環保的認識和參與,並透過學術研究提供新的解決方案來應對環境問題。大學的角色不僅限於教育,還包括在環保政策和社會實踐中發揮領導作用。大學擁有前沿的研究和創新技術,在推動環保方面更具有獨特優勢。 探索不同產業的發展 率先掌握未來經濟發展動向 《Yahoo 財經大人物》精心挑選不同嘉賓和策劃訪談,希望不同的觀眾,不論是投資者還是金融才俊,都可以透過觀賞節目,對當前和未來財經領域有新的見解,並能夠率先掌握未來經濟發展動向、投資策略和市場趨勢。 《Yahoo 財經大人物》節目的訪談內容圍繞著三個關鍵主題展開:環境、社會和管治(ESG)、大灣區發展及女性企業領袖。這些主題在財經領域極為熱門,節目將深入探討各主題的重要性和影響,令觀眾能夠在不斷變化的商業環境中獲得競爭優勢。 ESG 作為現在最炙手可熱的議題之一,許多公司都在探討如何改變現有的政策以提高企業的可持續性和價值。節目將繼續邀請業界專家,分享他們在 ESG 領域的經驗和見解,探討可持續發展對企業和社會的重要性,並探索創新的 ESG策略和實踐。 大灣區的發展是對港人極為重要的一個議題。大灣區通過結合九個不同城市的獨特優勢,開拓了更多經濟、社會和民生等各方面的機遇。節目將邀請來自大灣區的企業領袖,分享他們在該區的成功經驗、創新項目和區域合作的重要性,讓觀眾深入了解大灣區的發展動向和未來潛力。 此外,節目亦會邀請女性企業領袖到場,分享她們成功背後的故事,從而啟發和推動更多女性勇於追求卓越,打破性別定型的框架。這些女性企業領袖將分享她們在面對挑戰、推動創新和建立強大的團隊時的獨特觀點和經驗,為女性在商業領域的發展提供激勵和指導。 胡孟青和方健儀將會在節目中擔任主持,兩位主持人都對經濟發展和市場趨勢別具慧眼。主持人能好好引導嘉賓就不同議題分享獨到的見解和觀點,並探討他們在職業生涯中的重要里程碑、所克服的挑戰、以及如何推動公司成為領域創新先驅,讓我們深入了解這些領袖成功背後的故事。我們希望觀眾能受到這些推動變革並具影響力的領袖所影響,得到新的啟發。 想 了 解 更 多 有 關 Yahoo 財 經 大 人 物 的 資 訊 或 收 看 其 內 容 , 請 瀏 覽 :https://hk.news.yahoo.com/topic/Leaders-Decode 關於 Yahoo Yahoo 是全球頂尖的媒體和科技公司,致力於連結網民與他們的熱情喜好所在。從財經、運動,到新聞、購物和遊戲,我們透過值得信賴的產品、內容與技術,讓全球近九億用戶更緊貼他們喜愛的事物,驅動用戶每天的生活。除了服務廣大網民,Yahoo 也提供合作夥伴全方位解決方案,助其成長及拓展業務,並串接 跨 屏 廣 告 、 搜 尋 及 媒 體 等 具 有 價 值 的 連 結 。 更 多 訊 息 歡 迎 瀏 覽 yahooinc.com。 傳媒查詢:

