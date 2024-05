Monday, 27 May 2024, 21:39 HKT/SGT Share: 君聯資本投資企業趣致集團在香港聯交所成功上市

香港, 2024年5月27日 - (亞太商訊) - 據君聯資本微信公號報道稱,5月27日,聯想控股(3396.HK)旗下君聯資本所投企業趣致集團(0917.HK)在香港聯交所主板成功上市。趣致集團擬全球發售股份1970.4萬股,其中中國香港發售股份197.04萬股,國際發售股份1773.36萬股,開盤價報33港元,較發行價25港元上漲32%。 趣致集團成立於2013年,是一家人工智能物聯網(AIoT)營銷解決方案提供商,專注於通過使用智能終端為快速消費品品牌提供服務,讓目標消費者在獲取快消品時獲得方便有趣的體驗,同時征求完成必要的評測和反饋。 截至2023年6月30日,趣致集團在全國22個城市(包括中國所有一線城市及大部分新一線城市)運營6,018台體驗式智能終端。趣致集團絕大部分智能終端位於商業物業,以期覆蓋快消品的主要消費者群體,通過吸引消費者訪問互動並將其轉化為公司在線平台趣拿的用戶,融合線下及線上渠道。趣致集團於2023年的年度活躍用戶約1,590萬名。數據顯示,趣致集團已向472名品牌客戶提供了約1,400個SKU的快消品營銷服務,包括飲料、食品、日用品行業中國前100新興品牌中的74個新興品牌的產品。 君聯資本於2016年投資趣致集團,一路陪伴公司從自動販賣機式戶外營銷商,發展成為集人工智能技術、物聯網IoT技術、互動感知技術為一體的綜合營銷方案提供商。投資後,君聯資本積極幫助公司提升戰略管理和組織管理的能力,並協助公司在業務對接、財務、法律合規和人才引進等多個維度提供增值服務。 君聯資本表示:「趣致集團代表了科技創新驅動下的消費服務升級,利用AIoT方面的多種技術,把傳統低效的試用營銷服務轉化成為對消費者有趣、對品牌商有數據、對行業大幅提升效率的新一代服務模式。隨著人工智能大模型技術的發展,趣致集團將成為互聯營銷AI應用的最佳場景。同時,趣致集團將不斷開拓海外市場,將中國的AI應用技術帶向全球。公司董事長殷珏輝女士是行業中少有的既具備全球視野,又有極強執行力的中國企業家,帶領團隊開拓進取,取得了今天的成就。祝賀趣致集團成功在香港上市。」 君聯資本作為聯控旗下專注早期風險投資及成長期私募股權投資的基金管理公司,在二十多年的發展歷程中,遵循國際通行標準,經歷了多支基金的完整管理週期,創造了可持續的基金業績。據其官網顯示,已累計投資600多家企業,其中有110家在全球不同資本市場IPO退出,近100家通過並購退出。



