連簽多項合作，新希望服務持續構築民生價值鏈

香港, 2024年5月27日 - (亞太商訊) - 2024年5月24日,新希望服務(3658.HK)在蓉(四川省成都市)舉行主題為「民生價值·煙火共融」的上市三周年活動。 行業首部《民生服務白皮書》發佈,多方共談民生發展之路 活動期間,新希望服務聯合克而瑞物管編撰的行業首部《民生服務白皮書》正式發布。克而瑞物管總經理陳珏在現場做了白皮書解讀,她分享到:「為客戶創造價值是物業服務的唯一出路,而『物業+』是創造性滿足客戶需求的必然選擇,當前新希望服務已具備民生供應鏈的保障支撐、與城市共生的資源協同、有效的高端服務供給以及數字化驅動的運營體系,在以客戶價值為錨的前提下,踐行民生服務戰略,聚焦高能級城市深耕,一體化提升資產價值與生活價值的模式與經驗都為行業提供了參考樣本。」 上市三年經營質量領先,實業背景下發展預期向好 經營數據也驗證了新服民生服務戰略的實踐有效性,上市以來,新希望服務營業收入從9.25億元增至12.6億元,三年復合增長率28.9%,增速超行業均值;毛利潤從3.8億元增長至4.4億元,三年復合增長率21.2%,歸母凈利潤從1.9億元增長至2.2億元,三年復合增長率25.1%。根據2023年港股上市物企年報統計,新希望服務毛利率位居第2,歸母凈利率第7,躋身行業盈利能力前列。經營之外,新希望服務的企業綜合實力和影響力也在穩步提升,位居「2024中國物業服務百強企業」TOP21、「2024中國服務力百強企業」TOP19。 能逆勢走出獨立行情,與其在民生服務生態建設上的堅持息息相關:一方面新希望集團在農牧食品、乳品快消等領域的產業鏈優勢,能助力新希望服務商業品牌孵化、團餐後端供應、生活服務產品提供,40多年穩健經營形成的民企常青樹形象,也有利於新服獲取更多優質標的。另一方面,新希望服務也註重在產業上下遊尋找好夥伴,擴大朋友圈,將服務與客戶的鏈接持續做深做厚。 連簽多項合作,涉及「物業+商業+團餐+數字化」等多重領域 繼2023年與武侯區為代表的各政府、合資平臺等開展戰略合作,落地業務項目之後,新希望服務又在5月24日這天與西部環球(成都)體育文化發展有限公司、成都市樓宇經濟促進會、北京飛書科技有限公司等4家單位,分別簽署戰略合作協議。同時,與成都經開資產管理有限公司、四川見興裏科技有限公司分別成立合資公司。 合作內容仍是聚焦於綜合服務能力的優勢互補:與西部環球(成都)強強聯手,在物業服務、多種經營等維度著手,完善服務生態;與成都市樓促會合作,共同塑造現代服務業的新質影響力;與飛書科技深入協作,在數字化提效、AI服務上探索新可能。 當日揭牌的2家合資公司,則是新希望服務在優勢細分領域的進一步精進——「成都經開希望優食社區生活服務有限公司」旨在完善新型農貿市場、食堂業務的打造及運營服務,提升屬地社區生活服務品質;「成都新見興商業運營管理有限公司」則將在產業導入、商業運營、資產管理和質量辦公空間標準化建設方面深度合作,搭建樓宇經濟「大產業」體系。 可預見的是,通過持續的「深耕探索+互利共贏」,公司有望在「物業+商業+團餐+生活」及更廣泛的民生生活服務領域,獲得更廣闊的發展空間。現場與會嘉賓也對新服的民生服務做法進行了交流分享。 新希望服務董事會主席姜孟軍表示:「上市三年以來,新服呈現出良好的發展勢頭,始終把客戶滿意度放在第一位,圍繞'資產增值保值'和'生活安心美好',高質量兌現承諾。」 新希望服務首席執行官陳靜,在回顧上市三年來的成長,講述未來展望時特別提及:「過去幾年,我們的業務結構持續優化,經營業績表現穩健,同時也在持續穩定地回報股東,未來還會繼續以客戶能接受的方式,為美好生活服務,以區域深耕夯實市場競爭力。」 除此外,東鵬陶瓷雲南區域總裁周永華,也在現場講述了與新希望服務之間的故事,他講道:「2006年昆明大商匯投入運營的時候,東鵬是首批入駐的商家,18年後,大商匯GCC入市,而東鵬大商匯二店落成,在昆明的門店增加到數十家,我們彼此成就,共同成長。」 飛書閆峰則分享了通過一體化數智平臺帶來的服務效能提升,以及通過AI技術進一步前置化預判客戶需求,提高客戶粘性的做法。 瀘州老窖大客戶服務中心總經理孔琳也表達了祝賀與期待:「新服近年來憑借優秀的服務品質,深得市場認可和客戶信賴,其鏈接消費者和供應商的民生服務生態建設也值得期待。」 值得一提的是,前不久加入新希望服務董事會的李巍也出席了活動,一方面肯定了公司上市以來做出的成績,另一方面也強調要用優質的、超預期的服務回饋客戶。上任後李巍也多次走訪各地服務現場或出席新希望服務重要會議,被外界視為積極信號,既對公司的運營進行監督和平衡,又能通過參與製定發展戰略和管理政策的方式,為公司長期穩健發展提供指導。 成都市投資促進局、錦江區、武侯區相關政府領導及平臺公司代表,成都市樓宇經濟促進會理事長張煒、成都市物業管理協會秘書長茍強、四川省房地產業協會副秘書長張靜,新希望集團聯合創始人李巍,新希望服務董事會主席姜孟軍,董事會聯席主席武敏,新希望集團辦公室主任羅利,新希望服務黨委書記、首席執行官陳靜等,以及行業機構代表、投資人、客戶代表、合作夥伴等出席了活動。 有關新希望服務控股有限公司(3658.HK) 新希望服務控股有限公司(股票代碼3658.HK)是西部領先、深耕成都的綜合物業管理企業,圍繞“資產增值保值”與“生活安心美好”,為中高端住宅、商寫辦公樓等多種業態提供“物業+生活”、“物業+商業運營”等民生服務系統解決方案。公司連續 5 年被中指研究院評為“中國物業服務百強企業”、西部區域市場力排名第 6 位,2024年位列中國物業服務百強企業TOP21、成都市服務力優質企業 TOP1。自上市以來,公司實現客戶口碑與經營業績的持續高質增長,連續兩年高派息回饋股東。 更多資訊請訪問新希望服務網站:https://www.newhopeservice.com.cn/ 此新聞稿由金融公關(香港)有限公司代表新希望服務控股有限公司發佈。 如有垂詢,請聯絡:

金融公關(香港)有限公司

岳 磊 先生 電郵:timyue@financialpr.hk

劉向陽 先生 電郵:Hulkliu@financialpr.hk

劉淩霄 小姐 電郵:Lucyliu@financialpr.hk

電話:(852)2610 0846

傳真:(852)2610 0842



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network