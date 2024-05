Friday, 24 May 2024, 18:05 HKT/SGT Share:

來源 Quam IR Awards 第九屆【華富卓越投資者關係大獎】頒獎典禮圓滿舉行 嘉許高透明度及雙向溝通 13企業勇奪殊榮

香港, 2024年5月24日 - (亞太商訊) - 「華富卓越投資者關係大獎2023」(簡稱「大獎」)於2024年5月24日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 順利舉行,表揚在多變的環境下能與時並進的投資者關係團隊,以及具傑出可持續發展管理的優秀企業。 華富建業金融集團管理層,包括財務總監麥美娟女士(左三)、首席投資總監顏志軍博士(左六)、華富建業資產管理有限公司行政總裁鄧思傑先生(右三)與頒獎嘉賓及得獎公司代表合照。 傑出投資者關係工作有利金融市場健康發展 上市公司披露資料的公平性及透明度,是公眾作出投資決定的重要考慮因素,除了可提升大眾對企業的認知,亦能推動金融市場健康發展。【華富卓越投資者關係大獎】旨在發掘在投資者關係有出色表現的香港上市公司,得獎企業透過不同途徑打開與投資者溝通之門,傑出的專業手腕為投資者關係工作樹立了最佳典範,值得表揚。第九屆「華富卓越投資者關係大獎」獲上市公司熱烈支持,本年度共有13家公司獲獎,成就非凡。 特別獎項嘉許可持續發展成就 為肯定機構在實踐可持續發展目標上的表現及貢獻,大會本年再度夥拍為企業提供可持續發展建議的顧問公司 — 香港永續策略顧問有限公司(HKSSA),以專業角度為大獎評選出「可持續發展類別」得獎公司,以表揚在環境、社會及管治(ESG)方面整體表現出色的企業。另外,本年設立「可持續發展類別 — 年度最佳報告」、「可持續發展類別 — 碳管理」,以及「可持續發展類別 —年度最佳碳管理方式」三大特別獎項,表揚企業在保護環境,尤其是節能減碳上的卓越表現。 宏觀經濟多變 彰顯投資者關係重要性 華富建業金融集團財務總監麥美娟女士致開幕辭表示:「投資者並非只為企業提供資金,他們是與分享願景並支持企業成長的合作夥伴。我們珍視他們的信任,而且因而更重視公司透明度,投資者關係正正發揮了關鍵作用,扮演了促進企業與投資者之間透明度、信任和有效溝通的重要角色。」 華富建業國際金融有限公司首席投資總監顏志軍博士致辭時表示:「2023年對香港市場是動盪的一年,持續的地緣政治衝突、國內政策變化和高利率皆帶來不穩定性。儘管其他主要市場在去年錄得增長,但恒生指數卻下跌了13.8%。然而在市場不確性的時期,投資者關係的角色變得更加重要。」他隨後敬語得獎公司「南向股票交易放寬和歐美投資者投資增加,令近日投資市場開始反彈,今天的得獎公司近日於投資市場亦表現出色。讓我們攜手前進,迎接未來的各種挑戰和機遇。」 頒獎典禮獲各界朋友和傳媒支持 華富投資者關係榮幸邀請到立法會金融服務界議員李惟宏先生、香港特許金融分析師學會會長何敏博士CFA、香港證券業協會永遠名譽會長徐聯安博士,以及香港科技大學商業戰略與創新研究中心 副主任徐岩教授擔任頒獎嘉賓,共證盛事。 是次頒獎典禮獲得商界朋友及兩地傳媒廣泛支持,﹙排名不分先後﹚包括香港上市公司商會、香港獨立非執行董事協會、香港證券及投資學會、香港特許金融分析師學會、《明報》、《滙通財經》、《FX168》及《財股網》。 【華富卓越投資者關係大獎2023】 得獎企業(按英文名稱字母排序) 股票編號 公司 香港指數成份股 (恒生指數) 類別 0992 聯想集團有限公司 0006 電能實業有限公司 2382 舜宇光學科技(集團)有限公司 主板類別 0081 中國海外宏洋集團有限公司 2276 上海康耐特光學科技集團股份有限公司 0242 信德集團有限公司 6811 太興集團控股有限公司 可持續發展類別 鉑金獎 2020 安踏體育用品有限公司 金獎 3613 北京同仁堂國藥有限公司 銀獎 1229 南南資源實業有限公司 銅獎 2266 黎氏企業控股有限公司 碳管理金獎 8391 基石科技控股有限公司 年度最佳報告 3311 中國建築國際集團有限公司 年度最佳碳管理方式 3311 中國建築國際集團有限公司 【華富卓越投資者關係大獎2023】網站: https://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2023-24/ 查詢及聯絡:

