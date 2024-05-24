第九屆【華富卓越投資者關係大獎】頒獎典禮圓滿舉行

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香港, 2024年5月24日 - (亞太商訊) - 「華富卓越投資者關係大獎2023」（簡稱「大獎」）於2024年5月24日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 順利舉行，表揚在多變的環境下能與時並進的投資者關係團隊，以及具傑出可持續發展管理的優秀企業。
傑出投資者關係工作有利金融市場健康發展
上市公司披露資料的公平性及透明度，是公眾作出投資決定的重要考慮因素，除了可提升大眾對企業的認知，亦能推動金融市場健康發展。【華富卓越投資者關係大獎】旨在發掘在投資者關係有出色表現的香港上市公司，得獎企業透過不同途徑打開與投資者溝通之門，傑出的專業手腕為投資者關係工作樹立了最佳典範，值得表揚。第九屆「華富卓越投資者關係大獎」獲上市公司熱烈支持，本年度共有13家公司獲獎，成就非凡。
特別獎項嘉許可持續發展成就
為肯定機構在實踐可持續發展目標上的表現及貢獻，大會本年再度夥拍為企業提供可持續發展建議的顧問公司 — 香港永續策略顧問有限公司（HKSSA），以專業角度為大獎評選出「可持續發展類別」得獎公司，以表揚在環境、社會及管治（ESG）方面整體表現出色的企業。另外，本年設立「可持續發展類別 — 年度最佳報告」、「可持續發展類別 — 碳管理」，以及「可持續發展類別 —年度最佳碳管理方式」三大特別獎項，表揚企業在保護環境，尤其是節能減碳上的卓越表現。
宏觀經濟多變 彰顯投資者關係重要性
華富建業金融集團財務總監麥美娟女士致開幕辭表示：「投資者並非只為企業提供資金，他們是與分享願景並支持企業成長的合作夥伴。我們珍視他們的信任，而且因而更重視公司透明度，投資者關係正正發揮了關鍵作用，扮演了促進企業與投資者之間透明度、信任和有效溝通的重要角色。」
華富建業國際金融有限公司首席投資總監顏志軍博士致辭時表示：「2023年對香港市場是動盪的一年，持續的地緣政治衝突、國內政策變化和高利率皆帶來不穩定性。儘管其他主要市場在去年錄得增長，但恒生指數卻下跌了13.8%。然而在市場不確性的時期，投資者關係的角色變得更加重要。」他隨後敬語得獎公司「南向股票交易放寬和歐美投資者投資增加，令近日投資市場開始反彈，今天的得獎公司近日於投資市場亦表現出色。讓我們攜手前進，迎接未來的各種挑戰和機遇。」
頒獎典禮獲各界朋友和傳媒支持
華富投資者關係榮幸邀請到立法會金融服務界議員李惟宏先生、香港特許金融分析師學會會長何敏博士CFA、香港證券業協會永遠名譽會長徐聯安博士，以及香港科技大學商業戰略與創新研究中心 副主任徐岩教授擔任頒獎嘉賓，共證盛事。
是次頒獎典禮獲得商界朋友及兩地傳媒廣泛支持，﹙排名不分先後﹚包括香港上市公司商會、香港獨立非執行董事協會、香港證券及投資學會、香港特許金融分析師學會、《明報》、《滙通財經》、《FX168》及《財股網》。
【華富卓越投資者關係大獎2023】 得獎企業（按英文名稱字母排序）
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股票編號
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公司
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香港指數成份股 (恒生指數) 類別
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0992
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聯想集團有限公司
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0006
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電能實業有限公司
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2382
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舜宇光學科技（集團）有限公司
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主板類別
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0081
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中國海外宏洋集團有限公司
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2276
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上海康耐特光學科技集團股份有限公司
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0242
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信德集團有限公司
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6811
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太興集團控股有限公司
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可持續發展類別
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鉑金獎
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2020
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安踏體育用品有限公司
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金獎
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3613
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北京同仁堂國藥有限公司
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銀獎
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1229
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南南資源實業有限公司
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銅獎
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2266
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黎氏企業控股有限公司
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碳管理金獎
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8391
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基石科技控股有限公司
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年度最佳報告
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3311
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中國建築國際集團有限公司
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年度最佳碳管理方式
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3311
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中國建築國際集團有限公司
【華富卓越投資者關係大獎2023】網站: https://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2023-24/
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