

香港, 2024年5月24日 - (亞太商訊) - 由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」（「創意香港」）為主要贊助機構，香港產品設計行業與產品出口界年度盛事「香港智營設計大賞2024」（智營大賞），昨日於香港故宮文化博物館舉行頒獎典禮，合共頒發了76個獎項，以嘉許超過70位本地得獎設計師。活動榮獲一眾業界代表出席，一同見證得獎設計師的「智營設計」作品。大會亦邀請到一眾金獎得獎者即場分享其創作理念及感受。為進一步推廣得獎作品，「香港智營設計大賞2024」繼頒獎典禮後，將安排於本地及海外不同平台展出得獎作品，協助有關品牌接觸到全球各地的潛在專業買家，藉此開拓市場、增強人脈，達到商業轉型。 智營大賞2024反應熱烈 合共收到逾430份參賽作品 本屆智營大賞以 「Raise & Shine」為主題，並分為「公司組」及「概念組」兩大組別。為了緊貼本地設計行業的最新發展及市場需求，大會今年更在相應類別下新增「手作及手工藝」（禮品類別）、「戶外用品」及「廚房及餐桌用品」（家庭及家居用品類別），以及「大童及收藏玩具」（玩具及遊戲類別）四個參賽類別，合共有15個參賽類別，吸引了更多香港原創設計產品參與賽事。 智營大賞2024反應熱烈，自去年11月起開始接受報名，合共收到逾430份參賽作品，按年上升一成。本屆智營大賞的專業評審有來自設計、營銷、學術及產品出口等界別的九位專業人士。他們根據參賽作品的商業性、功能、創新元素、外觀、玩樂及教育元素，以及環保元素等多項準則評選出優勝作品。經過一連兩天的評審後，62件傑出香港原創設計作品脫穎而出，分別獲得「公司組別 – 玩具及遊戲類別」、「公司組別 – 禮品類別」、「公司組別 – 家庭及家居用品類別」及「概念組別」的金、銀、銅及優異獎，以及綠色環保大獎與學生獎，合共76個獎項。 一眾嘉賓及業界代表 共同見證逾70位本地設計師的「智營設計」 為表揚一眾本地獲獎設計師，大會昨日舉行「香港智營設計大賞2024」頒獎典禮。活動榮獲香港特別行政區政府民政及青年事務局副局長梁宏正先生, BBS, JP擔任主禮嘉賓，並一眾嘉賓及業界代表出席支持，包括香港出口商會會長孫榮聰先生等，見證一眾「智營設計」的得獎作品。逾70位香港得獎設計師雲集現場接受嘉許，一眾金獎得獎者更即場分享其參賽作品的創作理念及參賽感受。 勝出作品展現香港創意力量 領導本地原創設計面向國際及招展商機 香港出口商會會長孫榮聰先生表示：「『香港智營設計大賞』自2012年首辦以來，每屆比賽都致力發掘香港產品設計界的優秀人才。今年踏入第13年的智營大賞已發展成為業界盛事，受禮品、產品設計及採購等行業青睞，得獎作品的優良質量亦在海內外買家中建立了聲譽。我感謝政府及業界一直以來的鼎力支持，令參賽作品的水平愈來愈高。本屆比賽的得獎作品齊集創新、美學及實用元素，印證了香港在智慧設計領域的創新和無限潛能。昨日的頒獎典禮可以說是本屆活動的開始，因為一眾得獎設計師的作品陸續會有本地及海外展出的不同機會。我們將繼續肩負領導者的角色，透過不同活動培養本地設計人才、推廣香港原創設計，並積極將香港優秀的原創設計帶到海外，藉此獲得海內外更廣泛的認可及協助業界開拓商機。」 本屆智營大賞得獎作品將於不同的本地及海外平台展出，同時面向業界及公眾，包括：6月設於尖沙咀大型商場的作品展及零售攤位、7月於日本著名的大型家居禮品雜貨展「TOKYO LIFESTYLE Week」展出、9月參展法國巴黎的「MASION & OBJECT」展覽，讓得獎設計師及品牌接觸到世界各地的潛在買家，開拓商機，同時在設計上作出交流，躍上國際舞台。 四大新增類別金獎作品 緊貼行業發展及市場需求 智營大賞多年來合共有超過2,700間參賽公司，提交超過5,000件原創設計作品參賽。為了緊貼本地設計行業的最新發展及市場需求，大會今年新增了「手作及手工藝」（禮品類別）、「戶外用品」及「廚房及餐桌用品」（家庭及家居用品類別），以及「大童及收藏玩具」（玩具及遊戲類別）四個參賽類別。四大新增類別的金獎作品設計分別是︰ 【手作及手工藝】「香港海誌 - 揚帆獅山」來自香港唯一機械紙藝品牌，結合傳統紙藝與機器時代，把香港故事娓娓道來；

【戶外用品】「“ppp” 隨身出行野餐墊派對手提包」把野餐墊融入簡約設計的手提包，讓戶外活動變得更加輕鬆；

【廚房及餐桌用品】「Sustainably Yours! 可降解海棉抹布」以Leaffy 植物海綿製造，能夠吸走自身重量 20 倍的水份，比起紙巾和塑膠海綿環保得多；

【大童及收藏玩具】「香港重機盲盒旅客版」，以城中交通公具、燈箱、郵筒等為靈感，屬情懷滿溢的香港手信。 其餘組別的金獎作品載於附件。完整得獎名單請參閱智營大賞官方網站：https://www.sdawards.org.hk/。 如欲了解更多詳情，請瀏覽「香港智營設計大賞」網址 https://www.sdawards.org.hk/ 相片說明︰ 相片1 : 香港出口商會會長孫榮聰先生表示，「『香港智營設計大賞』將繼續肩負領導者的角色，透過不同活動培養本地設計人才、推廣香港原創設計，並積極將香港優秀的原創設計帶到海外。」 相片2 : 香港特別行政區政府民政及青年事務局副局長梁宏正先生, BBS, JP為活動擔任主禮嘉賓，與一眾嘉賓及業界代表見證一眾「香港智營設計大賞2024」的得獎作品。 相片3 : 香港特別行政區政府民政及青 年事務局副局長梁宏正先生, BBS, JP (中)、香港出口商會會長孫榮聰先生(右3)、香港出口商會副會長兼智營大賞諮詢委員會主席趙婉玲女士 (左3）及香港出口商會榮譽會長鮑潔鈞先生（右2），聯同其他嘉賓率先在場內欣賞多個「智營設計」的得獎作品。 相片4 : 香港特別行政區政府民政及青年事務局副局長梁宏正先生, BBS, JP（中）、香港出口商會會長孫榮聰先生（左4）、香港出口商會副會長兼智營大賞諮詢委員會主席趙婉玲女士（右4），與一眾智營大賞2024的專業評審合照，並祝賀一眾得獎設計師。 相片5 : 香港特別行政區政府民政及青年事務局副局長梁宏正先生, BBS, JP（前左5）、香港出口商會會長孫榮聰先生（前左4）、香港出口商會副會長兼智營大賞諮詢委員會主席趙婉玲女士（前右5），與一眾支持機構合照，感謝各機構對活動的鼎力支持。 相片6 :一眾出席嘉賓、業界代表及得獎設計師大合照，為頒獎典禮揭開序幕，見證一眾「智營設計」得獎作品的誕生。 相片7:現場展出逾70位香港頂尖設計師的得獎作品，合共頒發76個獎項。智營大賞將將安排於本地及海外不同平台展出得獎作品。 附件一、︰「香港智營設計大賞2024」各組別的金獎作品名單 一、「公司組別 – 玩具及遊戲類別」金獎作品名單 嬰兒及學前玩具金獎得主【我的第一套電路積木】 產品專為三至六歲兒童設計，透過音樂、閃爍LED燈及各種開關等模組擴展，啟發創造力。安全創新、簡易組裝，隨處可攜，更使用環保FSC認證木材，致力打造可持續環保的未來。 大童及收藏玩具金獎得主【香港重機盲盒旅客版】 香港重機盲盒系列-旅客版，情懷滿溢的香港手信。 STEM/STEAM 玩具（教育）金獎得主【冚家齊】 遊戲裡我們要活用各類社會標籤和邏輯推理來尋回家人，好提醒我們在遊戲外亦要基於理性客觀地看待社會標籤。 傳統玩具及遊戲金獎得主【雀道】 「麻雀」是中國國粹，傳承各地民間文化，蘊含高深莫測的學問與哲理。由144張牌加上三顆骰子構成的博弈，各門各派的牌組打法千變萬化，是體驗品格情商、智慧巧思及運氣的一種娛樂，雅俗兼容，讓這「四方城」教世人着迷，縱橫海外。PAPERY特以創新工藝配合環保理念，設計出新世代的「雀道」，打造收藏級的環保麻雀。 二、「公司組別 – 禮品類別」金獎作品名單 企業宣傳禮品金獎得主【Vortex Athletica】 Vortex Athletica 運動水瓶將卓越的功能與材料多樣性的外觀融為一體。Vortex Athletica 採用優質單壁 18/8 不銹鋼製成，不僅堅固耐用，而且重量僅 238 克，真正做到了輕量化。蓋子的設計著重功能性和衛生性。 它可以完全拆卸，方便清潔。 耐用的背帶靈活且可滿足個人需求。這款不銹鋼水瓶的每個部件都可放入洗碗機清洗。 節慶禮品金獎得主【揮手招財貓】 揮手招財貓立體木拼圖展現傳統工藝之美，用創意將吉祥與藝術完美結合。能夠為空間增添新樂趣外，親手由平面組裝成立體模型，更能帶來好運和財富，是獨特且有意義的裝飾品。 個人配襯禮品金獎得主【SCANFC® 機能錶帶】 SCANFC® NFC機能錶帶是一款時尚錶帶。 它結合了NFC技術和時尚感，並提升使用者體驗，將時尚科技集一身。 魔術貼設計允許使用者輕鬆佩戴。 藉著NFC技術，它讓使用者探索超連結，並可以建立自己的自動化功能。 手作及手工藝金獎得主【香港海誌 - 揚帆獅山】 100% 紙製。 香港唯一機械紙藝品牌。 以香港故事為主題，結合傳統紙藝與機器時代，創作《揚帆獅山》。 當轉動手柄時，產品上的紙船會做出乘風破浪的姿態。 另外產品中使用的紙張和機器的材質都來自大自然，帶出關注人與人、人與自然和平共處的訊息。 三、「公司組別 – 家庭及家居用品類別」金獎作品名單 廚房及餐桌用品金獎得主【Sustainably Yours! 可降解海棉抹布】 Leaffy 植物海綿是一種可重複使用、可降解的清潔抹布，可用於代替紙巾和塑膠海綿。每塊海綿抹布均由 70% 木漿纖維和 30% 棉製成，使海綿抹布可生物降解。可以清洗並重複使用的抹布，從而減少使用單次清潔紙巾，幫助保護環境。Leaffy 海綿布是一種厚實、柔軟、高吸水性的海綿抹布。它能夠吸走自身重量 20 倍的水份，使其能夠處理各種日常家居污垢。 戶外用品金獎得主【“ppp” 隨身出行野餐墊派對手提包】 “ppp”隨身出行野餐墊派對手提包的靈感源自喜歡在城市或自然環境隨時隨地享受戶外活動的朋友和情侶的實際用戶體驗。野餐墊融入簡約設計的手提包，讓戶外活動變得更加輕鬆，完全配合用戶的日常生活方式。包的結構設計包括野餐墊、手提包和由 100% Rpet 再生輕質材料製成，用法和包裝簡單，可以在任何場合、任何時間、任何地點使用。 智能家居金獎得主【Laputa】 在城市生活中，總是充滿了壓力和情緒上的挑戰。為了保持我們心理狀態的健康，每天保留一些高質量的「獨處時間」來紓解情緒壓力是很重要的。 為了回應這一理念，Laputa沙發的設計不僅可讓我們身體舒適和放鬆，還通過可控的環境照明和內置的藍牙音頻系統，讓我們可以按需從移動設備中播放音樂，來舒緩和平靜我們的情緒。 保健及個人護理金獎得主【肩暖護帶】 「肩暖護帶」立體無縫纖薄方案配合智能針織專利，能全方位覆蓋肩膊，以自設柔溫舒緩肩周不適，改善血液循環，消除疲勞及肌肉緊張；重量只有88克，使用者毫無負擔， 無阻日常活動。 免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動内（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特别行政區政府、文化體育及旅遊局、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。



話題 Press release summary



部門 Design & Art

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

