匯達交通股權架構重組奠定未來發展方向 漢思能源成匯達交通大股東

香港, 2024年5月24日 - (亞太商訊) - 能源行業主要營運商漢思能源有限公司(「漢思能源」或「公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)(香港股份代號:554.HK)欣然宣佈,本集團將以總作價27.2億港元,購入城巴母公司匯達交通控股(匯達控股)的54.44%股權,成為匯達控股的大股東。匯達控股現時的主要業務包括營運專營及非專營巴士,以及多媒體業務,估值為50億港元。 此交易屬現有投資者之間的股權架構重組,令公共交通服務營辦商及能源供應商得以垂直整合,同時維持城巴作為善水資本投資組合公司之一的股權關係,有助達致零排放轉型及把握新能源市場的急速發展的機遇。城巴的核心管理層將維持不變,繼續帶領公司以相同理念發展。 交易完成後,漢思能源將持有匯達控股的70%股份,代表著匯達控股及城巴將成為於香港交易所主板上市的漢思能源旗下的非全資擁有附屬公司。 作為交易的一部分,漢思能源於未來5年內可行使認購期權,進一步買入善水資本所持有匯達控股餘下的30%股份。同時,善水資本可於2029年至2031年間,可行使此權利向漢思能源出售其所持有的匯達控股股份。英高財務顧問擔任漢思能源是次交易之獨家財務顧問。 善水資本在是次交易完成後將繼續作為匯達控股的直接股東,並持有顯著的30%股權。根據交易協議,善水資本亦將成為漢思能源的股東,以每股0.7961港元的對價持有其6.59%股份,並繼續參與匯達控股及城巴董事會,持續為其業務發展、收購,及新能源與氫能相關計劃,提供支持與顧問服務。自善水資本於2020年收購城巴及新巴以來,成功為公司建立穩健的基礎,並致力拓展業務及推動轉型。為確保公司業務的穩定及持續發展,善水資本主席及首席執行官張堃先生將留任城巴的主席;而城巴的核心管理團隊,過去數年成功帶領公司走出疫情並邁向復甦,接下來亦將繼續負責公司的營運。 張堃先生表示:「今次股權重組後,城巴將成為香港交易所主板上市公司的一部份,為把握未來機遇及其長遠發展奠定穩固的基礎。自我們2020年收購城巴新巴以來,公司的轉型之旅獲廣泛肯定,成功大幅提升營運效率及於業務各範疇注入創新思維。由專營權合併,到引入香港首輛電能及首輛氫能雙層巴士並投入服務,以及興建全港首座加氫站,城巴已為未來做好準備,其專業的領導團隊及可靠的員工隊伍將帶領公司應對日後挑戰與把握機遇。城巴將始終致力於讓香港市民熱愛並享受高效、舒適、優質且零排放的公共運輸服務。」 漢思能源行政總裁楊冬先生指:「漢思能源自2020年成為城巴股東後不久,便聯合其他股東一起推進城巴以氫能源巴士替代傳統的柴油巴士,以加快實現其零排放轉型計劃#MissionZero。我們投資建設的香港首座加氫站,為香港首輛氫能巴士的運營提供了保障。漢思能源正面臨由傳統能源行業邁向新能源領域的轉型時期,此次收購意在垂直整合能源供應商及主要的終端用戶,一方面公司將透過現有的石油產品貿易及物流資源優勢,努力降低城巴燃油成本;另一方面公司發展氫能產業的戰略與城巴零排放轉型計劃可實現相輔相成、相互促進。城巴成為漢思能源附屬公司之後,作為香港交易所主板上市公司的一部分,其運營和服務將更加公開和透明,並且更有利於在資本市場獲得支持,這必將為城巴帶來更加穩固和持久的發展前景。」 楊冬先生補充說:「在香港目前經歷經濟轉型及謀求發展階段、部分市場人士對香港資產投資仍處於審慎態度的同時,公司花大額資金投入香港本地資產,表明了本公司對香港經濟發展前景充滿信心。」 圖片說明 圖片一:善水資本主席及首席執行官張堃先生(中)、漢思能源行政總裁楊冬先生(左)及城巴董事總經理李卓豪先生(右)一同慶祝城巴母公司匯達交通控股的股權架構重組。 圖片二:股權架構重組令公共交通服務營辦商及能源供應商得以垂直整合,有助達致零排放轉型及把握新能源市場的急速發展的機遇。 關於漢思能源有限公司(股份代號:554.HK) 漢思能源有限公司為能源行業之主要營運商,於華南地區提供石油及液體化學產品之綜合碼頭港口、貯存罐及倉儲物流服務,並於其自有港口及貯存罐區提供增值服務、買賣油品及石化產品及經營及出租加油站相關業務。 關於善水資本 善水資本是一間總部設於香港的另類資產管理公司,由Investec Group (天達集團) 與張堃先生於2018年合作創立,旗下投資領域包括交通運輸、醫療、先進製造等。為推動綠色能源轉型,善水資本已推出善水資本減碳基金(Templewater Decarbonization Fund),作為其致力促進向低碳經濟轉型的重要舉措。該基金奉行減碳戰略,重點布局於各創新技術包括氫能、儲能、碳捕集、利用與封存(CCUS)等領域,以推動難减排領域更具效率的能源轉型。



