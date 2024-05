Thursday, 23 May 2024, 22:10 HKT/SGT Share: 直擊綠源集團業績交流會,2023年業績實現跨越式增長

香港, 2024年5月23日 - (亞太商訊) - 綠源集團(股份代號:2451.HK)舉行2023年度業績交流會。公司董事局主席兼執行董事倪捷,執行董事兼首席執行官胡繼紅,執行董事、財務總監、聯席公司秘書陳郭勝,集團副總裁倪博原等管理層主要成員以及綠源集團相關部門負責人出席。此外,本次業績交流會還吸引了85家機構投資者、分析師及媒體參會。 綠源集團董事局主席兼執行董事倪捷,在業績交流會上表示,2023年,在經濟形勢影響下,消費趨勢發生變化,同時兩輪電動車新國標深入推進,行業競爭愈演愈烈,這些都時刻影響著行業發展。面對錯綜複雜的經營形勢和艱巨繁重的發展任務,綠源集團以堅定的信心和決心,實現了業績的跨越式增長。截至2023年底,綠源集團收入首次突破50.83億元(人民幣·下同)大關,毛利額6.81億元,同比增長21.4%。 與此同時,董事局主席兼執行董事倪捷還強調了,未來,綠源集團將繼續堅守自主研發與創新驅動的戰略,不斷在第二代電動車領域推陳出新,打造更多具有市場競爭力的產品,始終堅持圍繞「綠源液冷電動車,一部車騎十年」的宗旨,鞏固綠源集團在電動兩輪車市場的領先地位。 多點布局成效顯著,發展勢頭日益強勁 綠源集團副總裁倪博原在介紹綠源集團整體情況中表示,在產品銷售層面,2023年,綠源電商在兩輪車行業年度線上綜合排名第3名,雙11期間排名行業第2,京東獲得全品類雙11熱銷商家稱號,抖音團購獲得閃耀標杆品牌稱號。並且抖音電商直播獲得年度行業第3名,由此獲得了金華市商務部下發的「鼓勵電商做大做強Top10獎勵」。 在技術研發層面,2023年開始,綠源集團在技術端進行了更多的突破,包括固態化電氣、數字化電池等技術。同時,引入IPD集成開發體系,通過車架平台化、動力平台化和零部件通用化等措施,實現了開發效率和生產裝配效率的提升,開發週期縮短20%,生產裝配效率提升30%。據了解,2023年綠源集團堅持創新引領戰略,研發投入同比增長25.8%,截至2023年12月31日,綠源集團持有近500項專利,在發明專利方面領先業界。 多年來,綠源集團通過不斷滿足市場需求,提升品牌影響力。在國內市場上,零售門店達13,000家、經銷商達1,400餘家,覆蓋30個省級行政區,324個城市,打造的銷售網絡已在全國扎根。 值得一提的是,在碳中和的宏觀背景下,海外電動兩輪車市場需求持續增長,面對廣闊的市場前景、政策的支持,電動兩輪車製造商出海佈局已成為行業發展的必然選擇。在全球佈局上,綠源集團持續擦亮面向全球市場打造兩輪電動車的「中國名片」,截至目前,已在46個國家及地區出售產品,包括泰國、印尼、菲律賓、澳大利亞及美洲地區等地區均有拓展。 深入解讀市場脈動,積極回應投資者關注話題 在交流會現場,綠源集團管理層就行業政策、技術研發、發展規劃等熱點話題,進行了回應。 在談到今年以來兩輪車行業監管政策的影響。公司董事局主席兼執行董事倪捷表示,開年以來兩輪車行業的監管政策,將促進行業的規範化和標準化,提高安全性和環保性。對於公司來講,綠源集團始終堅持提高產品的性能以及升級產品安全性,以積極響應政策推動下的行業發展機遇。 針對國內電動兩輪車出海現狀。集團副總裁倪博原表示,出海上升空間以及東南亞的發展潛力巨大,在這方面,綠源集團匹配海外市場的產品,進行重點的研發,尤其是適配於東南亞市場的高速電摩。目前,電摩正處於導入滲透期,各國電摩銷量滲透率較低,替代滲透空間廣闊。泰國印尼等國家補貼政策向本地生產品牌傾斜,越南有待進一步政策落地促進。基於以上判斷,綠源正在儲備的是技術和品質能力,選好不同的國際化合作夥伴,複製中國電動自行車穩定、健康的發展模式。 與此同時,集團執行董事兼首席執行官胡繼紅對於2024年利潤目標預期以及海外市場開拓計劃進行了進一步說明。胡總表示,綠源集團憑藉獨特的戰略定位和高水準的產品質量,尤其是液冷技術的應用,已經在國內市場取得了一定成績。隨著消費者對於高品質、高性能電動車需求的不斷增加,以及公司對於市場趨勢的精準把握和營銷策略的持續優化,相信未來整體經營面會穩定向好。目前公司在南亞和東南亞,大力開發客戶,今年整體而言是不斷擴張趨勢,同時也會關注到印尼,泰國,馬來西亞等地區的市場機會。 此外,在電池安全和電池技術方面。綠源集團董事局主席兼執行董事倪捷表明,數字化電池是公司的一項重磅技術,除了打造電池的全數字的監控系統外,在數字化電池養護技術上也實現了創新突破,不但大幅提高了電池使用的安全性及延長電池的使用壽命,更能確保在北方的寒冷氣候下能夠確保電池容量的穩定輸出,有效實現更長的續航里程。在S系列為代表的部分車型中,就搭載了本集團自主研發的PCDS(私人定制設計系統)技術、數字化電池養護系統。 面對行業競爭格局,綠源集團執行董事兼首席執行官胡繼紅表示,綠源集團將緊抓全球電動車市場快速發展的機遇,進一步擴大產能和國內外市場份額,加強研發實力以鞏固並繼續提升本集團的產品競爭力和技術的領先地位,努力為廣大投資者帶來長期可持續的回報,以優異的業績回饋社會和股東。



