黑桃資本在BEYOND財富峰會環球投資研討會分享投資策略

香港, 2024年5月23日 - (亞太商訊) - 何猷龍先生的家族辦公室黑桃資本有限公司（「黑桃資本」）以研討會講者身分參加在澳門舉行且獲得空前成功的著名BEYOND財富峰會。這項僅限受邀人士參加的獨家活動匯聚了來自世界各地150 多個家族辦公室，旨在為具影響力的家族建立更深層次的聯繫，本著擔負起社會責任促進可持續增長、傳統承傳和慈善事業。

（左起）美國自由資本常務董事翁恩娜女士、Blue Pool Capital Limited 首席執行官Oliver Weisberg先生、黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生及Votorantim Group 的Mario Moraes 先生 黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生及BEYOND財富峰會研討會的與會成員

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生受邀擔任環球投資研討會的其中一位主要講者。譚先生與其他演講嘉賓，包括來自Blue Pool Capital（蔡崇信先生的家族辦公室）和Votorantim Group（由巴西的Ermirio de Moraes家族持有）等著名家族辦公室和家族投資機構代表，就最新投資主題、應對市場波動和剖析商業週期等多個主題分享了他們的觀點。

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生表示：「黑桃資本很榮幸能夠參與這項家族辦公室盛事。坊間普遍認為家族辦公室等同於單純的財富管理。事實上，多年以來這項職能早已從作為高淨值人士的私人理財功能演變為一股推動改變、打造更美好將來的力量。令人鼓舞的是，大家對家族辦公室的興趣日益濃厚，我們很高興看到 BEYOND Expo 聯合創始人賀建東將這項鼓舞人心的活動帶到澳門。像這樣的平台正是我們所需要的，大家可以在這裡互相聯繫，讓偉大的想法匯聚在一起。這次高峰會是我們慶祝建立新友誼、擁抱新想法的機會。我確信與會成員和參與者都像我一樣受益匪淺。我期待看到這一舉措在未來得到發展。」

有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室，負責管理何先生的私人資產及財富項目。總部設於香港，公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目，而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業，同時保持多元化資產類別，投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。2023年8月，黑桃資本發起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co與VinFast Auto Ltd完成了230億美元的業務合併。

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