綠源集團上市首年實現業績雙增長，舉辦業績會與市場深度交流

香港, 2024年5月23日 - (亞太商訊) - 綠源集團(股份代號：2451.HK)在上市首年實現了業績雙增長的喜人成績。為了與投資者及股東分享經營成就，綠源集團於5月22日舉行了一場重要的業績交流會。此次會議旨在回顧過去一年的成績，展望未來的戰略規劃，並與市場共同探討行業的發展趨勢和機遇。

2023年業績向好 收入利潤實現雙增長

年報顯示，綠源集團在2023年實現了實現營業收入50.83億元（人民幣·下同），同比上漲6.3%。毛利從2022年的5.613億元增至2023年的6.812億元，增幅約為21.4%。總體實現年內淨利潤1.46億元，同比增長約23.4%，每股基本盈利0.43元。

綠源集團表示，業績增長主要得益於電動兩輪車及電池銷量的提升，銷售額的大幅增長反映了消費者對綠源集團產品的認可和市場需求的不斷增長。公司通過持續的產品創新和市場拓展，成功吸引了更多的消費者，提高了市場份額。

駕馭變革浪潮 實現跨越式發展與自我革新

中國擁有超過14億人口，是全球最大的交通工具產品消費市場。改革開放以來，中國經濟經歷了持續快速發展，城鎮化水平不斷提高，城鎮規模不斷擴大，城鎮居民出行半徑不斷提高。電動兩輪車提供了廣闊的發展空間。

2019年中國出台新國標政策，使國內電動兩輪車經歷了產業整合期。經過這一時期，頭部企業憑藉生產規模、質量管控、營銷渠道、品牌形象等方面的優勢，逐漸佔領大部分市場佔有份額，而綠源通過扎根於兩輪電動車的先發性經驗，平穩渡過政策過渡期，成為頭部企業之一。

首先要得益於綠源在27年的發展中，創始團隊始終如一的專業堅持，在行業變動的發展中洞察趨勢走向，逐漸孵化出先發性的經營理念，跨越了時間週期，成為了龍頭之一。

公司創始人倪捷在產品開發方面擁有逾34年經驗，包括在電動兩輪車行業擁有逾25年經驗，共同創始人胡繼紅自2003年5月起擔任綠源總裁，在電動兩輪車行業擁有逾25年經驗。兩位創始人共同帶領著綠源集團度過產業整合期，並多次參與行業標準的制定，進一步帶動了綠源集團在業內的權威地位。

截至2023年12月31日，綠源集團持有近500項專利，在發明專利方面領先業界。

新國標已經實施並將繼續淘汰不合格的製造商，公司作為老牌電動車廠商，結合核心管理層前瞻性的戰略經營，走在整個行業的前列，獲得市場的認可。

成果與優勢相呼應 全方位戰略實施顯現成效

在新國標逐步落地之後的發展中，兩輪電動車用戶的安全及健康問題愈發受到關注。中國及各地政府在規範化管理方面不斷出台相應政策管理，代表著行業發展趨勢繼續向規範化進一步深入。

在市場格局趨於集中化，行業標準趨嚴的情況下，綠源集團能夠突出「內卷」重圍，取得的業績成果與其核心經營優勢相匹配，得益於公司在技術創新、產品格局和市場策略方面的卓越表現。

首先，產品創新是綠源集團取得成功的重要因素之一，2023年，綠源集團研發投入同比增長約25.8%。綠源集團首創的液冷技術，在業內佔據了獨特性的技術優勢，並圍繞液冷技術不斷迭代更新，已從最初的液冷電機，發展成為最新液冷凸極電機，更加適配於高端電動摩托等產品，電機效率及耐用度大大提升。此外，綠源成功研發並推出了一系列具有自主知識產權的關鍵技術，尤其是綠源固態電氣系統以及數字化電池養護系統，可以有效提高電機和電池配件的耐用度和安全度。

值得一提的是，綠源在科技創新方面的卓越成就也獲得了業界的廣泛認可。其雙艙高速電機在2022年3月榮獲科學技術進步一等獎，而液冷集成電機更是於2023年3月斬獲科學技術發明一等獎。

其次，在過去一年中，綠源集團更加注重於深入把握市場對電動兩輪車智能化和個性化的需求，推出了一系列具有創新設計和智能化功能的車型。綠源在第二代電動車中精心推出了兩條產品線：S系列運動產品線與Moda系列時尚產品線，為消費者提供更時尚、智能化的產品體驗。

同時，綠源集團還匹配了有效的市場策略，通過多元化的營銷手段提升了品牌知名度和市場份額。一方面在線上營銷和線下零售門店均打通傳播路線，全面推廣產品。另一方面通過贊助綜藝節目、商業廣告等特別活動，進一步擴大品牌影響力。這些市場策略的實施使得綠源集團的品牌在消費者心目中建立了良好的形象，成為消費者選擇和認可的電動車品牌。

制定前瞻規劃與部署 堅守經營優勢高地

對於行業的未來發展，國內兩輪電動車的智能化、電池技術升級、安全性保障和個性化差異仍將是關鍵趨勢。同時，國際市場也有繼續發展的強勢空間。

綠源集團表示將持續關注行業變化並順應時代趨勢，持續完善經營策略和戰略定位，獲得更好的品牌競爭實力。

綠源集團將繼續投入對電機技術、電池技術的開發升級，增加品牌技術壁壘，提高電機及電池的耐用性，也將繼續優化電動車用電池的安全性能，從生產端預防火災事故的發生。

同時，綠源也將繼續下沉現有市場，並開拓中部以及北部地區未開發城市，增加銷售網絡範圍。持續在營銷方面管理，通過廣告、贊助、營銷活動等多重手段，加強綠源品牌認知度。

在國際化方面，綠源集團也表示已開展相應的戰略模式，目前已在46個國家及地區出售產品，包括泰國、印尼、菲律賓、澳大利亞及美洲地區等地區均有拓展。在近期，綠源已參與到多個行業活動，往後也會積極與國際接軌，實現出海戰略目標。

展望未來，綠源集團充滿信心地表示，將利用其核心經營優勢，應對行業的發展變動，不斷創新和適應市場需求，為行業的可持續發展做出更大貢獻。

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