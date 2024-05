Tuesday, 21 May 2024, 12:43 HKT/SGT Share: 內地乘客可網上下單預約大巴車直達港澳

香港, 2024年5月21日 - (亞太商訊) - 共享出行平台「曹操出行」15日上線大灣區「港中旅大巴車業務」。用戶在曹操出行APP或小程式購買跨境大巴車票,即可享受乘大巴直達港澳的便利。 跨境大巴車。受訪者 供圖 香港向北,深圳向南,大灣區「雙城串門」已成日常。據統計,今年「五一」假期,經深圳口岸出入境的旅客共322.60萬人次。陸路口岸旅客通關量達310.13萬人次。旅客日均通關量同比2023年同期上升24.11%。 大灣區城市間交往愈發頻繁,居民的出行需求也日趨旺盛。為了便利灣區乘客出行,推動大灣區「1小時生活圈」,曹操出行聯合香港中旅汽車服務有限公司(以下簡稱「中旅巴士」)共同開展跨境大巴車業務。 中旅巴士是上市公司香港中旅國際投資有限公司的全資子公司,主要從事過境巴士和包車業務,服務粵港澳市民30余載。每天為旅客提供往返廣東省各地的跨境巴士服務,上下客站點遍及港島、九龍、新界各地,線路所達地方包括廣州市區、番禺、增城、江門、新會、佛山、中山、台山、東莞、肇慶、深圳寶安國際機場、深圳世界之窗、澳門、珠海、廣西、皇崗口岸、深圳灣口岸等各個地方。 服務上線後,用戶通過曹操出行APP或小程式,購買中旅巴士旗下的跨境大巴車票,即可憑電子票券乘坐大巴。乘客入境後,無須換乘,便可一站式前往香港迪士尼、香港國際機場等熱門目的地。目前,該服務已在廣州、深圳、珠海和江門四個城市上線出發站點。



