來源 HKTDC 亞洲醫療健康高峰論壇和香港國際醫療及保健展圓滿閉幕 現場促成多份合作協定 凸顯香港發展醫療創新樞紐優勢

ASGH 匯聚來自40個國家及地區、超過2,800名與會者參與

匯聚來自40個國家及地區、超過2,800名與會者參與 醫療展 吸引來自60個國家及地區、超過12,000 名買家入場參觀採購

吸引來自60個國家及地區、超過12,000 名買家入場參觀採購 兩項旗艦活動合共逾360場一對一環球投資項目對接、逾650場商貿配對會議

多家企業現場簽署合作協定,涉及不同領域合作,包括眼科、腸道健康、人工智能、創新藥物等,促進香港發展成醫療創新樞紐優勢 香港, 2024年5月20日 - (亞太商訊) - 國家「十四五」規劃支持香港建設國際創新科技中心,為醫療保健產業提供無限機遇,有助推動香港發展成國際醫療創新樞紐。香港貿易發展局(香港貿發局)舉辦的第三屆「國際醫療健康周」,成功匯聚全球醫健行業專家、醫健產品及服務業者、初創公司和投資者,就不同醫療保健領域的發展趨勢交流見解。作為健康周兩大旗艦活動,第四屆「亞洲醫療健康高峰論壇」(ASGH) 及第15屆「香港國際醫療及保健展」(醫療展)日前圓滿閉幕,論壇匯聚來自40個國家及地區、超過2,800名與會者參與;而醫療展亦吸引了來自60個國家及地區、超過12,000 名買家入場參觀採購。兩項旗艦活動合共安排逾360場一對一環球投資項目對接環節,以及逾650場商貿配對會議,連結各地優質合作夥伴。 香港貿發局主席林建岳博士表示:「人口老化、新型傳染病及與氣候相關的健康威脅等全球健康議題,令業界有更逼切需要加速創新、合作及共融,『亞洲醫療健康高峰論壇』及『香港國際醫療及保健展』圓滿舉行,匯聚醫療保健業的精英翹楚,正正有助推動業界醫療創新及互動交流,彰顯香港發展成醫療創新樞紐的優勢。」 逾80位環球醫健產業專家 深入探討業內多個熱門議題 第四屆「亞洲醫療健康高峰論壇」由香港特別行政區政府及香港貿發局合辦,主題為「創新.共融.成效」,匯聚來自全球逾80名專家、研究人員、醫療專業人士、商界領袖、投資者及代表,就醫療創新、創新藥物、中國內地的醫療發展,以至醫療投資及醫療保險等廣泛的前瞻性問題進行討論。 醫務衞生局局長盧寵茂教授在論壇首日的「主題環節I - 開創機遇:共拓健康創新的協同生態系統」致辭時指出:「在未來十年,香港會繼續致力改革醫療器械註冊制度及推動創新生物醫學研究。憑藉國家支持及不同創新政策,加上香港人拼搏精神,以及我們傳統及新優勢,我有信心香港會克服一切挑戰,致力發展成為健康及醫療創新中心。」 論壇首日另一亮點為2006年諾貝爾化學獎得主、史丹福大學醫學院結構生物學教授羅傑·大衛·科恩伯格 (Roger Kornberg)在「主題環節II:創新.共融.成效」,以「由診斷到藥物傳遞:生物科技的創新發展」為題進行主題演講,他表示:「現時限制科研的主因往往是缺乏財政上的支持,香港政府最近採取重要措施,宣佈將會投資60億港元設立生命健康科技相關的主題研究院,這是一個好的開始。」 羅傑補充說:「大部份的發現都是年青科學家所作出的貢獻。為年青科學家創造機會,讓他們盡快能獨當一面,並讓他們所追求的好奇心提供充份支持,無論最終走向哪個方向發展,都是成功的關鍵。」 在「與環球醫療衞生專家對談」環節中,倫敦大學學院皇后廣場神經學研究所所長 Michael Hanna 教授分享神經科學的最新趨勢和研究成果,他表示全球性的合作可以為醫健產業帶來重要力量,對於確定遺傳風險方面尤其重要。至於「中國醫健發展新動向」環節則邀得多位醫學界專家及商界代表,剖析中國內地的最新醫健發展和當前的投資環境,南豐集團董事長、新風天域集團董事長兼聯合創始人 梁錦松提到,舒適的治療體驗是業界可以繼續探索及投資的領域。在「創新科技如何引領亞洲醫健產業」環節中,衛材株式會社代表企業董事兼營運總監岡田安史指出,香港在東亞及東盟地區是重要的樞紐,不論是在科學、技術、金融,還是經濟的發展中都擔當著關鍵的角色。 舉行逾360場對接會議 多家企業現場簽署合作協定 本屆「亞洲醫療健康高峰論壇」設有ASGH 環球投資項目對接(ASGH Deal-making)環節,透過舉辦線上線下的一對一會議,為包括天使投資丶創業投資丶企業風險投資丶私募基金丶家族辦公室在内的投資者與全球各地的優秀醫療保健領域投資項目進行配對。論壇期間為投資者與項目擁有人成功安排逾360場一對一會議。 今年論壇亦促成各方簽署合作協定,包括兆科眼科及印尼PT Erela、常德國際及泰國TRB Chemedica、尖思科研及醫思健康、福又達生物科技及大昌華嘉、磐美迪投資及香港理工大學、阿斯利康及幹細胞轉化研究中心、聯康生物科技集團、大灣生物及泰欣資本倍寳孵化器等,開展更多醫健產業內不同領域的合作,包括眼科、腸道健康、人工智能、創新藥物等。上述合作夥伴均透過歷屆論壇及香港貿發局的全球網絡建立聯繫。其中,阿斯利康及幹細胞轉化研究中心將攜手推動科學研究,將成果轉化成醫健解決方案,以改善生活及促進醫療經濟發展。 此外,論壇現場亦舉行「關愛肝 - 香港千萬人次肝病早篩計劃」啟動儀式,香港關愛肝聯盟將開展千萬人次肝病早期篩查,以提高公眾對肝病防治的認識。 醫療展協助業界與買家建立商貿聯繫 為投資者與醫療保健領域項目進行配對 由香港貿發局主辦、香港醫療及保健器材行業協會協辦的「香港國際醫療及保健展」,以「智慧醫健 創新體驗」為主題,吸引來自八個國家及地區約300家展商參與,包括來自六家本地大學、香港科技園、香港醫療及保健器材行業協會的醫療保健企業參展。 本港醫院儀器公司Maxwin & Honwell Limited,首次參展便有理想收穫,其業務總監鄭旼恇稱:「我們接觸了約150位新客戶,相信超過一半有合作機會,預計可以在展會取得總值約300萬美元的訂單。除了本地醫療機構,來自加拿大、英國、台灣、泰國的醫療公司來亦前來商談合作 ; 透過「商對易」平台,我們更成功配對了來自印尼及印度的買家。」另一家本地展商Gold Together Technology Limited亦積極向本地市場買家推廣其醫療儀器及方案,期間收到來自公、私營醫院的查詢,當中包括九龍醫院、瑪嘉烈醫院、養和醫院和仁安醫院等,他們預計可以取得約5,000萬港元的訂單。 已是第三年參展的內地展商深圳市雲中飛電子有限公司,在展會推廣人工智能止鼾儀器等睡眠健康產品,其銷售總監李麗麗亦表示,醫療展有助展商開拓東南亞及南亞市場,他們對展會的成果非常滿意:「有一位印度客人在展覽首天就向我們購入了1,000台呼吸機,總值15至20萬美元,後來我們還收到來自泰國、馬來西亞和菲律賓買家的訂單,共預訂了約500台呼吸機,成績絕對超出了我們預期。」 來自哈薩克的Amanat LLP Pharmaceutical Company在哈薩克和鄰近地區,如吉爾吉斯和中亞地區,擁有廣泛的分銷網絡。該公司副總監Assel Abakova首次到訪醫療展,她提到當地喉癌病例增加,需要一種快速診斷工具來幫助進行即時治療。她稱:「我們找到了一家提供人工智能診斷方案的香港展商,方案或有助緩解醫療和測試專業人員短缺的情況。」她將與展商作進一步討論,以定制和將解決方案本地化,預計項目的價值將超過1,000萬美元。 大會亦在醫療展期間舉辦多場主題豐富的研討會,包括焦點活動「香港醫療及保健器材行業協會論壇」等,探討樂齡科技、數碼醫療等話題,吸引業界人士踴躍參與,業界人士可以登入展會網站 (https://bit.ly/3DNBBXy)重溫展覽期間舉辦的研討會內容。 醫療展以「展覽+」(EXHIBITION+)線上線下融合模式舉行,買家除了可在展會現場採購,亦可於「商對易」(Click2Match)智能商貿配對平台及「貿發網採購」(hktdc.com Sourcing)平台上搜羅產品與服務。展覽的「商對易」智能商貿配對平台將開放至5月25日。 相關網頁

國際醫療健康周:https://internationalhealthcareweek.hktdc.com/tc

亞洲醫療健康高峰論壇︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc

香港國際醫療及保健展:https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/tc

圖片下載︰https://bit.ly/4bJHOms 第四屆「亞洲醫療健康高峰論壇」吸引來自40個國家和地區、超過2,800名與會者參與。 2006年諾貝爾化學獎得主、史丹福大學醫學院結構生物學教授羅傑·大衛·科恩伯格 (Roger Kornberg)表示:「香港政府最近採取重要措施,宣佈將會投資60億港元設立生命健康科研的主題研究院,這是一個好的開始。」 兆科眼科與印尼PT Erela簽署合作協定,開展眼科範疇的跨地域合作。 阿斯利康與幹細胞轉化研究中心簽署合作協定,攜手研發改善生活的醫療方案。 第15屆「香港國際醫療及保健展」設有多個展區,吸引來自60個國家及地區、逾12,000名買家入場參觀採購。 香港科技園展團率領逾30家創科企業,展示研發成果,包括嶄新醫療器材、醫療檢測及分析方案、遙距醫療技術等。 首次參加醫療展的匈牙利展團,展示了可應用於分析檢測科學等領域的創新儀器,亦有展商帶來醫院級抗菌塗層。 由香港醫療及保健器材行業協會協辦的「香港醫療及保健器材行業協會論壇」,探討香港智慧醫健、創新轉型的發展。 傳媒查詢 新聞界如有查詢,請聯絡公關公司Hill & Knowlton: 鄺月婷 電話:(852) 2894 6321 / 6842 5929 電郵:joyce.kwong@hillandknowlton.com 張夢瑩 電話:(852) 2894 6301 / 9794 5751 電郵:lynn.zhang@hillandknowlton.com 香港貿易發展局傳訊及公共事務部: 亞洲醫療健康高峰論壇 劉茸 電話:(852) 2584 4472 電郵:clayton.y.lauw@hktdc.org 香港國際醫療及保健展 張敏萱 電話:(852) 2584 4137 電郵:jane.mh.cheung@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。請關注我們的 @香港貿發局 @香港貿發局時尚生活 @香港商貿通 香港貿發局 請訂閱香港貿發局



