卓悅集團附屬公司與「湖南廣電芒果超媒」旗下「快樂購」簽署戰略合作備忘錄

香港, 2024年5月17日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司（「卓悅」或「集團」，股票編號：653.HK）欣然宣佈，為了更好地發揮雙方優勢及合作共贏，集團附屬公司與快樂購有限責任公司（「快樂購」）於2024年5月17日，就有關集團可能與快樂購的潛在策略性合作計劃（「可能合作」）訂立不具法律約束力的合作備忘錄（「合作備忘錄」）。

戰略合作備忘錄簽署儀式

根據合作備忘錄，集團及快樂購將推動全面合作，共同就跨境業務合作發展，運用各自優勢及優惠政策，進一步擴大市場及開發商機。卓悅將提供一系列旗下品牌產品與快樂購共同合作銷售。快樂購將為集團品牌產品提供推廣媒介，包括如快樂購自有或合作的渠道優先推廣，包括電視購物平台、網上商城、移動平台、社群行銷、合作分銷等，並為集團提供優惠政策。同時，快樂購亦將為卓悅的品牌產品開拓中國內地市場、提供組合定價方案及品牌會員維護服務，並結合卓悅的會員資料制定資料運營方案，及提供銷售運營團隊進行日常會員運營方案的執行，以增強卓悅產品品牌的知名度和品牌影響力。

本潛在合作計劃項目旨在透過充分發揮卓悅和快樂購各自的綜合資源優勢、創新合作新模式，實現短期成效與中長期戰略性目標的均衡發展。雙方希望透過展開全方位合作來開展業務優化，強化協同機制進行產業創新和科技創新，並帶來重大機遇。

董事會相信，合作備忘錄項下之合作計劃會進一步促進卓悅往後的持續發展及穩健成長，提供盈利能力，為股東帶來更可觀的回報。

卓悅主席陳健文先生表示：「卓悅自2020年開始積極推動「科技+消費」，在美妝護膚品牌擁有穩健基礎，並已從傳統美妝產業零售商升級為全球化電子商務企業。相信本次合作有望透過快樂購媒體電商的優勢，強化卓悅高質量多維度的銷售渠道，充分發揮雙方優勢，共同推進美妝品牌建設及攜手合作創造新商機。」

由左至右依次為：卓悅主席兼執行董事陳健文先生及芒果超媒快樂購有限責任公司總經理助理羅為先生 鳳凰衛視香港台新聞主播及節目主持林燕玲小姐現場體驗Suisse Reborn產品 卓悅主席兼執行董事陳健文先生在簽約儀式上致辭 卓悅及快樂購雙方代表合影 Suisse Reborn「明星用家」與卓悅管理層代表合影

關於卓悅控股有限公司

卓悅控股有限公司建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。實踐發展「香港貓」(HongKong Mall－全球跨境電商平台)、「卓悅科技」、「美顏及大健康產業」及「創新產業」的四輪驅動策略。集團現於香港及澳門共設有6間美妝品牌及零售店，同時在香港貓、天貓、考拉、京東、eBay等44個中國內地及海外網購平台作線上零售，提供超過30萬款銷售產品，共銷售往34個國家。卓悅不斷創新商業模式，對市場新動向保持敏銳的觸覺，致力為商戶、為顧客提供更加優質和更多元化的服務。

關於快樂購有限責任公司

快樂購成立於2005年，是湖南廣電芒果超媒旗下一家媒體電商公司，開創了中國第一代家庭購物行業樣本，是中國電視購物第一股。2018年業務拓展立足湖南廣電優勢資源，全面融入「芒果大電商戰略版塊」，實現媒體、零售、電商為一體的跨界整合，形成了獨一無二的媒體電商業務模式。

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