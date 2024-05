Friday, 17 May 2024, 16:55 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC守正創新 AI創新方案喜迎兩大獎 AI智鏈融合AIGC方案提升版權保護 AI DataBank革新大數據管理分析

ICT-MiiND(TM) MarketPlace 平台 開啟智能解決方案的全新體驗

香港, 2024年5月17日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司(「中信國際電訊」,香港交易所股份代號:1883)全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」)宣布,旗下兩個人工智能創新方案「AI智鏈融合AIGC方案」及「AI DataBank (智數庫) 」分別榮獲中國內地及亞太區兩個創新獎項,充分肯定中信國際電訊CPC「創新‧不斷」的堅持與服務理念,創新團隊深耕數智化技術的卓越成就,也彰顯了「智賦雲網安」一體化解決方案的能力,與時並進,深具國際化的優勢。 兩項業界獎項包括: AI 智鏈融合AIGC方案(AIGC-Blockchain Integrated Solutions) 榮獲XuperCore 開源區塊鏈創新賽 – 應用創新賽題二等獎

AI Databank (智數庫) 榮獲 「Computer Weekly 2024亞太區創新獎」榮譽 中信國際電訊 CPC 信息科技服務與數據科學部副總裁李超群先生表示:「我們很榮幸獲得兩個創新獎項,表彰我們致力突破技術界限並提供卓越解決方案的承諾,同時肯定團隊守正創新、超卓才華及毅力,勇於將前沿理念演化為創新方案。並將AI元素整合到企業解決方案中,技術賦能重新定義 ,優化雲端網絡安全服務。作為擁抱創新DNA,數智化技術的先行者,中信國際電訊CPC將繼續加大技術創新的投入力度,不斷提升核心競爭力,賦能企業加速 「走出去、引進來」的數智之旅,助力客戶創優增值,實現高質量發展。」 AI賦能版權保護 - 基於區塊鏈的AIGC多媒體數字水印方案 中信國際電訊CPC的研發團隊參加由開放原子開源基金會、江蘇省工業和信息化廳以及百度在線網絡技術(北京)有限公司聯合舉辦的XuperCore 開源區塊鏈創新賽, 以「AI智鏈融合AIGC方案」勇奪應用創新賽題二等獎。此次省級比賽要求隊伍以區塊鏈應用場景的創新方案參賽。中信國際電訊CPC結合了區塊鏈及數字水印技術,開發了基於區塊鏈與數字水印的人工智能生成内容( AIGC) 作品版權保護方案,為AIGC的版權管理及合規監管等需求提供更有效率及可靠的解決方案。 提升版權保護及監測能力 迎合各地合規要求 隨著 AIGC 應用快速發展,各地對版權保護、數據私隱及合規監管等需求上升,多個國家及行業內均有就生成式AI訂立及提出不同政策。「AI智鏈融合AIGC方案」利用區塊鏈交易中 Nonce 值不重複的特性,產生數字水印,植入AIGC 作品中,實現版權保護信息記錄於區塊鏈與水印植入操作的解耦,又能相互關聯,達到版權保護與快速追蹤的目的。此方案適用性高,特別是多媒體人工智能生成內容平台,方案能夠支援多種類型的AI生成作品(圖片、影片、音頻等),版權認證與監測速度快捷,提高監管效率。並且可以推廣到智能助理中,透過區塊鏈智能合約技術,記錄並限制智能助理的數據存取及API 調用,提高大模型的安全性及可信性。 XuperCore 開源區塊鏈創新賽 – 應用創新賽題二等獎 AI賦能實時數據分析 - AI Databank提升管理分析及報告生成效率 中信國際電訊CPC的「AI Databank」是一個革新的解決方案,利用 AI的力量應對現今數字化年代對高效數據管理、分析與報告生成的迫切需求,有效地簡化報告生成、優化資源應用、節省大量時間和成本。為千行百業提供一個一體化的平台, 制定更有效、更精準的營運策略。 AI Databank除了整合多個系統 (如客服管理系統及內部營運系統)的海量數據,提供數據管理與即時報表生成功能外,還利用先進的大型語言模型技術,實現了數據的智慧分析和挖掘。透過自然語言提問與智能數據分析助理,使用者可有效率與平台互動,快速檢索資料。平台為使用者及管理層提供不同維度的業務資料查詢,不但能應對提問,更可生成各種可視化圖表,作出精準分析。 此外,AI Databank還能根據使用者問題產生關聯問題,大大提高了資料檢索及分析效率,為使用者及管理層深入研究資料趨勢和分析風險提供有力支持,作出精準的部署及營銷策略。未來平台更可與外部系統同步整合,集成更多大數據,有效提供分析客戶畫像, 幫助前線銷售團隊了解客戶的需求及狀況。 「ICT-智賦™ 智應用平台 (ICT-MiiND™ MarketPlace) 」開啟智能解決方案的全新體驗 中信國際電訊CPC一直致力引領企業打造一個 「智能營運旅程(Intelligence Operations Journey)」,提供智能化營運解決方案,協助其業務發展提升競爭優勢。為了進一步讓客戶深入體驗每個智能解決方案的強大功能,中信國際電訊CPC推出一個全新智能化體驗平台- 「ICT-MiiND™ MarketPlace」,基於大數據、人工智能、區塊鏈等核心技術研發的各項產品,助力企業實現數字化和智能化轉型。通過平台的獨特體驗,啟發客戶在營運旅程的各個領域中探索創新思維,實現營運效率和成本優化的無限可能。 ICT-智賦™ 智應用平台提供多項智能創新方案的技術演示及案例展示,包括四大類別: 自然語言處理: 語音識別、關鍵信息提取、智能數據分析助手

計算機視覺: 人臉識別、交通發票信息提取

網絡安全 : AI 智能工具箱、AI 信息安全態勢感知平台及AI 安全可視化方案

營運優化: AI 智能排班、AI 設備預測性維護、AI-AR千里眼、智能數據分析應用 李超群先生續說:「「智賦雲網安」是中信國際電訊CPC的重點發展領域,研發團隊充分運用AI技術和雲網安的能力,創造一系列多元數智方案 ,提供無縫體驗及可擴展的架構,加速不同行業的數碼轉型,為業界應用以至社會帶來重大影響力及價值。」 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」)是中信國際電訊集團有限公司(香港交易所股份代號:1883)的全資附屬公司,公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案,包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案,為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案, 滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念,中信國際電訊CPC積極利用創新技術,將人工智能、擴增實境、大數據,物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值,協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益,成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。 中信國際電訊CPC以「服務在地,連接全球」的優勢,承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關;21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心,服務遍布约160個國家和地區,無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局,多年不斷深耕各個行業與領域經驗,一系列國際標準服務認證(SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017),確保為企業提供國際化標準及服務資源,專業的在地服務及交付能力,同時,優質的客戶體驗和服務質量,成為領先的綜合信息智能化服務供應商。 請瀏覽www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。 傳媒查詢:

Catherine Yuen

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536 電郵:catherine.yuen@citictel-cpc.com



