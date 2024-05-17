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Thursday, 16 May 2024, 21:52 HKT/SGT
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來源 CaoCao Inc
加速大灣區互聯互通，內地乘客可在曹操出行下單大巴直達港澳

香港, 2024年5月16日 - (亞太商訊) - 內地乘客可以在網上下單預約大巴車直達港澳啦！

2024年5月15日，共享出行平台曹操出行上線大灣區「港中旅大巴車業務」。用户在曹操出行APP或小程式購買跨境大巴車票，即可享受乘大巴直達港澳的便利。

香港向北，深圳向南，大灣區「雙城串門」已成日常。據統計，五一假期期間，經深圳口岸出入境的旅客共322.60萬人次。陸路口岸旅客通關量達310.13萬人次。旅客日均通關量同比2023年同期上升24.11%。

大灣區城市間交往愈發頻繁，居民的出行需求也日趨旺盛。為了更方便的為灣區乘客提供便利，推動大灣區「1小時生活圈」。曹操出行聯合香港中旅汽車服務有限公司（以下簡稱「中旅巴士」）共同開展跨境大巴車業務。

中旅巴士是上市公司香港中旅國際投資有限公司的全資子公司，主要從事過境巴士和包車業務，服務粵港澳市民30余載。每天為旅客提供往返廣東省各地的優質跨境巴士服務，上下客站點遍及港島、九龍、新界各地，線路所達地方包括廣州市區、番禺、增城、江門、新會、佛山、中山、台山、東莞、肇慶、深圳寶安國際機場、深圳世界之窗、澳門、珠海、廣西、皇崗口岸、深圳灣口岸等各個地方。

服務上線後，用户通過曹操出行APP或小程式，購買中旅巴士旗下的跨境大巴車票，即可憑電子票券乘坐大巴。乘客入境後，無須換乘，便可一站式前往香港迪士尼、香港國際機場等熱門目的地。目前，該服務已在廣州、深圳、珠海和江門四個城市上線出發站點。

自《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發佈以來，大灣區正在加速融通中發出愈加耀眼的光芒。自2015年成立以來，曹操出行始終致力於用科技重塑綠色共享出行。曹操出行跨境大巴車服務在大灣區的落地，豐富了區域交通網絡，為大灣區的居民和遊客出行提供更多的便利，提升市民和遊客的出行效率。



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