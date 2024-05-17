香港貿發局第三屆「國際醫療健康周」正式展開



ASGH 匯聚 超過 80 位 來自全球醫療健康產業精英，探討多個前瞻性議題，包括 腦神經科學的最新發展、精準醫療、中醫藥現代應用 等

匯聚 來自全球醫療健康產業精英，探討多個前瞻性議題，包括 等 醫療展 網羅約300展商展示嶄新醫療器材及科技，包括 腦退化評估系統 及 促進傷口癒合的生物科技 等創新方案

網羅約300展商展示嶄新醫療器材及科技，包括 及 等創新方案 醫療展參展商帶來首個香港製造的全骨科手術輔助機械人 香港, 2024年5月16日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）策動的第三屆「國際醫療健康周」已正式開展，當中備受關注的旗艦活動之一第四屆「亞洲醫療健康高峰論壇」（ASGH）在今明兩日（5月16至17日）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行，以「創新．共融．成效」（Innovation．Inclusion．Impact）為主題，推動來自全球與會者與業內翹楚交流。另一旗艦活動第15屆「香港國際醫療及保健展」（5月16至18日）亦於同日展開，吸引約300家展商參展，展示一系列嶄新醫療產品及方案，促進業界環球合作，推動香港發展成醫療創新樞紐。 ASGH開幕環節由香港貿發局主席林建岳博士致歡迎辭，他表示：「亞洲在全球醫療健康行業生態系統的重要性日益增長，香港作為國際金融和商業中心，亦正致力成為健康和醫療創新樞紐，由香港貿發局策動的『國際醫療健康周』，當中旗艦活動『亞洲醫療健康高峰論壇』及『香港國際醫療及保健展』網羅亞洲及不同地區行業精英聚首一堂，為業界締造合作及投資良機，攜手推動亞洲醫療保健的創新發展。 」 香港特別行政區行政長官李家超致開幕辭時表示，「推動創科發展是香港特區政府的施政重點。受惠於國家十四五規劃等國策的大力支持，香港正迅速發展為國際創新及科技中心。」他亦提到，建立合作夥伴關係能加速創新，這兩天的論壇、主題演講、對談和交流環節，正正是推動合作的好開始。透過亞洲醫療健康高峰論壇，大家必定能夠認識更多豐富的醫學研究、發展趨勢、創新科技，以及推動行業發展的專家。 國家衞生健康委員會副主任曹雪濤發表特別致辭時指出：「香港作爲國際金融、航運、貿易和科技創新中心，積極發揮『背靠祖國、聯通世界』的優勢。近年來醫藥衞生領域不斷創新發展，隨著國際形勢的複雜變化，對全球衞生安全、人類健康福祉和經濟社會發展産生深遠影響，我們更加需要並肩攜手，在醫療健康領域探索新機遇，迎接新挑戰。」 此外，大會亦邀請了世界衞生組織總幹事譚德塞博士在開幕環節發表視像講話。 論壇匯聚行業星級嘉賓 深入討論前瞻議題 在今日的主題環節I中，醫務衞生局局長盧寵茂教授發表特別致辭，闡述政府籌備成立香港藥物及醫療器械監督管理中心，推動香港成為醫療創新樞紐的進程。國家工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊則分享中國如何推動醫藥工業實現高質量發展，並透過香港作平台，推動中國藥企進入國際市場。主題環節II則邀請到2006年諾貝爾化學獎得主、史丹福大學結構生物學教授Roger Kornberg擔任論壇主講嘉賓，分享生物科技領域的最新發展。 論壇共匯聚超過80位來自全球醫療健康產業的商界翹楚、投資者、國際科研及醫學界專家、主管公共衞生的政府官員及組織等代表，包括飛利浦大中華區總裁何國偉、南豐集團董事長及新風天域集團董事長兼聯合創始人梁錦松、香港中文大學腫瘤學系系主任莫樹錦教授、香港理工大學副校長（研究及創新）趙汝恒教授等，在今明兩天深入討論醫健行業多個具前瞻性的議題，涵蓋環球醫健創新、中國醫健發展、醫健產業投資前景等。 人工智能（AI）是近年熱話，在醫療健康產業的應用愈來愈廣泛。大會在今日下午特設「人工智能驅動醫健創新發展」專題討論環節，由來自美敦力、HeartFlow, Inc等嘉賓探討人工智能為醫健產業帶來的機遇及實際應用，包括診斷心血管疾病等。 論壇次日設多場專題討論環節，近年中醫藥備受關注，中西醫結合大勢所趨，論壇邀得香港中醫醫院深入探討「中醫藥於現代醫療的應用」。另外，與香港理工大學合辦的「創新藥物如何影響中國生物醫藥產業生態系統」環節將與上海醫藥集團、阿斯利康、先聲藥業等探討創新藥物的發展。 連接投資機會 促進醫療健康產業合作及制定營商策略 論壇場內設有InnoHealth Showcase及展覽專區，超過150個醫療健康相關創科企業及公司，展示了涵蓋醫藥與治療、智能醫療、醫療器械與診斷、社區健康與保健等多個範疇的項目與服務方案，並在會場內與世界各地的投資者聯繫、尋找潛在合作夥伴。當中超過70家初創由六間本地大學及數碼港牽頭組織，其中不少更為今年日內瓦發明展獲獎項目。除香港科技園及創新科技署繼續參展，今年來自澳洲的Investment NSW及四川省中醫藥管理局亦首次帶領多家醫療創科公司及機構來港，通過論壇尋找合作伙伴。 除了展示成果及介紹項目，論壇亦設有環球投資項目對接（ASGH Deal-making）環節，配對來自世界各地的資金與投資項目，協助業界達成更多具體合作。潛在投資者包括天使投資者、創業投資者、企業風險投資者、私募基金、家族辦公室等。 論壇今年亦新增「投資者工作坊」（Investor Workshop），專為有興趣投資醫健企業和初創公司的投資者而設，菱電醫療控股首席執行官胡正忠博士等嘉賓分享現時的投資格局和挑戰，以及如何應對行業投資策略、潛力和前景，一同探索投資醫療公司與初創企業之道。 「智慧醫健 創新體驗」 醫療展聚焦人工智能及機械人技術 由香港貿發局主辦、香港醫療及保健器材行業協會協辦的第15屆香港國際醫療及保健展（醫療展）亦同步於今日（5月16日）揭幕，醫療展以「智慧醫健 創新體驗」為主題，帶來一系列有關機械人技術、針對銀髮市場等的嶄新醫療健康器械、產品和方案，以及醫療和保健產品等。今屆醫療展吸引來自八個國家及地區約300家展商參展，包括六家本地大學、香港科技園等多間重量級科研及學術機構，以及由香港醫療及保健器材行業協會組織的醫療企業展團。 今屆醫療展設有多個展區，包括：生物科技、醫院儀器、復康及長者護理用品、保健護理世界、醫療用品及消耗用品、化驗室設備及生產方案、初創專區，和香港醫療及保健器材行業協會專屬展區等，焦點展品包括廣受業界關注的人工智能及機械人技術醫療科技方案和冷鏈物流方案等。 參展商之一元化智能（展位號碼: 3E-E02）將帶來首個香港製造的全骨科手術輔助機械人，它的機械臂可精準活動，輔助完成髖關節置換和膝關節置換兩種手術。另一個本地展商瑞脉科研（展位號碼: 3E-E02）則展出一款可穿戴的智能心血管監測儀，監測儀可透過遠程監控提供連續血流動力學數據，並根據實時數據，提供度身訂造的健康和醫療建議。 匈牙利展商Uscom Ltd.（展位號碼: 3E-B06）亦帶來一款超聲波肺活量測試器，可用作篩檢慢性阻塞性肺疾病及監測哮喘和其他慢性肺部疾病。 展覽還設有多項精彩活動，包括今日上午舉行、由香港醫療及保健器材行業協會協辦的「香港醫療及保健器材行業協會論壇」，多位創新醫療設備領域專業人士獲邀共同探討行業趨勢、未來發展戰略等等。明天（17日）由香港科技園公司協辦的研討會會探討混合實境和人工智能在醫療科技的應用，及全球醫療科技趨勢，包括中國醫療器械的市場潛力等。 今屆展覽沿用「EXHIBITION+」（展覽+）模式舉行，除了實體展覽，環球展商、業界人士和買家可透過「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台進行洽商直至 5 月 25 日。 圖片下載：https://bit.ly/3K5z7Y8 香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第四屆「亞洲醫療健康高峰論壇」於 5 月 16至 17日假香港會議展覽中心舉行，今年論壇以「創新‧ 共融 ‧成效」為主題。 香港貿發局主席林建岳博士致歡迎辭。 香港特別行政區行政長官李家超致開幕辭。 國家衞生健康委員會副主任曹雪濤發表特別致辭。 世界衞生組織總幹事譚德塞博士在開幕環節發表視像講話。 亞洲醫療健康高峰論壇邀請到2006年諾貝爾化學獎得主、史丹福大學結構生物學教授Roger Kornberg作為主題演講嘉賓。 ASGH 環球投資項目環節對接透過線上或線下的一對一會議，連接全球各地醫療保健領域的資金與項目。 今年論壇亦促成各方簽署合作協訂，開展更多醫健產業內不同領域的實質合作。 醫療展設有包括生物科技、醫院儀器、復康及長者護理用品等多個展區，協助展商和買家建立環球商脈。 醫療展參展商之一元化智能帶來全骨科手術輔助機械人，是首個香港製造，並可以輔助完成髖關節置換和膝關節置換兩種手術的設備。 另一個醫療展展商瑞脉科研展出可穿戴的智能心血管監測儀，由血流傳感器、數據路由器和血壓充氣手錶組成，可提供連續的血流動力學數據，並根據實時數據，提供度身訂造的健康和醫療建議。 相關網頁

國際醫療健康周：https://internationalhealthcareweek.hktdc.com/tc

亞洲醫療健康高峰論壇︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc

論壇議程︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc/programme

論壇講者名單︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc/speaker

香港國際醫療及保健展：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/tc

精選產品及詳情：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/tc/product

活動詳情：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/en/intelligence-hub 傳媒查詢 新聞界如有查詢，請聯絡公關公司Hill & Knowlton： 鄺月婷 電話：(852) 2894 6321/ 6842 5929 電郵：joyce.kwong@hillandknowlton.com 張夢瑩 電話：(852) 2894 6301 / 9794 5751 電郵：lynn.zhang@hillandknowlton.com 香港貿易發展局傳訊及公共事務部： 亞洲醫療健康高峰論壇 劉茸 電話：(852) 2584 4472 電郵：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港國際醫療及保健展 張敏萱 電話：(852) 2584 4137 電郵：jane.mh.cheung@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。請關注我們的 @香港貿發局 @香港貿發局時尚生活 @香港商貿通 香港貿發局 請訂閱香港貿發局



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