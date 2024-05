Wednesday, 15 May 2024, 18:44 HKT/SGT Share: 思捷環球重組德國業務 降本增效啟航新征程

香港, 2024年5月15日 - (亞太商訊) - 思捷環球(00330)剛公佈於德國杜塞爾多夫法院申請對七家德國附屬公司的資產啟動自我管理程序(「自我管理程序申請」)。思捷環球該七家德國附屬公司近年一直面對嚴峻經濟環境及歷史遺留的過高經營成本帶來的挑戰。為應對上述事宜,思捷環球已著手開展附屬公司的全面轉型,並制定自我管理戰略,使集團能夠借此契機重組其於歐洲的財務及業務。啟動自我管理程序申請不僅有利於穩定集團的財務狀況及提高營運效率,而且亦將有助於維持ESPRIT品牌的市場影響力。集團將致力於降本增效,重新啟航。 集團目前正專注推行全面重組。是次自我管理程序申請為集團提供了必要的靈活度以有效地實行持續進行的轉型計劃,進一步優化其成本結構及精簡營運,有利於集團之長遠可持續發展。集團在自我管理程序申請下將不斷探索新的融資機會,迄今,已有多位潛在投資者表達了對與集團建立戰略夥伴關係的興趣。 為了改善集團的現金流狀況及確保未來業務發展擁有充足的資金支持,除正在歐洲推行的全面重組及其他正在實施的優化成本結構的措施外,集團還考慮在有必要時通過進一步集資活動,如股份配售、供股或其他方式,來改善集團的財務狀況及擴大集團的資本基礎。 在業務發展方面,思捷環球將重點通過策略性地拓展新市場、獲取新的批發客戶及積極開拓海外市場等方式改善業績情況,以推動強勁的銷售增長及加強業務持久的可持續性。電子商務也是思捷環球的重點業務領域之一,集團的電子商務團隊正致力於優化電子商務平台,旨在改善客戶體驗提高轉化率,並利用TikTok及Instagram等社交媒體,以提升品牌目標消費者群體的關注度參與度,進而提高銷售額和利潤。 思捷環球 – ESPRIT – 起源於美國,發展成一個風靡全球、香港人家傳戶曉的國際服裝品牌,自1993年起在香港聯交所上市,迄今業務遍佈全球30多個市場。其具自信和潮流觸覺的美學,令ESPRIT 於八十年代成為廣為人知並深受喜愛的標誌性生活品牌。雖然思捷環球的業績受宏觀環境拖累,但集團依然致力開源節流,不斷優化採購效率,持續提升產品設計和品質,擴大品牌的知名度和認可度,從而提升利潤率。按集團於早前公佈二零二三年全年業績,毛利率錄得較相應年度上升1.7個百分點的升幅上,達到42.4%。 相信透過是次自我管理程序申請,將品牌形象與經營效率保持一致、解決歷史遺留的過高經營成本所帶來的經營困境,並積極探索新的融資機遇,集團有信心可提高其競爭力,提升營運效率,應對市場挑戰,並為日後爭取更好表現奠定穩健的基礎,逐步恢復ESPRIT全球認可的品牌地位。



話題 Press release summary



部門 时尚服装, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network