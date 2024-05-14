曹操出行好司機張桂容獲得2024全國五一勞動獎章

香港, 2024年5月15日 - (亞太商訊) - 4月28日，中華全國總工會召開大會表彰2024年全國五一勞動獎和全國工人先鋒號獲得者。曹操出行司機張桂容以其出色的工作表現和卓越的社會貢獻，榮獲全國五一勞動獎章，成為網約車司機中的傑出代表，也是此次唯一獲得該榮譽的網約車司機。

自2018年加入曹操出行以來，張桂容一直秉持著高度的職業責任感和敬業精神。她秉持極高的職業操守，認真踐行安全承諾，累計完成近4萬單，安全駕駛近50萬公里，安全分和服務分均達到滿分。同事們親切地稱她為“桂姐”，讚揚她無論面對何種急難任務都能迎難而上，展現了網約車司機的風采。

在乘客評價中，“耐心、安心、放心”是張桂容的代名詞。她經常攙扶行動不便的乘客、幫助乘客開門、在雨天為乘客提供避雨的地方等，讓乘客感受到家人般的溫暖。她認為，雖然駕駛工作看似細小瑣碎，但對每一段行程都需保持十分的熱忱。這種工作態度使她在平台上擁有100%的好評率，並在一年內迅速成為“金牌司機”。

張桂容曾在疫情期間，積極響應曹操出行號召，參與“愛心專車”項目，為抗擊疫情貢獻力量。她還加入了“小牛哥·先鋒車手”志願服務隊，並遞交了入黨申請書，表達了對黨的忠誠和為人民服務的決心。

在日常生活中，張桂容也積極參與曹操出行各種公益活動。她參與“高考愛心送考活動”，免費接送高考考生；為城市戶外工作者送清涼；重陽節看望老人；參與環保公益行等。此外，她還成為中國扶貧基金會主辦的“善行者”大型公益徒步的愛心志願者，為偏遠鄉村兒童出行難的問題募捐“免費車票”。

多年的無私奉獻和卓越表現使張桂容榮獲多項榮譽，包括“巾幗衛士”、“成都榜樣·最美志願者”、“2021年中國最美出租汽車司機”和“全國五一巾幗標兵”等。她還作為網約車司機代表，當選中華全國總工會第十八屆執行委員會委員，為新就業形態勞動者發聲。

對於此次獲得全國五一勞動獎章，張桂容表示：“我要特別感謝曹操出行給予我的支持和幫助。沒有平台提供的工作環境和完善的服務體系，我無法取得今天的成績。是曹操出行讓我有機會展示自己的價值，實現自己的夢想。我深感榮幸能成為這個大家庭的一員，並期待與團隊一起繼續前行，為社會的發展貢獻更多的力量。”

近年來，曹操出行好司機憑藉優質的服務屢獲殊榮。其中，網約車司機原永輝憑藉出色的服務質量和職業精神，榮獲浙江省五一勞動獎章。山西省網約車司機劉濱傑憑藉貼心專業友善的服務，榮獲山西省勞動模範稱號。西安吉利優行汽車科技有限公司（曹操出行）也因其全面的業務能力和卓越的社會責任履行，榮獲西安市五一勞動獎狀集體。這些榮譽不僅是對個人、集體業務的肯定，更是對曹操出行積極履行社會責任，努力打造最佳服務口碑的高度認可。

曹操出行始終將服務放在首位，致力於為乘客提供安全、舒適、便捷的出行體驗。在車輛安全、司機安全、乘客安全、運營安全等方面，曹操出行通過完善的司機服務體系、車輛全生命週期管理、多項乘客人身安全保障措施以及運營過程管理監控等，形成了完善的全方位安全生產管理。

同時，曹操出行注重司機關懷和團隊建設，成立了曹操家園司機俱樂部和曹操出行基層工會，定期開展夏季送清涼、冬季送溫暖、節日送溫暖、司機生日會等各項關愛活動。此外，曹操出行還設立了關愛金、“曹二代”教育基金，並推出“鹿鳴計劃”和“青豆計劃”，幫助高考優秀子女及有困難的司機家庭，彰顯了企業的人文關懷和社會責任。

曹操出行高水平的服務質量離不開每一位司機的辛勤付出，而優秀司機的成長也離不開平台的支持。秉承“用心服務國民出行”的主張，在曹操出行平台，將會湧現出更多的“張桂榮”、“原永輝”。曹操出行也將不斷優化服務品質，提升乘客體驗，為社會創造更多價值。

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