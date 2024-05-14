上海機電擬收購上海集優 利好催化構建雙輪驅動發展格局

香港, 2024年5月14日 - (亞太商訊) - 2024年5月13日晚間，上海機電股份有限公司（「上海機電」或「公司」，股份代號：600835.SH）欣然宣佈，為增強公司可持續發展能力，提升股東回報，上海機電擬以現金方式收購上海電氣集團股份有限公司（「上海電氣」）、上海電氣香港有限公司（「電氣香港」）及上海電氣集團香港有限公司（「電氣集團香港」）合計持有的上海集優銘宇機械科技有限公司（以下簡稱「上海集優」「標的公司」）100%股權，相關股權評估值為人民幣（下同）53.18億元，最終以經國資有權部門備案確認的評估值為准。交易完成後，上海集優將成為上海機電全資子公司。

據了解，上海集優是中國裝備製造業集團上海電氣旗下專業從事工業基礎件及關鍵零部件製造和服務的大型產業集團，集研發、生產、貿易等多重優勢於一體，專業為各工業市場領域提供機械零部件及整體解決方案，擁有軸承、緊固件、葉片和金屬切削刀具等業務板塊。各業務板塊深耕細分領域，國內主要企業均已獲國家、省市級「專精特新」認定，葉片和工業緊固件板塊連續榮膺「國家製造業單項冠軍」稱號。經過多年的發展，上海集優業務佈局超10國、產品遠銷全球70餘個國家和地區，在能源、工業應用與服務、汽車、航空航太、軌道交通及鐵路等行業積累了豐富的優質客戶群。

全球產業鏈加速重塑，堅持創新驅動發展，增強產業鏈關鍵核心技術的自主可控能力，對製造業的安全穩定愈發重要。同時，數字經濟的快速發展和「雙碳」目標的推進，也給中國製造業提出新的發展要求。在此背景下，傳統製造業正加速向自主化、高端化、智能化、綠色化轉型，並創造新的發展機遇。上海機電收購上海集優，將顯著提升其在工業基礎件業務方面的整體業務規模和核心競爭力，積極把握製造業轉型發展機遇。

本次交易，將助推上海機電進行戰略升級，明確公司「專精特新」產業平台定位，進一步拓寬工業基礎件、關鍵零部件、子系統、機電一體化產品，構建多元化產品組合，充分發揮上海機電上市公司資本平臺屬性以及上海集優在工業基礎件及關鍵零部件領域的優勢地位，幫助公司快速實現在當前產業鏈上「專精特新」業務的產品延伸，補強工業基礎件業務組合，推動公司工業基礎件「專精特新」產業板塊向高端化、系列化、集成化方向發展，加快國產工業基礎件產業升級，服務國家製造強國戰略。

同時，交易事項有助於上海機電從發展穩定的電梯行業，補強至更有增長前景的服務國家戰略、進口替代的新能源、航空航太、新能源汽車、機器人、醫療器械等行業的基礎件配套，逐步擴大業務範圍。資源整合後，上海機電將通過持續技術創「新」、延展上游「專精特新」業務線、開拓國內戰略應用和海外一帶一路「新」市場，實現新技術、新產品、新市場的「三新」發展，助力上海機電在保持第一產業健康穩步發展的同時，構建立足「專精特新」、產品和市場多元協同的「第二成長曲線」，形成雙輪驅動的新發展格局。

此外，交易事項也有利於調整優化公司產業結構。交易完成後，上海機電將凭借較為齊全的產品種類以及較大的經營規模，成為全球最大的綜合性工業基礎件產業集團之一，資產質量及盈利能力將不斷提升，上市公司未來發展空間將進一步打開，資本市場價值也將進一步提升，為股東創造更大回報。

資料顯示，上海集優主營業務發展穩健、經營狀況良好。2022年及2023年，上海集優收入分別為人民幣89.80億元及95.85億元，歸母淨利潤分別為3.49億元及2.37億元。截至2023年12月31日，上海集優資產總額達112.63億元。

上海集優若併入上海機電，上海機電2022年度和2023年度每股收益將較合併前增長分別達到35.42%和23.47%。在收入來源方面，上海機電「專精特新」相關業務收入占比將大幅提升，從合併前2022年度及2023年度的1.94%及2.61%，大幅提升至合併後的29.00%及31.87%，業務結構得到有效優化。

上海機電表示，未來，公司將全面發揮與上海集優的整合協同效應，實現業務無縫銜接，鞏固行業領先地位。在市場開拓協同方面，將聚焦雙方共性下游市場，通過聯合開發、提升產品整體性能，同時拓展共同客戶和服務，形成一攬子綜合性解決方案，提升客戶粘性、提高服務價值。在科技創新協同方面，將加強雙方共性技術、工藝研究，深化科技研發儲備，提升數字化、智能化協同互補。在資源配置方面，將積極促進雙方優質資源分享，借助上市平台結合甄選上下游戰略投資機會進行資本運作等，持續提升公司工業基礎件業務全球競爭力。

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