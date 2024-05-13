日清食品公布2024年首季度業績

香港, 2024年5月13日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今日公布截至2024年3月31日止三個月（「報告期」）之未經審核第一季度財務業績。

報告期內，集團錄得收入963.0百萬港元。毛利達346.6百萬港元，毛利率由2023年同期的35.2%（經重列）上升0.8個百分點至36.0%。毛利率上升主要由於原材料成本於報告期內回落所致。報告期內，公司擁有人應佔溢利增加7.3%至117.9百萬港元，2023年同期為109.9百萬港元（經重列）。

來自香港及其他亞洲業務（包括越南及台灣市場）的收入錄得348.4百萬港元。中國內地業務錄得收入614.6百萬港元，此乃因內地消費增長動力放緩及外幣換算的負面影響所致。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「儘管營商環境充滿挑戰，但行之有效的高端化和多元化策略使公司能夠於新財年的第一季度保持利潤增長，我們為此感到高興。我們對長遠業務營運環境保持審慎樂觀的態度。同時，集團亦積極拓展海外市場，此舉不但有助擴大集團的收益來源，更可令我們擴闊視野，認識不同地區的文化及消費模式，學習當地的知識和吸收經驗，加強與當地消費者的互動和互信，從而讓集團進一步在其他具潛力的海外市場探索更多機遇。展望未來，集團將繼續採取嚴格的成本控制措施及提高營運效率，加強我們的競爭力。」

有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。

日清食品被納入5項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

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