香港股票分析師協會組織「香港金融界前海交流團」

香港, 2024年5月13日 - (亞太商訊) - 香港股票分析師協會（「協會」或「本會」）於5月10日組織「香港金融界前海交流團」，會長鄧聲興博士作爲團長，帶領逾20名香港金融業界人士拜訪深圳前海地方金融管理局。前海地方金融管理局副局長林少科、前海金融同業公會秘書長鄧志為等接待了交流團，陪同參觀了前海國際展廳、前海國際會議中心、前海石公園和前海嘉里中心「金融支持前海30條」展廳，感受前海改革發展風貌和金融創新活力。

交流團一行參觀前海國際展廳 交流團一行參觀前海石公園 交流團一行前海嘉里中心「金融支持前海30條」展廳

參觀後，交流團與金管局領導在華海金融創新中心舉行交流會。會上，林少科副局長介紹了前海開發開放、深港深度融合發展的詳細情況，並就「金融支持前海30條」「創投18條」政策和前海QFLP試點工作實施情況與考察團進行交流，並表示歡迎香港金融機構深入參與粵港澳大灣區建設，不斷擴展在前海的業務範圍，共同推動深港兩地金融合作，推動金融業協同發展、互聯互通。

交流團與金管局領導進行座談交流會

鄧聲興博士發言時指出，國家對金融工作的支持、重視力度不斷升高。「國九條」的印發，從源頭上提升了上市公司的質量，加強了對違法違規行為的打擊力度，有助於將市場從單一的融資功能轉變為投資功能；「新五條」的公佈，支持香港資本市場，利好港股交投，相信對提升香港IPO市場的吸引力和港股二級市場的流動性都有很大幫助。鄧會長亦提出四點建議，包括：（一）「跨境理財通」產品擴容至服務；（二）推出更多境外人民幣相關的產品；（三）以香港股票分析師協會為頭與前海合作，推動內地龍頭企業來港上市；（四）加強兩地資金聯動等建議。林副局長當場對四點建議積極回應，期望雙方繼續加強交流，共同推動深港資本市場互利合作發展。

香港股票分析師協會會長鄧聲興博士表示：「香港是連接內地與世界的重要橋樑，深圳是國家改革開放的前沿陣地，也是驅動發展的引領者；而前海是深港兩地兄弟城市合作的重要平台，也是粵港澳大灣區建設的重要支點。希望未來我們協會能和前海多多溝通合作，齊齊為業界發聲，為推動國家及香港經濟發展出力。」

參觀活動內容豐富感受震撼且強烈，座談交流會熱烈且深刻，「香港金融界前海交流團」圓滿結束。下一步雙方將努力推動更多深圳「20+8」戰略新興企業赴港上市，協助粵港澳大灣區建設。

關於香港股票分析師協會

香港股票分析師協會自2002年創立至今，一直為業界制定更高層次的專業標準，推廣專業知識，培訓金融業人材，增強大眾對金融市場的認識，達致提高本港金融中心的地位。本會吸納逾兩百位專業分析師會員，為行業十大商會之一，本會理事會成員在香港特別行政區金融服務界選委會選舉中擁有投票權，故在金融業界有一定代表性。本會一直聚焦本港金融發展，定期與特區政府官員會面，在不同的政策和議題中反映業界聲音，並多次與財經事務局、證監會、港交所等多個機構進行交流，共同探討香港金融界的發展前景，支持特區政府施政，促進業界發展。

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