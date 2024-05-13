Creation Business Consultants (創建商業顧問)在香港設立新辦事處，擴大業務範圍



香港，2024年5月13日 - (亞太商訊) - 2024年5月9日 Creation Business Consultants (創建商業顧問) 提供商務、稅務、合規諮詢和商業諮詢，是一家領先的企業服務公司。創建商業顧問高興地宣布在香港開設了新辦事處。這一戰略擴張標誌著重要的里程碑，為尋求在中東建立商業存在的香港和中國客戶提供了重要的機會。 香港作為歷史豐富的全球金融中心，是希望拓展到新市場的企業的理想門戶。創建香港辦事處的啟動鞏固了公司致力於為該區域及其他地區的客戶提供全面支援的承諾。 「我們在香港開辦辦事處的決定是由該區域客戶的需求不斷增加以及香港作為商業目的地的重要性日益增加所驅動的，」創建商業顧問公司總經理斯科特·凱恩斯(Scott Cairns)說。「這項擴張使我們能夠通過提供本地專門知識和支援，為希望進入中東市場的企業提供無縫過渡，從而更好地為客戶提供服務。 香港辦事處將為希望擴展到中東的香港和中國公司提供各種服務。這些服務包括公司組建、稅務諮詢以及持續業務。在香港建立辦事處，創建旨在簡化客戶的流程，並為他們提供專家團隊的諮詢，對中東市場深入了解。「我們相信，我們在香港的存在不僅將使我們的客戶受益，而且還將有助於當地商業界的增長和發展，」凱恩斯補充說。「我們對這個新辦事處將帶來的機會感到興奮，並期待著幫助我們的客戶實現他們在中東的業務目標。 Creation Business Consultants (創建商業顧問)的戰略和商業總監尼爾·威爾遜(Neil Wilson)評論了辦事處的開業時間，他說:「現在是香港和中國公司充分利用阿聯酋和沙特市場機遇的絕佳時機。通過在香港建立業務，我們致力於與貿易機構和戰略盟友建立更強大的夥伴關係，最終簡化對香港和中國企業的支援和加強業務聯繫」 國際業務主管加里·海爾斯(Gary Hales)強調了香港辦事處啟動的重要性，他說:「這是我們不斷擴大服務和向客戶提供卓越服務的一部分。香港辦事處將和我們在迪拜和利雅得的中文團隊共同為我們的客戶提供一套全面的服務。 Creation Business Consultants (創建商業顧問)致力於為全球客戶提供無與倫比的服務和支援， 使企業能夠在當今蓬勃發展的全球市場中取得成功。 有關創建商業顧問及其服務的更多信息，請訪問 https://www.creationbc.com/zh-cn/ 關於創建企業顧問: Creation Business Consultants (創建商業顧問) 致力於提供卓越、高價值和定制的解決方案，為全球企業提供服務。 Creation Business Consultants (創建商業顧問) 協助全球多國公司、家庭辦事處、中小企業和企業家，提供商務、稅務、合規諮詢和管理諮詢，是一家領先的中東和亞太地區企業服務公司。憑借高技能的專業人員和以客戶為中心的理念，在公司結構、公司成立、稅務規劃、會計和其他公司服務方面提供全面的解決方案。協助企業在阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯和更廣泛的海灣合作委員會區域最大限度地提高他們的業務回報。 媒體聯繫:

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