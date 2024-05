Friday, 10 May 2024, 10:09 HKT/SGT Share: 好事將近?市傳ESR(01821.HK)第一大股東有意溢價最多60%提私有化

香港, 2024年5月10日 - (亞太商訊) - 繼今年2月傳出私有化傳聞以來,港股上市的中國領先的倉儲物流開發運營服務商ESR(01821.HK)於本周再次傳出私有化進展的消息。受相關消息刺激,ESR曾於2024年5月7日上漲達10%,但於隨後的交易日出現回落。 據市傳消息,美國華平投資集團(Warburg Pincus)正牽頭一個財團,計畫將旗下在香港上市的物流平臺ESR私有化。該傳聞表示,ESR董事會已收到該財團的正式投標函,提出以70-80億美元將ListCo私有化。按ESR當前市值計算,潛在私有化溢價約40%至60%,符合港股私有化交易常見溢價範圍。傳聞還表示,董事會已同意繼續進行。這筆交易的資金已基本到位。交易預計於2024年下半年完成。 據悉,傳聞中提及的Warburg Pincus為ESR第一大股東。2023年財報顯示,ESR在管總資產面積達1,561億美元,業務覆蓋大中華區、日本、韓國、澳洲與新西蘭、東南亞等多個國家和地區。公司股價在2023年業績公佈後曾跌至歷史低位7.18港元。雖此後股價隨大市反彈,但當前股價僅反映了0.6倍市淨率,仍處於歷史低位。 此外,公司自2022年起持續進行回購,最高回購價格達23港元。因此,潛在的私有化交易不排除是大股東Warburg Pincus認為當前的股價遠未反映ESR的內在價值,計畫以理想的價格將上市公司從公眾投資者手裏購回。 分析人士表示,由於物流資產可以產生穩定的現金流,普遍受到中東投資者、主權基金等國際大型機構投資青睞,有利於Warburg Pincus於國際資本市場上募集更多資金支持潛在私有化要約。 在2023年業績公佈後,公司股價呈現逐步企穩上升的態勢,不排除已有資本關注到潛在私有化交易加持下的估值窪地。而截至發稿日,公司並未公佈任何澄清公告,潛在的私有化交易或許並非空穴來風。



