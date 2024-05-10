Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, May 10, 2024
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Thursday, 9 May 2024, 20:25 HKT/SGT
Share:

來源 Xtep International Holdings Limited
特步宣佈戰略性出售K-Swiss及帕拉丁 並優化財務結構
釋放價值及專注發揮專業運動領域的核心優勢

香港, 2024年5月9日 - (亞太商訊) - 中國領先的專業體育用品企業特步國際控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司「集團」或「特步」）（股份代號︰1368.HK）今天宣佈，戰略性出售旗下持有K-Swiss及帕拉丁品牌的 全資附屬公司KP Global Investment Limited（「KP Global」），並進行一系列旨在優化集團投資組合及 強化其核心業務運營的融資工具重組。

戰略性出售及私有化表現未如理想的資產

特步已與其控股股東丁水波及其家族簽署最終協議，出售並私有化KP Global。該交易作價為1.51億美元，乃基於截至2024年3月31日KP Global的賬面價值。此舉旨在從特步的業務組合中剔除持續表現未如理想的業務，使公司能夠集中資源發展其高利潤的品牌 —— 特步主品牌、索康尼及邁樂。

特步國際控股有限公司主席兼行政總裁丁水波先生表示：「經過對集團業務戰略和財務目標的全面審查後，我們作出了出售並私有化KP Global的決定。自2019年年中以2.6億美元收購KP Global以來，我們經歷 三年疫情相關的影響以及中國經濟放緩的情況，導致消費者支出有所減少，對KP Global的業務表現構成 不利影響。是次戰略性出售資產將有助消除KP Global虧損對特步盈利能力和現金流的持續影響。 提升股東價值的同時，我們亦計劃向股東派發1.51億美元的特別現金股息，該方案有待即將召開的特別股東大會上進行審議，並待股東通過。」

優化財務結構與未來增長前景

在出售KP Global的同時，特步與高瓴資本（「高瓴」）達成一項支持性協議。該協議包括KP Global贖回於2021年向高瓴發行的6,500萬美元可換股債券，以及特步向高瓴發行全新價值5億港元、為期六年的可換股 債券，年利率為3.5%，換股價為每股5.5港元。此外，高瓴將保留未來五年內以6,500萬美元購買KP Global 20%股權的權利，反映高瓴對相關品牌在私有化後的發展潛力充滿信心。

為精簡財務安排，KP Global將向特步發行價值1.54億美元、為期八年的可換股債券。該債券金額相當於KP Global自2019年被收購以來的累計虧損，以及截至2024年3月底的資本投資及營運資金。該債券的年利率為3.5%，與特步向高瓴提供的利率一致。特步有權在未來八年內將該債券轉換為KP Global 30%的股權。

此等財務操作旨在優化債務結構，以及戰略性地把資本配置至可實現盈利增長的機會，以鞏固特步的財務健康狀況。是次重組將為KP Global作為私營實體的潛在成功奠定基礎，同時仍允許特步及其股東間接受惠於未來的成功。

釋放價值並專注發揮專業運動領域的核心優勢

通過特別股息以及戰略調整，特步為股東帶來即時的財務收益，並為持續盈利能力及增長奠定基礎。是次重組亦將消除KP Global為特步帶來的虧損，預計特步在未來兩年及往後的盈利能力將得到改善。業務結構將更為精簡，並專注於跑步運動：特步主品牌面向大眾市場；索康尼服務於高端且成熟的顧客群體；邁樂專注於越野跑和戶外活動。品牌之間的協同效應將進一步增強。

此外，特步主品牌產生的強勁現金流將支持索康尼和邁樂的未來發展。倘KP Global獲取成功並能獨立上市，特步的股東亦將受惠於KP Global取得的成果。

丁水波先生補充道：「我們有信心這些果斷行動，將簡化我們的業務營運及提升盈利能力，創造更強大、更專注的特步。我們不僅為市場復甦作好準備，更為新一階段的動態增長強化根基。」

關於特步國際控股有限公司

特步國際控股有限公司（香港聯交所股份代號︰1368）為一家領先的多品牌體育用品公司，於2008年在香港聯合交易所主板上市。集團主要從事成人和兒童體育用品（包括鞋履、服裝和配飾）的設計、研發、製造、銷售、行銷及品牌管理。憑藉多元化的品牌組合，包括特步主品牌、K‧SWISS、帕拉丁、索康尼及邁樂，集團戰略性地瞄準大眾運動、時尚運動和專業運動分部，擁有龐大的全球分銷網路，在亞太地區、北美洲以及歐洲、中東和非洲地區擁有超過8,500家門店。

特步為MSCI中國小型股指數、恒生綜合指數系列、滬港通及深港通的成分股。如欲取得更多集團相關資料，請流覽特步企業網站 www.xtep.com.hk 或掃描下方二維碼關注集團官方微信帳號。



話題 Press release summary

部門 时尚服装, 消费者
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Xtep International Holdings Limited
Sept 16, 2022, 13:00 HKT/SGT
香港投資者關係協會公佈2022年第八屆香港投資者關係大獎得獎名單
Sept 19, 2019, 17:30 HKT/SGT
中國運動品牌首次登陸倫敦時裝週 「特步」演繹英倫「跑出位」
Mar 15, 2018, 13:42 HKT/SGT
特步完成戰略變革，2017年毛利率連續5年攀升，建議派發全年及上市十週年特別股息合103.8%派息比率
Mar 17, 2017, 16:45 HKT/SGT
特步2016年毛利率連續四年增長至43.2% 派息比率維持60%
Dec 6, 2016, 17:01 HKT/SGT
香港董事學會公布二零一六年度傑出董事獎得獎者
Dec 4, 2016, 13:09 HKT/SGT
特步入選「深港通」名單
Jan 14, 2015, 20:20 HKT/SGT
特步推出創新3D跑步廣告 全力贊助渣打香港馬拉松
Oct 29, 2014, 11:46 HKT/SGT
特步於2014年度《亞洲貨幣雜誌》最佳企業管治評選中獲「中國最佳企業管治公司」之殊榮
Aug 21, 2014, 12:37 HKT/SGT
特步公佈2014年中期業績
Nov 2, 2009, 20:40 HKT/SGT
特步丁水波先生榮獲安永企業家獎2009中國
Mar 31, 2009, 21:17 HKT/SGT
特步2008年度業績全面提升，收益及年度溢利分別飊升110%及129%
更多新闻 >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       