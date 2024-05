特步宣佈戰略性出售K-Swiss及帕拉丁 並優化財務結構

香港, 2024年5月9日 - (亞太商訊) - 中國領先的專業體育用品企業特步國際控股有限公司(「公司」,連同其附屬公司「集團」或「特步」)(股份代號︰1368.HK)今天宣佈,戰略性出售旗下持有K-Swiss及帕拉丁品牌的 全資附屬公司KP Global Investment Limited(「KP Global」),並進行一系列旨在優化集團投資組合及 強化其核心業務運營的融資工具重組。 戰略性出售及私有化表現未如理想的資產 特步已與其控股股東丁水波及其家族簽署最終協議,出售並私有化KP Global。該交易作價為1.51億美元,乃基於截至2024年3月31日KP Global的賬面價值。此舉旨在從特步的業務組合中剔除持續表現未如理想的業務,使公司能夠集中資源發展其高利潤的品牌 —— 特步主品牌、索康尼及邁樂。 特步國際控股有限公司主席兼行政總裁丁水波先生表示:「經過對集團業務戰略和財務目標的全面審查後,我們作出了出售並私有化KP Global的決定。自2019年年中以2.6億美元收購KP Global以來,我們經歷 三年疫情相關的影響以及中國經濟放緩的情況,導致消費者支出有所減少,對KP Global的業務表現構成 不利影響。是次戰略性出售資產將有助消除KP Global虧損對特步盈利能力和現金流的持續影響。 提升股東價值的同時,我們亦計劃向股東派發1.51億美元的特別現金股息,該方案有待即將召開的特別股東大會上進行審議,並待股東通過。」 優化財務結構與未來增長前景 在出售KP Global的同時,特步與高瓴資本(「高瓴」)達成一項支持性協議。該協議包括KP Global贖回於2021年向高瓴發行的6,500萬美元可換股債券,以及特步向高瓴發行全新價值5億港元、為期六年的可換股 債券,年利率為3.5%,換股價為每股5.5港元。此外,高瓴將保留未來五年內以6,500萬美元購買KP Global 20%股權的權利,反映高瓴對相關品牌在私有化後的發展潛力充滿信心。 為精簡財務安排,KP Global將向特步發行價值1.54億美元、為期八年的可換股債券。該債券金額相當於KP Global自2019年被收購以來的累計虧損,以及截至2024年3月底的資本投資及營運資金。該債券的年利率為3.5%,與特步向高瓴提供的利率一致。特步有權在未來八年內將該債券轉換為KP Global 30%的股權。 此等財務操作旨在優化債務結構,以及戰略性地把資本配置至可實現盈利增長的機會,以鞏固特步的財務健康狀況。是次重組將為KP Global作為私營實體的潛在成功奠定基礎,同時仍允許特步及其股東間接受惠於未來的成功。 釋放價值並專注發揮專業運動領域的核心優勢 通過特別股息以及戰略調整,特步為股東帶來即時的財務收益,並為持續盈利能力及增長奠定基礎。是次重組亦將消除KP Global為特步帶來的虧損,預計特步在未來兩年及往後的盈利能力將得到改善。業務結構將更為精簡,並專注於跑步運動:特步主品牌面向大眾市場;索康尼服務於高端且成熟的顧客群體;邁樂專注於越野跑和戶外活動。品牌之間的協同效應將進一步增強。 此外,特步主品牌產生的強勁現金流將支持索康尼和邁樂的未來發展。倘KP Global獲取成功並能獨立上市,特步的股東亦將受惠於KP Global取得的成果。 丁水波先生補充道:「我們有信心這些果斷行動,將簡化我們的業務營運及提升盈利能力,創造更強大、更專注的特步。我們不僅為市場復甦作好準備,更為新一階段的動態增長強化根基。」 關於特步國際控股有限公司 特步國際控股有限公司(香港聯交所股份代號︰1368)為一家領先的多品牌體育用品公司,於2008年在香港聯合交易所主板上市。集團主要從事成人和兒童體育用品(包括鞋履、服裝和配飾)的設計、研發、製造、銷售、行銷及品牌管理。憑藉多元化的品牌組合,包括特步主品牌、K‧SWISS、帕拉丁、索康尼及邁樂,集團戰略性地瞄準大眾運動、時尚運動和專業運動分部,擁有龐大的全球分銷網路,在亞太地區、北美洲以及歐洲、中東和非洲地區擁有超過8,500家門店。 特步為MSCI中國小型股指數、恒生綜合指數系列、滬港通及深港通的成分股。如欲取得更多集團相關資料,請流覽特步企業網站 www.xtep.com.hk 或掃描下方二維碼關注集團官方微信帳號。



