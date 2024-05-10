Avance Clinical 在亞太地區進一步擴張，韓國新的臨床運營



澳大利亞阿德萊德和美國北卡羅萊納州，2024年5月9日 - (亞太商訊) - Avance Clinical，這家屢獲殊榮的澳大利亞和北美市場領先的生物技術公司CRO，將參加2024年5月8日至10日的韓國生物技術展，並將在韓國首爾正式開展新的臨床運營。 在韓國生物技術展上與團隊見面 Avance Clinical的首席執行官Yvonne Lungershausen表示，決定在首爾開展臨床運營是因為來自美國後期生物技術公司以及需要接觸該地區科學卓越和患者群體的CRO合作夥伴的需求不斷增加。 Lungershausen說：“此外，我們最近在首爾向超過75家韓國生物技術和製藥公司展示我們的GlobalReady藥物開發解決方案後的反饋顯示，確實需要一家具有全球途徑的韓國臨床運營。” 她說：“很明顯，市場需要一家中等規模、靈活且響應迅速的CRO，擁有內部監管事務團隊，以及迅速推進高質量臨床項目的良好記錄。這使我們成為理想的CRO合作夥伴，適合尋求接觸大量患者群體的後期生物技術公司。” “新的韓國運營還為Avance Clinical的CRO合作夥伴在進行多地區或全球試驗時提供了戰略性存在。” 此外，Lungershausen說：“韓國生物技術公司在推進其藥物開發項目時，正在利用我們在澳大利亞和美國的臨床服務。” “我們在亞太地區、歐洲和美國的Avance Clinical團隊為我們的生物技術客戶提供世界級的質量數據和無縫的地理擴展，以加速其藥物開發項目並為成功定位。” “Avance Clinical的研究數據得到了包括韓國食品醫藥品安全處 (MFDS) 和美國食品藥品監督管理局 (FDA) 在內的所有主要監管機構的認可。此外，澳大利亞的治療商品管理局 (TGA) 和FDA認可在韓國生成的數據。” 她說：“生物技術公司正在尋找一家能夠快速啟動、提供高質量數據的合作夥伴，這些數據能夠被美國FDA和其他監管機構輕鬆接受。在我們內部的全球監管事務團隊的支持下，我們可以自信地幫助生物技術公司應對包括FDA、EMA、MFDS和TGA提交在內的監管複雜性。” 她還說：“此外，我們的GlobalReady站點合作網絡在全球擁有超過2000個高質量的站點，確保了我們生物技術客戶試驗的最大效率和效果。” Avance Clinical專注於加速其生物技術客戶從臨床前階段到第三階段的藥物開發。 她說：“這就是我們的GlobalReady程序，我們有超過90家生物技術客戶利用這一獨特的、簡化的多階段和多地區過程。通過全球化戰略，我們確保了每一步的效率。” 在韓國生物技術展的澳大利亞館預約與我們的臨床試驗專家團隊會面。 點擊此處與團隊預約會議 了解有關GlobalReady模型的信息。

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Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com 關於Avance Clinical Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的單一來源CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司，他們需要快速靈活的臨床研究服務。www.avancecro.com Frost & Sullivan獎 Avance Clinical作為一家擁有26年歷史的CRO公司，在過去三年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖。 臨床前到臨床一期和二期 Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精確的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策，使我們可以更經濟，精確並靈活地幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快地開展臨床研究。我們的解決方案以及以客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究覆蓋超過120個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。 技術 我們使用的系統多樣且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。Medidata、Oracle、TrialHub、Certinia、Salesforce、Zelta 和 Medrio都是我們的系統長期供應商。



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