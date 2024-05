國美金融科技宣佈擬收購遊戲公司CashBox Group

香港, 2024年5月8日 - (亞太商訊) - 國美金融科技有限公司(香港聯合交易所代號:628.HK,「國美金融科技」或「公司」,及其子公司,統稱「集團」),今日宣佈集團擬收購遊戲開發及發行公司CashBox Group Technology (Hong Kong) Limited(簡稱「CashBox」)。CashBox憑藉自身強勁的技術實力以及經驗豐富的開發經營團隊,在海外遊戲市場實現了豐碩回報。此次併購預計將實現兩方公司資源與技術的有效整合,產生巨大的協同效應,促進CashBox的後續成長,以及國美金融科技戰略轉型計劃的落實。 本次國美金融科技將從創輝資本收購國美信國際投資銷售股份,國美信國際投資的唯一資產為國美信互聯網科技的51.15%權益,而國美信互聯網科技的唯一資產為CashBox47.7%股權;此外公司還從銘潤商貿收購CashBox相當於其已發行股之3.3%的銷售股份。 國美金融科技本次收購代價為2億港元,全部以代價股份形式進行。預計收購完成後國美金融科技對CashBox的持股佔比預計將達到27.7%,CashBox隨後將成為國美金融科技的附屬公司,其財務數據也將併入國美金融科技之集團綜合財務報表。財務數據併表後,根據未經審核備考的財務資料顯示,截至2023年12月31日止年度,公司收入將由收購前的人民幣8220萬元擴大至約3.095億元,公司盈利將由人民幣3700萬元增長至約5483萬元。公司總資產也將由人民幣17.02億元增長約2.7億至人民幣19.72億元。 收購完成後,管理層預計依託CashBox龐大的用戶資源,結合國美金融科技在互聯網技術方面的優勢,雙方之間將產生巨大的協同效應。一方面,借助國美金融科技控股股東在中國市場的客戶資源和人脈網絡,及所運營線上平台的用戶群體,國美金融科技可協助CashBox實現在中國市場的快速拓展。同時,憑藉國美金融科技的上市平台及香港資本市場對數字產業的支持,公司將幫助CashBox與國際金融機構建立聯繫並取得更靈活的融資渠道,提供資金促進CashBox進一步發展和擴張。 於國美金融科技而言,收購項目完成後,CashBox在中國的現有及未來用戶都能成為集團金融服務的C端客戶或潛在C端客戶,從而實現集團在C端業務的佈局,拓寬收入來源。此外,國美金融科技可借助CashBox所運營遊戲中的內置廣告持續吸引新客戶,大幅降低集團獲取客戶的成本並改善變現效率。最為重要的是,憑藉CashBox在大數據平台、人工智慧生成內容(AIGC)等新興領域的強大技術積累和力量,一方面將支持集團既有業務的客戶數據及行為分析,改善流量質量;另一方面將支持集團探索耕耘全球娛樂行業,提供創新模式及人工智慧驅動的互動遊戲,為用戶帶來新奇、歡樂及獨特的體驗。集團計劃在保有既有業務的基礎上,進一步推進業務的戰略轉型,實現業務的多元化佈局,成為各地方市場領先的互聯網產品、內容及服務供應商,相關轉型目前已初具成效。 國美金融科技管理層表示,憑藉公司多年在互金風控模型的豐富經驗,2023年報中對支付公司收購事項的持續推進,以及公司多個新零售模式的革新以及合作達成,未來國美金融科技的轉型將帶來更多的場景、技術和產品方面的佈局,並將不負市場對公司的期望,落實轉型計劃,實現業務多元化,為集團和股東們創造更大的效益。 關於國美金融科技有限公司 國美金融科技有限公司為香港聯交所上市公司(股份代號:628)。公司以大數據、人工智能為驅動的風控服務體系,為廣大客戶提供優質的綜合金融服務,同時借助於公司互聯網方面的優勢積極推動數字化和智慧化領域的拓展。



話題 Press release summary



部門 金融, 业务, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network