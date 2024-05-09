以數智化殯葬直面變化與挑戰　福壽園國際集團組團參加2024AFE亞洲殯儀及墓園博覽暨會議

香港, 2024年5月8日 - (亞太商訊) - 2024年5月7－9日，福壽園國際集團執行董事兼總裁王計生率福壽園參會參展團前往香港，參加在香港會議展覽中心舉辦的2024AFE亞洲殯儀及墓園博覽暨會議。開幕典禮上，中國殯葬協會副會長、福壽園集團總裁王計生與AFE主辦單位香港美縱展覽行政總裁老旭華、AFE大使William Wappner、美國殯儀總監協會行政總監Christine Pepper、澳大利亞公墓及火化協會執行董事Steve Nobbs、蒙古國殯葬協會主席IDERMAA GARAVSUREN、臺灣中華殯葬禮儀協會理事長吳麗芬等嘉賓共同剪綵啟幕。

AFE亞洲殯儀及墓園博覽暨會議是亞太地區最具影響力的殯葬業綜合性國際會議與博覽會之一，自2008年創辦以來，以香港為紐帶，憑藉前瞻性的視野和思維，為東西方殯葬行業和企業搭建交流與合作的平臺，展現了亞洲和全球殯葬服務領域的發展前景和潛力，更引領著業界的新方向、新路徑。今年，AFE以“Reunite, Fight Back”為主題，重點關注如何在動態的市場環境下提高殯葬產品與服務品質，來自中國、美國、歐洲的殯葬同業帶來了最新的產品設備和技術服務。同時，三天的國際會議則涵蓋了科技、綠色在殯葬產業中實踐運用。

2014年福壽園集團首次在AFE亞洲殯儀及墓園博覽中設置展位，迄今已連續多年登臺並支援博覽會，向全球殯葬界同行展示“中國領先的殯葬與生命科技服務提供者”的理念與經驗。今年時值集團成立30周年，本次參展更以特裝展位從“福壽元”4.0戰略、職業教育、環保設備、生前事業、規劃設計五大方面凸顯綜合實力和企業未來方向。

福壽園集團2013年底在港上市，一直受到國內外資本市場的廣泛關注。在參與展示外，集團總裁王計生還受邀出席AFE國際會議，為首日會議做專題演講《現代科技與殯葬》。近年來，隨著科技的發展和數位化技術的延展普及，科技殯葬已成為推動殯葬服務發展的重要力量。王計生總裁通過逾30年的行業經驗和深邃的哲學思辨，對中國殯葬業的底層邏輯、未來趨勢、變化轉型以及探索實踐做了理念分析與產業分享，並闡述了福壽園的科技戰略，將積極擁抱變化並主動適應，開拓殯葬數位化生命服務新維度，通過從物理空間走向精神世界的“福壽元”，把“記號”做美、“記載”做厚、“紀念”做長。

同時，福壽園集團率團參展也意在通過博覽會豐富而緊湊的議程，加深與國內外同業交流互動、尋找機遇，學習前沿理論、探索創新設計、考察創意產品，以期提高專業水準，加速科技成果轉化，迎接科技發展對行業帶來的新挑戰和新機遇。

此外，本次AFE將在國際會議環節特設“禮濟全球論壇”，由福壽園國際集團旗下禮濟學院主辦，以切合行業未來發展要義的“科技殯葬發展趨勢”為主題，邀約來自美國、澳大利亞、新加坡、玻利維亞、烏干達等國際殯葬領袖企業共同探討互聯網及AI技術，對殯葬需求升級與產品服務轉型而產生的影響、痛點、應對與反思。禮濟全球論壇做為AFE首次設置的以機構冠名的分論壇，彰顯了福壽園在全球視野下推進殯葬業體系化、學理化的嘗試。

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