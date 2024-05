Capital.com 的客戶交易量在2023年超過了1萬億美元

塞浦路斯利馬索爾, 2024年5月8日 - (亞太商訊) - Capital.com,這家高增長的全球交易平臺和金融科技集團,今天宣布,2023年總客戶交易量超過了1.2萬億美元。這較去年增長了53%,標誌著自2016年成立以來,客戶交易量首次突破1萬億美元大關。這一成就是Capital.com在整個市場面臨不確定性的情況下仍能保持韌性和創業精神的證明。 為了確認這一強勁而持續的增長軌跡,Capital.com連續第三年在2023年德勤科技快速50強排行榜上獲得了備受追捧的榜首。德勤科技快速50計劃表彰和認可總部設在中東或塞浦路斯的增長最快的科技公司。Capital.com在50個提名者中以4011%的前所未有的收入增長率榮登排行榜榜首,成為增長最快的科技公司。 在談到獲獎時,Capital.com集團首席財務官Ariel Segev表示: "連續第三年被評為DME快速50中增長最快的科技公司,這是一項巨大的榮譽。這個獎項證明了我們作為一家高增長的金融科技公司的韌性和堅韌,我們非常幸運能夠將總部設在塞浦路斯這樣一個充滿活力和蓬勃發展的科技中心。塞浦路斯擁有有利的商業生態系統、豐富的人才儲備和促進業務發展的立法環境,是像我們這樣的科技初創企業實現增長戰略的理想司法管轄區。" 這一行業榮譽與Capital.com平臺最近報告的增長相吻合。在2024年第一季度,該平臺的全球總交易量達到了3370億美元。同期,平臺上活躍交易者的數量比上一季度增長了17%。絕大多數交易量來自中東客戶,其次是德國、意大利和荷蘭客戶。 在2024年第一季度,該平臺上按交易量排名最高的兩個市場是指數和大宗商品。超過79%的總交易量流入了與指數相關的市場,特別是美國科技100指數(納斯達克100)、美國30指數、德國40指數和美國500指數。 Daniela Hathorn,Capital.com的高級市場分析師,表示: “半導體行業的熱潮延續至2024年第一季度,這有助於提振科技股和納斯達克證券交易所上市的美國科技公司。在第一季度,交易者也改變了他們的心態,開始歡迎美國經濟數據的韌性,擺脫了主導了2023年大部分時間的‘好數據是壞消息’的說法。這使得股票能夠創下新高,即使這意味著美聯儲不太可能開始降息。” 與此同時,商品市場的交易量佔總交易量的58%,使其成為Capital.com平臺上按交易量排名第二高的市場。交易量主要集中在黃金和原油。 Hathorn補充說:“在大部分季度內,風險偏好都很強烈,是股市上漲的關鍵驅動因素。儘管如此,地緣政治緊張局勢的升級導致投資者分散投資組合,引發了黃金在年初的前三個月上漲了超過10%,因為避險需求增加。與此同時,針對俄羅斯煉油廠的持續襲擊以及來自中東衝突的緊縮供應的擔憂推高了油價。” 請點擊此處了解更多關於Capital.com在第三屆德勤科技快速50計劃的排名情況。 媒體聯繫

Capital.com公關

Shamillia.sivathambu@capital.com

+44 7900 016 469 關於Capital.com Capital.com是一家高增長的金融科技公司,通過簡單而創新的在線交易平臺賦能人們參與金融市場。該平臺於2016年推出,其直觀且屢獲殊榮的網頁和應用程序平臺使投資者能夠交易成千上萬的世界知名市場。為了幫助投資者以信心交易,該平臺配備了強大的風險管理控制、透明的定價以及廣泛的教育內容,支持客戶在投資之旅中取得成功。 Capital.com擁有全球網絡,在包括倫敦、迪拜、華沙、維爾紐斯、索菲亞、利馬索爾和墨爾本等領先的商業和金融中心設有辦事處。Capital Com (UK) Limited在英國金融行為監管局(FCA)註冊編號為793714,獲得授權和監管。Capital Com SV Investments Limited在塞浦路斯證券交易委員會(CySEC)註冊編號為319/17,獲得授權和監管。Capital Com Australia Pty Ltd在澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)註冊編號為513393,獲得授權和監管。Capital Com Online Investments Ltd是巴哈馬聯邦註冊的公司,並獲得巴哈馬證券委員會授權,證券業務許可編號為SIA-F245。Capital Com Mena Securities Trading LLC在阿拉伯聯合酋長國證券和商品權威(SCA)註冊編號為20200000176,獲得授權和監管。 要了解更多信息,請訪問:www.capital.com 此新聞稿僅供媒體使用。不針對個人投資者,不包含個人建議或推薦。 免責聲明: 差價合約(Spread bets)和/或差價合約(CFDs)是複雜的工具,由於槓桿作用,可能會迅速虧損資金。在與該提供商交易差價合約(Spread bets)和/或差價合約(CFDs)時,80.84%的零售投資者賬戶虧損。您應考慮是否了解差價合約(Spread bets)和/或差價合約(CFDs)的運作方式以及是否能承擔可能虧損資金的高風險。專業客戶可能會虧損超過其存款。所有交易都涉及風險。 註冊在Capital Com(英國)有限公司的零售客戶不可交易加密衍生品。差價合約僅供英國客戶使用。 通過股票交易賬戶購買的股票和ETF的價值可能會上升也可能會下跌,這意味著可能獲得的資金少於最初投入的資金。過去的業績不代表未來的結果。 Capital Com (UK) Limited ("CCUK")在英格蘭和威爾士註冊,公司註冊號為10506220。CCUK受英國金融行為監管局(FCA)監管,註冊號為793714。Capital Com SV Investments Limited ("CCSV")在塞浦路斯註冊,公司註冊號為354252。CCSV受塞浦路斯證券交易委員會(CySEC)監管,許可證號為319/17。Capital Com Australia Pty Ltd受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)監管,AFSL編號為513393。Capital Com Online Investments Ltd是巴哈馬聯邦註冊的有限責任公司,公司註冊號為209236B,獲得巴哈馬證券委員會("SCB")頒發的SIA-F245許可證,被授權從事證券業務。Capital Com Mena Securities Trading LLC受阿拉伯聯合酋長國證券和商品權威(SCA)監管,許可證號為20200000176。 Capital.com是一家僅提供執行的經紀平臺,Capital.com網站提供的內容僅供信息目的,並不被視為出售產品或證券的要約或邀約。對提供的信息的準確性或完整性不作任何陳述或保證。 提供的信息不構成投資建議,也不考慮任何投資者的個人財務狀況或目標。任何可能提供的涉及過去業績的信息都不是未來結果或績效的可靠指標。 在法律允許的範圍內,Capital.com(或任何關聯公司或員工)對因使用提供的信息而導致的任何損失概不負責。任何根據該信息行事的人完全自擔風險。 任何可能被解釋為"投資研究"的信息未按照旨在促進投資研究獨立性的法律要求準備,因此被視為營銷溝通。 資料來源: Capital.com



