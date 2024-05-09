點燃新質生產力“火花”　諾獎得主英雄論道中新廣州知識城



香港, 2024年5月8日 - (亞太商訊) - （通訊員 林文慧）4月30日，首屆“諾貝爾英雄論道中新廣州知識城”活動在廣州黃埔舉辦。三位諾獎得主及三位特邀嘉賓以中新廣州知識城交流為背景，論劍新質生產力如何推進人類發展。本次系列大會為期三天，主要以線下形式進行，總參會人數約350人。 據悉，本次大會將為有意向與中新廣州知識城合作的諾獎得主提供科技合作的落地方案，積極為粵港澳大灣區的產業與經濟發展引入國際頂尖智力資源，助力中新廣州知識城打造成為“知識創新高地、國際人才自由港、灣區創新策源地、開放合作示範區。” 共話科技未來 全球頂尖科學家高峰論道 活動現場，三位諾貝爾獎得主高峰論道，他們分別是2006年諾貝爾物理學獎得主喬治·斯穆特、2013年諾貝爾化學獎得主邁克爾·萊維特、2016年諾貝爾化學獎得主詹姆斯·弗雷澤·斯托達特。同時，諾貝爾獎得主攝影肖像藝術家彼得˙巴德先生和林道大會基金會董事總經理尼古拉斯·特納先生、林道大會列支敦士登大使奧蕾莉亞·弗裡克博士作為特別嘉賓出席活動。 六位嘉賓圍繞“科技的發展與人類的未來”，立足于中新廣州知識城，和林道大會代表和與會者從不同領域出發，深入剖析了科技進步對人類社會的深遠影響，探討了人工智慧能否預測未來、科技發展如何助力區域高品質發展、人工機器分子和人工智慧對科技發展的影響。 本次系列活動還結合論壇+研討會+對話交流的形式，讓科學家、科創企業家、科技新秀及青年學者進行面對面交流和對話。分別在三天內開展了諾獎得主走進校園，與青年學生分享他們獲得諾貝爾獎的故事，與青年學生對話交流活動、諾獎得主走進知識城與企業閉門交流活動，以及2024諾貝爾英雄論道中新廣州知識城盛會暨晚宴活動。 據悉，“諾貝爾英雄論道中新廣州知識城”致力成為大灣區乃至全國最具影響力的年度科學界盛事，計畫此後將每年舉辦一屆，每屆活動除了邀請多位諾貝爾獎得主參會與企業交流互動以外，大會亦將邀請院士專家、廣東省科研院所、林道大會青年會友與諾貝爾獎得主參與交流研討，討論粵港澳大灣區的科技人才培養及前景。大會將著力促進諾貝爾獎得主、國內科學界專家學者、行業企業家及青年學者的互動,激發更多創新概念,從科學家、科研機構、企業、高等院校等不同視野和維度出發，搭建最具國際影響力科學研究及交流互動平臺。 共創發展成效 打造開放創新國際交流平臺 4月29日，位於中新智慧園知識城國際科技中心的諾獎群英肖像館舉行了隆重的揭幕儀式，該肖像館由諾貝爾獎得主肖像攝影藝術家彼得·巴德先生創作。 肖像館內陳列著49位諾獎得主的個人攝影像，在呈現的攝影肖像中，他們或在對話，或在工作，或是面對鏡頭進行沉思，細節顯現出攝影師對圖像的構圖和對人物的感情色彩。據彼得·巴德介紹，他從20多歲就開始攝影諾獎得主的照片，每一張照片背後對他而言都有故事。“當我環遊世界拍攝肖像時，正處在美國和歐洲的失業率相當高的時期。而同時當時對科學家、醫生、化學家和物理師的需求很大，因為很多學生沒有完成學業。史密森尼博物館和德意志博物館有一個合資項目，他們想通過諾貝爾獎的展覽，再次激勵年輕一代對科學的追求。就這樣，我開始了我的攝影生涯。”彼得·巴德表示。 “肖像館只是一個開始，我們旨在通過諾獎得主，建設一個國際交流平臺，進而連結全世界的科學家。”林道諾貝爾獎得主大會粵港澳大灣區大使、廣州科獎星城投資發展有限公司董事長王萬寶介紹道，廣州中新知識城是一個國際科學和科技的一個交流平臺，它是我們進行科技交流的橋樑。 諾貝爾化學獎得主、中國科學院外籍院士龍· 切哈諾沃也參加了29號的肖像館揭幕儀式，他對黃埔不吝讚美，他表示作為曾多次來訪中國的老朋友，對這裡的一切變化都感到無比震驚。阿龍· 切哈諾沃回憶道：“我十年前看到黃埔的照片時，這裡還是一片空曠。但當我今天親自來到這片土地，我被眼前的景象所震撼：各種各樣的高樓大廈、創業公司都在此佇立，這裡的變化簡直可以用翻天覆地來形容。” 共謀產業發展 打造知識城廣州活力創新軸“北極點” 活動現場，science.now知識城辦事處正式揭牌儀式舉辦。據悉，這是一個科學社交網路平臺，供全球的研究人員和科學家就關鍵問題進行合作。該平臺得到了來自諾貝爾獎、圖靈獎、阿貝爾獎、菲爾茲獎得主等知名人士的支持和認可。事實上，該平臺早在2019年，在廣東－新加坡合作理事會會議上，林道大會、知識城合資公司、科獎城控股有限公司就已和Science.now GmbH簽署了合作意向書，四方旨在依託中新合作以及科獎城控股有限公司的資源管道，引進Science.now等組織資源，彙聚全球科學巨人在廣州開展一系列國際科技人才合作項目，旨在助力打造知識城成為“全球頂尖科學家的創新基地，中外青年科學家的發展搖籃”。 據悉。在2019年，中新廣州知識城為回應中新雙方“繼續提升共建水準，擴展在科技創新、高端製造業、智慧財產權保護和人才培養等領域合作”，發展知識城成為國家知識中心、彙聚全球頂尖科學家及科技界智庫資源，中新廣州知識城投資開發有限公司通過中新雙方的資源分享與協作，與林道諾貝爾獎得主大會（Lindau Nobel Laureate Meetings“林道大會”）溝通合作意向。 2013年諾貝爾化學獎得主邁克爾·萊維特當被問到此次來訪知識城的感受時，教授形容這是一個“令人印象深刻的知識城市”，並且對廣州的自然景觀表示非常欣賞。他特別提到，這裡的建築之美、開闊的土地以及專注於知識的氛圍，都讓他印象深刻。 中新廣州知識城是中國與新加坡國家級雙邊合作項目，在國務院批復的《中新廣州知識城總體發展規劃（2020—2035年）》中，明確知識城作為“知識創造新高地、國際人才自由港、灣區創新策源地、開放合作示範區”的戰略定位，未來知識城將努力打造具有全球影響力的國家知識中心、粵港澳大灣區高品質發展重要引擎。在廣州城市發展戰略規劃中，中新廣州知識城也被賦予打造廣州活力創新軸“北極點”的使命。中新廣州知識城投資開發有限公司（簡稱“知識城合資公司”）作為中新戰略合作踐行者和重要載體平臺，為回應中新雙方“繼續提升共建水準，擴展在科技創新、高端製造業、智慧財產權保護和人才培養等領域合作”的共識，通過中新雙方的資源分享與協作，與林道諾貝爾獎得主大會（Lindau Nobel Laureate Meetings“林道大會”）達成合作，彙聚全球頂尖科學家及科技界智庫資源，開展一系列國際科技人才合作項目，本次“諾貝爾英雄論道中新知識城”便是其中系列重點活動之一。



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