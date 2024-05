義合控股(1662.HK)旗下附屬公司APEL於日內瓦國際發明展勇奪三獎

香港, 2024年5月6日 - (亞太商訊) - Absolute Pure EnviroSci Limited(「APEL」)在母公司,上市公司—義合控股有限公司(股份代號:1662.HK)豐富的資源支持下取得了良好的發展。公司團隊展現出了出色的創新和開創性的研究成果,並迅速獲得了國際認可。APEL在第49屆日內瓦國際發明展上表現出色,他們參展的三個科研作品分別獲得了兩個金獎和一個銅獎,獲獎率達到百分之百。該發明展是全球規模最大的創新發明展覽之一,為發明者和研究人員提供展示研究成果和新產品的獨特機會。第49屆日內瓦國際發明展於四月在瑞士日內瓦舉行,展出了來自38個國家和地區的超過1000個發明。所有獎項由國際專家評審團選出。 驕人成績誰與爭峰,展現創新科技領先地位 APEL憑藉其出色的科技創新能力,針對全球迫切問題提出創新解決方案,為香港、內地甚至全球做出了重大貢獻。APEL在第49屆日內瓦國際發明展上獲得眾多獎項,包括; 金獎 - 低碳多功能矽微囊技術 這項技術為人類社會帶來革命性的改變,以矽微囊去改變產品的大小和結構,極大地減少產品生命週期中所產生的浪費和碳排放,從而為人類生活提供一款可持續和低碳的替代品。此技術能壓縮不同的成分於矽微囊,並透過接觸水媒介進行智能釋放,提升產品的使用週期和效果,而壓縮於矽微囊後的產品還相應地減少超過80%的體積及重量,極大地降低製造、運輸、包裝和存倉需求,減低超過90%的碳排放。此技術巳發展到應用在包括人類和寵物中的日常護理,消毒及清潔產品,期望在未來能夠發展到化妝品,醫藥以及食品產業,在不同領域提供更多低碳的替代品。 金獎 - 應用於消毒和除臭的光療設備 這項光療技術利用編程的特定波長光譜,透過非同步間歇(AI)照明系統供電,能廣泛安裝在不同的設備上,比市場上的光療設備更具流動性,並比較傳統紫外線更安全,有效和迅速殺滅微生物包括細菌,孢子及病毒,更能有效殺滅多重抗藥性微生物。此技術率先應用在家用掃地機器人及安裝於手提多用途設備用於醫療方麵包括消毒病房不同的表面和用品。而近日更取得突破,發展其用於寵物皮膚和毛髮護理的產品,能迅速殺滅寄生於寵物皮膚和毛髮上的微生物及賦予毛髮光澤並驅趕害蟲,除了為寵物的毛髮和皮膚進行消毒及除臭,同時驅趕咬人昆蟲,能促進皮膚健康和毛髮光澤。 銅獎 - 安全及環保的多層次納米抗菌和驅蟲配方產品 該產品利用先進的功能性聚合物納米組裝技術,創造出具有抗菌外殼的微膠囊,並能儲存安全的驅蟲配方,透過控制釋放機制,實現長期消毒表面微生物和驅蟲效果。它能夠在接觸時有效消除病毒和微生物,同時通過其「接觸殺菌」和「抗黏附」特性防止被吸附。其持久有效、安全及環保的特性,以及與日常產品兼容的特點,使其在市場上獲得了廣泛的關注和認可。 以開創性研究就迫切的全球問題提出創新解決方案 今年一月,香港科技大學與Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)共同建立聯合實驗室,致力於開發創新的健康和環境技術,並將研究成果轉化為實用產品,當中包括一種高效持久的環保防蟲噴霧,能驅除床蝨並滅活高達99.9%的高傳染性病毒、細菌和難以殺滅的孢子;此外,還開發了人造類器官(artificial organoids)用於測量環境污染對人類健康構成的風險,為香港以至大灣區建立健康監測系統並提供重要的數據支持。 今年三月,APEL 更落戶香港科學園並啟用其生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室,當日出席的嘉賓包括創新科技及工業局副局長張曼莉女士及香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士等。當中張曼莉女士更表示要發展創科,推動上游科研成果轉化為產品是重要的一環。APEL在這方面研發累積非常成功,而特區政府將積極拓展生命健康科技基礎研究,並致力推動上游研發成果轉化為產品。特區政府將善用在「一國兩制」下,擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢,透過設立生命健康研發院、「生命健康創新科研中心InnoLife Healthtech Hub」等舉措,助力香港科研轉化和生命健康科技產業的進一步發展。 於獲得第49屆日內瓦國際發明展三個獎項後,APEL主席鍾偉强博士表示:「APEL作爲本港創科旗艦企業之一,在國家乃至世界市場上發展迅速,並落戶香港科學園啟用生物醫藥科技創新及轉化商業實驗室。今天很高興我們得到國際科研機構的認可,於日內瓦國際發明展上取得佳績。產學研的成功離不開優秀的科研技術,更加需要商界的投入,而APEL正正具備以上成功的因素。未來,公司將持續透過促進科研成果落地化,將創新理念轉化爲市場産品和方案,助力驅動本港和全球創科成就,回饋社會。」 香港科技大學化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部楊經倫教授表示:「APEL於日內瓦國際發明展上取得驕人成績。APEL與香港科技大學建立長期的合作夥伴關係,旨在將研究成果轉化為在健康、環境和可持續發展領域的商業產品,並對香港市民的生活和福祉產生正面的影響。」 成功研發創新技術,有效大幅降低沼氣主要成分 進一步瞭解,透過APEL與香港科技大學的合作下,楊教授領導的研究團隊的創新研發成果,更顯非凡。其中,他們用於抑制惡臭,包括硫化氫(Hydrogen Sulfide),產生的研究近年更獲廣大關注,造福人類。硫化氫通常出現在沙井、糞渠或污水渠中,是沼氣的主要成分之一。硫化氫在低濃度時具有明顯的惡臭,而在濃度上升時人類無法明顯察覺,令危險性大大提高。人類一旦吸入高濃度的硫化氫,將會抑制呼吸最終導致死亡。近日,香港發生的一些工業意外正是因工人在沙井中吸入硫化氫而導致暈倒,最終導致嚴重傷亡。 而有見於近年的安全問題,APEL 期望為社會帶來更安全的環境的目標下積極搜羅有關創新技術的發展,並支持和轉化楊教授的研究團隊所成功研發的一種創新技術。此技術能透過殺滅產生惡臭的微生物,有效降低99%的硫化氫濃度,使沙井工人能安全地進行渠務工作。同時,在經過了長年與不同機構合作的實踐驗證,在應用此技術後更能有效控制渠務和沖廁系統的氣味和細菌,為人類社會提供一個安全和健康的環境。楊教授亦憑這項技術於2022年日內瓦國際發明展奪得銀獎,突顯了科技對人類生命安全的重要性。可見未來,APEL將持續與香港科技大學合作,開發更多科技,改善人類的生活質素。 高質科研成果商業化,寵物界「愛寵三寶」本月正式進軍市場 商業化是科研成功的重要階段。APEL旗下品牌GERMAGIC™ PET將於5月10日至12日(週五至周日)與香港最大獸醫集團和遍布港九新界以及新加坡的Pet Space Group一同參加第11屆「優質寵物用品展2024」,展位位於香港灣仔會展三號展廳G01。GERMAGIC™ PET將隆重推出被比喻為寵物界「愛寵三寶」的產品,即是除臭寶、止癢寶、神仙水修護寶,應用了GERMAGIC™ 「微膠囊」緩釋技術和分子、材料全天然,長效人寵抗菌產品系列不僅對寵物友善、還能有效殺滅多種細菌、病毒和惡菌、長效功能長達28天。GERMAGIC™ PET產品已獲得QPP認證,QPP是由IBH寵物行業發展常務委員會主導、Pet Space Group提供獸醫專業支持、SGS擔任計劃秘書並提供檢測認證服務的保障計劃。現場還將提供各項獨家優惠和免費獸醫咨詢,全方位支持和守護寵物健康。新產品已於本月在香港和澳門開始銷售,可在香港最大的電商平台HKTVmall、香港大型家居零售店Pricerite以及各大藥房購買。此外,GERMAGIC™ PET計劃於6月中旬進軍中國市場,並與更多創新業務合作夥伴展開合作。 APEL與行業領導者建立合作關係,涵蓋生物科研、健康科技、寵物醫療診所、國際認證和新材料等不同領域,通過促進科研成果的落地化,將創新理念轉化為市場產品和方案,抓住全球生物科技市場持續蓬勃發展的機遇。根據Grandview Research的數據顯示1,2023年全球生物科技市場規模達到1.55萬億美元,預計在未來幾年以13.96%的年複合增長率(CAGR)持續增長至3.88萬億美元。這表明生物科技行業正在迎來黃金時代,而APEL作為其中的重要參與者,將通過商業化科研成果,積極推動本地和全球生物醫藥科技的發展。 關於APEL Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)爲香港聯合交易所主板上市公司—義合控股有限公司(股份代號:1662.HK)的間接非全資附屬公司,以改善生活品質及居住環境為使命,主要從事特種生化及生物醫藥產品的分銷、研究及開發業務。APEL期待與有志協助香港綠色産業發展的研究人員合作,共同爲香港及大灣區的低碳轉型及邁向碳中和作出貢獻,並推動香港的再工業化以達致長期繁榮。 備註: 1 數據來源:https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/biotechnology-market 傳媒如有查詢,請聯絡: 庾婉華 羅思正 電話:+852 9500 4443 電話:+852 9326 1113 電郵: avy.yu@ajacapital.com.hk 電郵:eudice.law@ajacapital.com.hk



