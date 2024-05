綠竹生物：2023年度業績發表會圓滿舉行

香港, 2024年5月6日- (亞太商訊) - 2024年4月24日,中國疫苗及抗體藥物研發領導企業—北京綠竹生物技術股份有限公司(「綠竹生物」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:02480.HK)2023年度業績發布會圓滿召開。線上多家產業機構參會並對公司未來發展飽含期待。 本公司自2023年5月宣布完成LZ901中國Ⅱ期臨床試驗,並於2023年2月正式啟動美國I期臨床試驗及2023年9月正式啟動中國Ⅲ期臨床試驗以來,業務穩步推進。根據年度業績公告披露,綠竹生物預計於2024年第四季向國家藥監局提交LZ901的生物製品許可申請(BLA),最快可於 2025年第四季實現產品商業化。業內人士指出,這意味著綠竹生物最快可能在明年實​​現營收,2026年獲利。 作為全球未來疫苗產業的三個大單品之一,帶狀皰疹疫苗的市場龐大,GSK的帶狀皰疹疫苗2023年全年銷售額就已超過43億美元,中國企業百克生物於2023年推出的減毒活帶狀皰疹疫苗在三個季度內銷售近9億人民幣。另外,中國目前的帶狀皰疹疫苗滲透率尚不足1%,無疑給了國內外帶狀皰疹疫苗廠商更大的市場空間和成長潛力。 分析指出,除了潛在疫苗大品種外,擁有強大研發能力和商業化能力是市場真正看好的標的。相較於當下已上市的同類競品,綠竹生物的LZ901擁有優秀的表現,副作用更低,同時價格也更具性價比,能夠覆蓋更廣的人群。對於綠竹生物而言,即將上市的LZ901,可望為公司未來業績帶來更多的想像空間。 在2024年,公司將繼續專注於核心產品在中美兩國的臨床進展,推進重組帶狀皰疹疫苗LZ901盡快進入到中國BLA申報階段,同時加速美國臨床研究試驗,制定相應戰略計劃以促進國內外的商業化進程。 在推介會問答環節,投資人及分析師重點關注公司帶狀皰疹疫苗的臨床進展與未來商業化安排,參會機構踴躍提問,問題深度全面。管理階層結合現下市場狀況及發展空間,耐心的就公司的業務發展及財務表現等方面進行了詳細解答。



