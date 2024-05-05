

香港, 2024年5月5日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司 （「健倍苗苗」或「公司」；股份代號：2161，連同其附屬公司統稱「集團」） 為香港品牌保健品的領先營銷商及分銷商，集團發佈盈喜預告。根據集團對截至二零二四年三月三十一日止年度的未經審核綜合管理賬目的初步審閱及公司董事會目前可得的資料，集團預期截至二零二四年三月三十一日止年度的股東應佔綜合溢利（「綜合溢利」）將較去年同期增加不少於120%。 綜合溢利大幅增加是由於入境旅遊逐漸恢復，帶動零售市場整體氣氛改善，以及集團為旗下品牌藥類別的主要品牌，尤其是保濟丸及何濟公，作出有效執行廣告及營銷策略的綜合影響所致。此亮麗表現突顯集團對線下及線上平台增長策略的審慎執行，包括跨境電商貿易的正面發展。 健倍苗苗擁有多元化的產品組合，包括品牌藥、品牌中藥和及健康保健品。集團將繼續推進策略重點，其中包括擴展本地及跨境電子商務平台、於香港傳統中藥界別及大灣區市場中發掘傳統中藥的機遇、調整產品組合以迎合消費者喜好趨勢，以及加強集團的商業執行力。 詳情請參閱香港交易所之公告。 有關健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代號：2161） 健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「德國秀碧除疤膏」、「德國寶寶手指水」、「美德瑪寶兒除疤啫喱」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「鎮痛霸祛風活絡油」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年 5月27日，集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。有關集團詳情，請瀏覽：www.jbmhealthcare.com.hk



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