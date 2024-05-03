長江電力公佈2023年年度業績 營收利潤雙增長

中國北京, 2024年5月2日 - (亞太商訊) - 4月30日，中國長江電力股份有限公司（「長江電力」或「公司」，股票代碼600900.SH）披露了2023年年度報告、2024年第一季度報告及2023年度利潤分配方案等公告。2023年，公司實現營業收入781.12億元（人民幣，下同），同比增長13.43%；歸屬於上市公司股東的淨利潤272.39億元，同比增長14.81%；基本每股收益1.1132元，同比增長14.81%。公司擬每10股派發現金股利8.2元（含稅）。2024年一季度，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤39.67億元，同比增長9.8%。

水電主業實現向上向好

長江電力以大型水電運營為主要業務，為全球最大的水電上市公司。截至目前，公司水電總裝機容量7179.5萬千瓦，其中，國內水電裝機7169.5萬千瓦，佔全國水電裝機的17.01%。長江電力以「精益求精」的精神和「責任擔當」的態度，管理運行烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩等六座水電站構成的世界最大清潔能源走廊，為社會持續提供優質、穩定、可靠的清潔能源。

報告期內，公司境內所屬六座梯級電站完成發電量2762.63億千瓦時，同比增加140.15億千瓦時，增長5.34%。梯級電站機組全年啟停調峰超2萬次、日調峰量最高達3379萬千瓦，單日最大發電量14.68億千瓦時、連續53天單日發電量超10億千瓦時，有效緩解了受電區域的供電緊張局面。此外，三峽水庫汛前消落目標水位首次提高至150米，梯級電站全年節水增發電量121.3億千瓦時。烏東德水庫首次蓄至正常蓄水位975米，梯級水庫首次實現按期蓄滿。梯級水庫年補水總量超242億立方米，有力保障了航運和生態安全。

積極拓展發展新賽道

報告期內，長江電力在堅持做强做優水電主業的同時，積極開展產業鏈上下游和相關新興領域戰略投資，全年實現投資收益47.5億元。如期實現甘肅張掖抽蓄電站主體工程開工，全面受托運維浙江長龍山抽蓄電站，獲取安徽休寧、湖南寧鄉抽水蓄能項目資源240萬千瓦；公司積極推進金沙江下游「水風光儲」一體化可再生能源基地開發，首批新能源場站順利投產，水風光一體化實踐走深走實；智慧綜合能源業務初具規模，實現分佈式光伏與儲能領域雙級躍升，江蘇省首個共享儲能項目（江蘇豐儲200兆瓦/400兆瓦時共享儲能項目）等一批重點示範項目建成投產。

此外，國際業務穩中有進，海外運維項目平穩有序開展，全年跟踪新能源裝機規模約97.4萬千瓦，順利實現公司首個境外控股新能源項目—秘魯Arrow光伏項目成功交割，推動公司在秘魯區域發、配、售產業鏈不斷加强。基本形成「水風光」互補業務良性發展格局。

切實履行企業社會責任

水電具有可再生、無污染、技術成熟、調峰能力强等特點，在國家碳達峰、碳中和戰略背景下，水電的清潔能源優勢日益凸顯。報告期內，長江電力梯級水電站繼續在减污降碳等方面發揮積極高效的作用。公司六座梯級電站生產清潔電能2762.63億千瓦時，與燃煤發電站相比，相當於替代標準煤消耗8307.24萬噸，减少二氧化碳排放22764.09萬噸，减少二氧化硫排放2.29萬噸，减少氮氧化物排放3.67萬噸，為能源保供、减污降碳、防治霧霾、應對氣候變化等貢獻積極力量。

此外，長江電力始終堅持壓實幫扶責任、創新工作舉措、踐行責任理念和助力慈善救助，不斷加强對定點幫扶縣、電站庫區周邊和新業務區域所在地的支持力度，切實承擔起央企社會責任的使命擔當。

長江電力表示，「十四五」期間，公司將進一步鞏固、深化和拓展新發展模式。一是產業鏈條上，推動「發-配-售」並舉，實現產業鏈有效延伸（其中配電發展主要在海外）；二是能源結構上，拓展到「水風光儲」多能互補，加速構建「大水電+大儲能+大風光基地」發展格局；三是業務形態上，穩步佈局智慧綜合能源，開闢智慧綜合能源產業發展新空間；四是發展區域上，將生產體系優勢轉化為參與國際合作和競爭的新優勢，在做大做强國內業務的同時繼續審慎地向國際拓展。

關於長江電力

中國長江電力股份有限公司是經國務院批准，由中國長江三峽集團有限公司作為主發起人設立的股份有限公司。公司創立於2002年9月29日，2003年11月在上交所IPO挂牌上市，股票代碼600900。2020年9月30日，公司所發行的「滬倫通」全球存托憑證在英國倫交所上市交易。

長江電力主要從事水力發電、抽水蓄能、新能源、智慧綜合能源、投融資等業務，經營區域覆蓋中國、秘魯、巴西、德國、巴基斯坦等多個國家。擁有世界前12大水電站中的5座，境內運營管理六座梯級電站，在長江幹流水電裝機容量達7169.5萬千瓦，全球排名第一。

本新聞稿由九富（香港）財訊公關集團有限公司代長江電力發佈

若查詢詳情，請聯絡：

袁熹慈女士/歐惠如女士

直綫：(86)135 5292 6173 / (852)3468 8171

電郵：xici.yuan@everbloom.com.cn

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network