富通保險宣佈聯乘大灣區醫療集團及廣州市第一人民醫院南沙醫院

香港, 2024年5月2日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」)於昨日宣佈將於本年第三季更名為周大福人壽保險有限公司,以強化與周大福企業(「集團」)多元業務體系的協同。今天隨即宣佈攜手價值醫療戰略合作夥伴、集團旗下的大灣區醫療集團,及大灣區三甲醫院之一的廣州市第一人民醫院南沙醫院(「廣州市一南沙醫院」),三方深度合作為指定產品客戶提供一站式跨境中西合璧醫療服務,同時提供跨境直接支付安排*,優化健康管理之餘提升理賠體驗,開創超越保險以外的價值。 此舉措為富通保險四大生活範疇之一「# PowerUp 身心動力」旗下的年度重點醫療健康項目。透過是次三方通力合作,富通保險指定產品客戶將可在廣州市一南沙醫院和大灣區醫療集團於大灣區指定的網絡醫療機構內獲得包括中醫、西醫、全科及專科,以至住院的一站式高品質醫療服務。除此之外,若經客戶准許授權,更可實現跨境電子病歷、檢驗檢查結果在大灣區內醫療機構的互認互通,讓其體驗無憂便捷的醫療服務。 富通保險有限公司行政總裁葉文傑表示:「為響應國家政府及特區政府支援居於大灣區的市民醫療需要的相關政策,同時便利更多長居內地及經常北上南下的客戶,促成了是次三方聯乘的深度合作。此舉不僅進一步壯大富通保險於大灣區的醫療網絡,更整合了預防、中西合璧診治、到跨境直付的一站式便利體驗,實現為客戶開創超越保險以外價值的承諾。」 廣州市一南沙醫院院長戴奇山表示:「此次合作是響應南沙方案的政策號召,更好地便利港澳居民融入灣區發展的創新舉措。香港和內地醫療體系不同,各有優勢。是次三方聯乘的深度合作,既實現了全科和專科的優勢互補,也解決了跨境直付的難題,為患者提供了更好的就醫體驗。」 大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士表示:「對大灣區醫療集團而言,此次合作進一步推動了價值醫療模式在大灣區的發展。一直以來,集團聚焦於為大灣區客戶提供可信任及可負擔的醫療服務,此次希望通過三方的深入合作,讓有跨境醫療需要的大灣區居民,能在廣州市一南沙醫院、大灣區醫療集團及富通保險指定醫療機構獲得互聯網醫院與門診結合的優質醫療服務,而且通過我們的跨境數據交換平台,客戶能授權粵港醫療專業人員訪問自己的電子病歷及檢驗檢查數據,避免重覆檢查帶來的額外成本。如果客戶有跨境理賠需求,在客戶同意的前提下,也能通過我們的服務,合理地跨境使用理賠款項來支付醫療費用*,獲得醫療及支付上的雙重保障。」 富通保險未來亦將與大灣區醫療集團於東莞及深圳指定的網絡醫療機構內策動合作,進一步為客戶不同的人生階段,提供優質的醫療服務及貼心便捷體驗。 *對於預先批核的個案,富通保險理賠部將跟據保單條款向指定網路醫院提供批核金額的付款服務。 關於富通保險有限公司 富通保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號: 659)之全資附屬公司。服務香港逾三十年,富通保險透過與集團多元業務協同,致力成為客戶的人生規劃師,提供全面的生活和終身保障方案,從創富傳承、健康養生到優質生活,照顧個人和家庭不同人生階段的需要。憑藉集團的雄厚財務實力及先進數碼科技,富通保險矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司,創造超越保險以外的共享價值,邁向可持續發展的未來。 關於大灣區醫療集團 大灣區醫療集團由鄭裕彤家族辦公室--周大福企業有限公司進行控股戰略投資,憑借金牌家庭醫生服務帶來的預防醫學和健康管理優勢,與國際保險公司攜手研發集門診+住院服務於一體的創新型跨境醫療險產品,推動大灣區價值醫療(Value-Based Care)模式的發展。迄今為止,集團已攜手各地政府培養逾2500名金牌全科醫護,在160余家公立醫療機構設立了港式家庭醫生工作室及港澳居民健康服務中心,推動167種常見病、多發病的標準化診療模式的發展。同時,集團已逐步實現在港式家庭醫生工作室等醫療網點開通商保直付服務,為價值醫療落地灣區邁出關鍵一步。 關於廣州市第一人民醫院南沙醫院 廣州市第一人民醫院南沙醫院為國家雙一流大學的附屬醫院和南沙自貿區的三甲醫院,是南沙及周邊的區域診療中心、疑難病診治中心、重症救治中心和緊密型醫聯體牽頭單位,實現了「重病疑難病不出區」的建設目標,陸續打造了完備的專科診療體系和120+重症救治模式,並差異化打造五大優勢學科群,包括廣州消化疾病中心(南沙)、核醫學診治中心、腫瘤診治中心,國家級胸痛中心、國家綜合卒中中心、創傷-康復中心,介入診療中心、日間手術中心、腔鏡診療中心、血液淨化中心、盆底康復中心、體檢中心、泌尿碎石-成分分析中心和高壓氧治療中心等,近年陸續建成再障骨髓移植中心等灣區醫療高地。 傳媒聯絡

