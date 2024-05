國美金融科技發佈2023年度報告 商業保理穩中向好 多元化協同發展

香港, 2024年5月1日 - (亞太商訊) - 國美金融科技有限公司(香港聯合交易所代號:628.HK,「國美金融科技」或「公司」,及其子公司,統稱「集團」)發佈2023全年年度報告。 2023年,世界經濟逐步負面因素影響中艱難復蘇,面對錯綜複雜的外部環境,中國政府聚焦金融支持實體經濟,進一步提升對實體經濟的服務質效;發展普惠金融,支持民營企業和小微企業發展。2023年下半年,國家密集出台多項政策以鼓勵供應鏈金融發展,其中明確要求積極開展產業鏈供應鏈金融服務,推動普惠小微貸款持續增連擴面。在眾多政策支持下,供應鏈金融行業整體向好。 報告期內,集團繼續堅持科技金融的戰略主線,推動數位化和智慧化技術在供應鏈金融領域的發展,充分發揮金融科技優勢,為廣大客戶提供優質、安全的供應鏈金融服務。本集團2023年度收入增加2.24%至人民幣8200萬元,同時實現扭虧為盈,錄得除稅後溢利人民幣3700萬元。 商業保理鞏固集團發展基石 助力平穩發展 商業保理業務是本集團的主營業務,本年度内為集團貢獻了92%的營業收入。該業務也是本集團未來發展的基石,良好的風險管理系統使之於2023年面對多變環境仍穩步增長。2023年,本集團適時歸還銀行借貸並以本公司自有資金作為營運資金,資產負債率明顯下降,並且營運資金進一步充裕,商業保理業務穩健擴大貸款規模。年内,集團更加注重商業保理業務客戶的質量並聚焦於優質客戶,相應增加優質客戶的放貸規模。此外,近年本集團向幾家優質客戶授出更長的貸款期限,以在提高盈利能力的同時將信貸風險維持在低水平。2023年,本集團商業保理業務穩健擴大經營規模,平均貸款結餘淨額由2022年人民幣8.9億元增加至人民幣10.1億元,收入同比增長8.16%至人民幣7580萬元,板塊溢利由2022年人民幣5840萬元增至人民幣6820萬元。 此外,管理層亦密切關注其他金融服務業務的發展情況,運用相關範疇豐富技術經驗,繼續開拓其他金融服務的各種機遇。報告期內本集團其他金融服務業務實現溢利人民幣260萬元。 收購事項有序推進 多元化協同發展 2023年,集團積極尋找額外機會以獲取更大收入,向游戲業佈局,積極推進建議收購事項。据數據報告顯示,全球游戲市場在2023年總收入達到1840億美元,同比增長6%,其中手游收入達到767億美元,預計2024年全球手游收入重返上升通道,游戲行業正在邁向新一輪發展周期。同時,集團希望能夠借此機會助力業務增長,為公司發展注入新動力。 報告期內,集團正有序推進建議收購事項。管理層預期,通過建議收購事項,將依賴收購目標公司的龐大及多區域用戶資源,結合本公司的互聯網技術優勢,為集團的業務創造協同效應。管理層相信,建議收購事項將使本集團業務多元化,擴大其收入來源,並為股東帶來最大回報。 可持續發展概念融入業務營運 為利益相關方創造共享價值 集團在積極拓展金融科技領域戰略佈局的同時,致力促進可持續業務發展,並作為長期發展目標的首要任務。報告期内,集團通過實施節能減排措施使年度碳足跡下降,支持過渡至净零經濟以助力實現國家碳中和目標;員工方面采取以人為本的管理方法,提供廣泛的培訓課程促進員工成長,與員工同行共創利益;同時,深耕社會公益事業,積極履行企業社會責任。通過擁抱ESG核心價值,集團致力與所有利益相關方携手創造更美好未來。 國美金融科技管理層表示:「本集團有意向進一步拓展業務,期望可以擴充收入結構並强化集團響應能力,把握當今市場的風向,推動業務多元化,相信能進一步釋放本集團現有運營潛力,並為本集團帶來更多收益。展望未來,本集團將繼續貼合產業鏈流通場景,抓住企業數位化發展以及普惠金融的趨勢。建立更加多元化、差異化的產品及服務矩陣。在實現多元化協同發展的同時,繼續拓展業務收入,並為客戶提供一如既往的專業化、精細化服務,為股東們帶來穩定、豐厚的回報」 關於國美金融科技有限公司 國美金融科技有限公司為香港聯交所上市公司(股份代號:628)。公司以大數據、人工智能為驅動的風控服務體系,为广大客户提供优质的綜合金融服務,同时借助于公司互联网方面的优势积极推动数字化和智慧化领域的拓展。 此新聞稿由九富(香港)財訊公關集團有限公司代表國美金融科技有限公司發佈。如有垂詢, 九富(香港)財訊公關集團有限公司

古今小姐/黃佳鈺先生

電話:(852) 3468 8944 傳真:(852) 2111 1103

電郵:xiaoyue.wu@everbloom.com.cn / philip.huang@everbloom.com.cn



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network