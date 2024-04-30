呂志和博士獲委任為復旦大學資深校董 以董事會永久成員身份傳承教育使命



香港, 2024年4月30日 - (亞太商訊) - 嘉華集團主席及創辦人呂志和博士獲復旦大學委任為董事會資深校董，以彰顯呂志和博士在教育領域的卓越貢獻以及深厚情懷。復旦大學黨委書記裘新先生親赴嘉華集團香港總部，向呂志和博士頒授資深校董委任狀，並在復旦大學一行以及嘉華集團管理層的見證下圓滿舉行。 圖片一：復旦大學黨委書記裘新先生（左）親赴嘉華集團香港總部向呂志和博士（右）頒授資深校董委任狀。 呂志和博士為復旦大學創會校董，自1995年起成為該校發展路道上的重要力量。在呂博士的慷慨資助下，呂志和樓、志和堂等標誌性建築得以興建，並成為學校的重要組成部分。志和堂作為學校舉辦重要展覽和活動的場所，為師生們提供了展示才華和交流思想的平台；而呂志和樓則為呂博士出資出力保護修繕的歷史建築，擔負著外事接待及學術會議的重要任務，每年承接數百場重要活動，為重要領導及嘉賓到訪復旦的必到場所。呂博士亦曾多次攜家人以及嘉華集團員工造訪復旦大學，與歷屆校領導及師生作交流，親身見證復旦大學的成長與進步。 嘉華集團主席及創辦人呂志和博士於會上表達對國家教育的情懷：「復旦大學秉承『博學而篤志，切問而近思』的校訓，堅持學術自由、開放包容的辦學理念，培養了一代又一代的人才，為國家的繁榮富強奠定了堅實的基礎。我有幸見證復旦大學教育品質和科研水準不斷提升，而我的最大心願是更多孩子能接受良好教育，充分發揮潛力，為社會作貢獻。」 呂博士與復旦的深厚情誼亦廣為傳誦成校園佳話，在三十年前，他任復旦校董之初，親訪校園關心學生的上課情況。當時電腦應用尚未普及，呂博士目睹學生需要長時間輪候使用電腦，遂主動提出捐贈數百台最新型號的電腦及週邊設備，後來又再主動增加數量以應殷切需求，讓學生得以在先進設備下提升學習條件。 復旦大學黨委書記裘新先生在儀式上感謝呂博士對復旦的真切關懷：「呂志和博士長期以來對教育事業的關注和支持，堪稱典範。我校非常榮幸能委任如呂博士般年資深厚且德高望重的校董擔任資深校董，作為董事會永久成員；藉此薪火相傳，攜手為復旦未來建言獻策，助力復旦繼續培養一流的人才、產生一流的思想和創造一流的成果，師生一德建設『第一個復旦』，為國家發展和人類進步做出更大的貢獻。」 呂志和博士，一位深受各界敬仰的慈善家和教育事業的堅定支持者，其卓越貢獻在教育及慈善領域受人尊崇。他不僅對高等教育傾注心血，更是對基礎教育的發展不遺餘力，以無私的奉獻精神和遠見卓識，助力國家教育事業的蓬勃發展。 在高等教育的支持上，呂志和博士展現出了非凡的遠見。他於改革開放之初慷慨資助五邑大學的建校工作，為這所學校的創立和發展奠定了堅實的基礎。同時，他亦積極捐資北京大學、清華大學、復旦大學、交通大學等國內頂尖學府，大力支持科研創新；同時長期支持香港大學、香港中文大學、香港理工大學等高等教育機構，助力這些學校修繕校園、提升學術水準、資助學生出國交流、獎勵優秀師生等。 儘管呂博士年少時因戰亂而輟學，但他深知教育的力量能夠開啟人的心智，引領人們走向更廣闊的世界。因此，他格外關注基礎教育對於國家未來的重要性，早年已捐資修建了122間位於七個省份的中小學，促進國家基礎教育的普及與提升，為無數孩子提供了優質的教育資源。他曾表示教育是他人生道路上的一盞明燈，照亮他前行的方向，無論生活如何艱難，他都努力尋找學習的途徑。這份對知識的渴望，讓他能夠在商海中立足，透過不斷創新而獲得成就。 呂志和博士的慈善事業不僅限於教育領域，他更設立了呂志和獎 – 世界文明獎，旨在推動世界文明的發展，鼓勵仁愛和諧，資源共享，樹立積極向上的人生觀。此獎項的設立，不僅彰顯了他對文明進步的深刻理解，也體現了他對人類社會的深遠關懷。 值得一提的是，呂志和博士更獲南京紫金山天文台特別把編號5538的小行星命名為「呂志和星」，以表彰他長期以來對國家科學、教育、福利及建設的偉大貢獻，讓他的傑出成就揚名千載，受人景仰。 圖片二：嘉華集團主席呂志和博士（右）於2006年到訪復旦大學，與時任復旦大學校長王生洪（左）在光華樓志和堂合影。 圖片三：嘉華集團主席呂志和博士（前排左八）於2012年到訪復旦大學，在呂志和樓前留影。 關於呂志和博士的詳細履歷，請瀏覽：https://www.kwah.com/files/Website%20gist%20photo/2024/Chairman's%20CV%20_TC_202403.pdf 關於嘉華集團 嘉華集團於1955年由呂志和博士於香港創立，至今已成為業務多元化之跨國綜合企業，主要從事房地產開發與投資、大型娛樂度假設施、酒店及建築材料，投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市。集團旗下包括兩間香港上市公司──嘉華國際集團有限公司（股份代號：00173）及銀河娛樂集團有限公司（股份代號：00027，為恆生指數成份股）、仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司，附屬公司逾200間。 公司網址：http://www.kwah.com



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