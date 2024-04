Monday, 29 April 2024, 20:57 HKT/SGT Share:

來源 FTLife Insurance Company Limited 富通保險宣佈將更名為周大福人壽保險有限公司 革新品牌 緊扣周大福企業雄厚資源

持續為客戶創造超越保險的價值

香港, 2024年4月29日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」)今日欣然宣佈將於本年第三季更名為周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」),並將推出全新品牌,引領公司進一步緊扣周大福企業(「集團」)多元業務體系的雄厚資源,藉其財務實力及環球投資佈局,加上配合獨特的品牌定位,致力為客戶及其家人於「生、老、病、傳承」的人生旅程中,提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗,持續創造超越保險的價值。 富通保險有限公司行政總裁葉文傑 富通保險有限公司行政總裁葉文傑表示:「集團擁有雄厚實力,穩健商譽深入民心,是信心的保證;富通保險是次更名將標誌著公司與『周大福』品牌的緊密關係,將可進一步增強客戶信心,以及鞏固忠誠可靠的品牌形象。隨著新品牌於第三季的推出,我們期望以新的企業形象,開拓更多集團內外的策略性合作機會,並為人生規劃師、業務夥伴及集團促成更多機遇,釋放更大的發展潛力,助力我們的業務增長,並以更優質的產品服務不同客戶,持續創造超越保險的價值。」 富通保險的業務營運始終如一,是次部署更名及品牌升級將不會影響公司與業務夥伴之合作模式及客戶保單之日常管理和營運,包括保單的保障、利益、費用及回報等。富通保險將陸續開展品牌革新的推廣,並將適時公佈全新商標及品牌故事詳情。 關於周大福企業 周大福企業有限公司(簡稱「周大福企業」)是香港鄭氏家族始創於1929年的周大福集團旗下的私人投資控股旗艦公司。作為大型家族投資者,周大福企業的環球投資領域包括:能源、基建服務、醫療保健、保險、教育和媒體;優質酒店及大型綜合地產項目投資;主力於科技領域的優質增長型企業的私募股權投資;以及一系列股票和債券的流動投資組合。目前,周大福企業及其附屬和合營公司的業務遍及全球27個國家。 關於富通保險有限公司 富通保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:659)之全資附屬公司。服務香港逾三十年,富通保險透過與集團多元業務協同,致力成為客戶的人生規劃師,提供全面的生活和終身保障方案,從創富傳承、健康養生到優質生活,照顧個人和家庭不同人生階段的需要。憑藉集團的雄厚財務實力及先進數碼科技,富通保險矢志成為粵港澳大灣區領先的保險公司,創造超越保險以外的共享價值,邁向可持續發展的未來。 傳媒聯絡

富通保險有限公司

品牌發展及傳訊部

鄺淑儀 (Suki Kwong)

+852 2591 8504

suki.kwong@ftlife.com.hk



