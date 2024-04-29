「香港智營設計大賞2024」公佈得獎名單



香港, 2024年4月29日 - (亞太商訊) - 由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」（「創意香港」）為主要贊助機構，香港產品設計行業與產品出口界的年度盛事「香港智營設計大賞」（智營大賞），今天於香港貿易發展局舉辦的「香港禮品及贈品展」， 率先展出本屆部分優勝作品。 本屆智營大賞以 「Raise & Shine」為主題，獲業界熱烈反應，合共收到逾430份參賽作品。經專業及嚴謹評審後，62件傑出香港原創設計在芸芸參賽作品中脫穎而出，每件優勝作品均充份展現出設計精美與實用兼備的「智營設計」特點。為推廣本屆得獎作品，智營大賞即日起一連四日於香港貿易發展局舉辦的「香港禮品及贈品展」場內，設立得獎作品展，協助一眾獲獎設計師把握場內的商機，拓展本地及國際市場。 智營大賞自2012年首辦以來，每屆比賽都致力發掘香港產品設計界的優秀人才，多年來合共有超過2,700間參賽公司，提交超過5,000件原創設計作品參賽。本屆智營大賞分為「公司組」及「概念組」兩大組別。「公司組」劃分為「玩具及遊戲類別」、「禮品類別」及「家庭及家居用品類別」；「概念組」則設有「禮品」、「家庭及家居用品」和「玩具及遊戲」三大類別。為了緊貼本地設計行業的最新發展及市場需求，大會今年更在相應類別下新增「手作及手工藝」（禮品類別）、「戶外用品」及「廚房及餐桌用品」（家庭及家居用品類別），以及「大童及收藏玩具」（玩具及遊戲類別）四個參賽類別，合共有15個參賽類別，讓更多香港原創設計產品可以參與其中，以選出優中之優。大會將於5月23日假香港故宮文化博物館舉行頒獎典禮，以表揚一眾得獎者，詳情將適時公佈。 智營大賞勝出作品展現香港創意力量 「香港禮品及贈品展」助開拓市場 智營大賞今天為本屆得獎作品展舉行開幕典禮。在活動上，香港出口商會會長孫榮聰先生感謝一眾參加者及得獎者：「這次的比賽充份展示了香港設計師在智慧設計領域的卓越創意和專業水準。這不僅展現了一流的設計作品，更說明了香港在創新和設計方面的無限潛力。所有參賽作品在設計上均融合了創新、美學和實用性，展示出無限的可能性。『香港智營設計大賞』將繼續肩負領導者的角色，透過活動培養本地設計人才、推廣香港原創設計，並將香港優秀得獎設計作品帶到國際市場，協助這些優勝作品在本地及國際市場上獲得更廣泛的認可；同時為他們提供進一步的支援，藉此使香港發展成為全球最具影響力的一股設計力量。我期望藉著今年一連四日的『香港禮品及贈品展』，本屆一眾得獎設計師可成功聯繫到不同的本地及國際買家，拓展更多的商機。」 專業評審高度讚揚參賽作品 展現無限市場潛力 每屆智營大賞的專業評審團均由產品設計行業、零售界、產品出口界別與相關機構的專家組成，他們根據參賽作品的商業性、功能、創新元素、外觀、玩樂及教育元素，以及環保元素等多項準則評選出優勝作品。 皇家泰國政府商務部國際貿易促進局（DITP）助理處長Mr. M.L. Kathathong Thongyai專程從泰國到港參與本屆智營大賞的評審，他憑藉多年來擔任智營大賞評審的豐富經驗，表示：「以我多年來的觀察，智營大賞發展非常顯著，參賽者的設計漸趨複雜和更有深度。智營大賞在幫助設計師進入國際市場方面扮演著重要的角色。它為一眾設計師提供了一個平台，使他們能夠獲取資源、拓展市場及展示香港設計產品的潛力和創造力。我相信智營大賞未來的參賽作品數量將會繼續增加，推動比賽邁向國際化。」 本屆智營大賞的專業評審有來自設計、營銷、學術及產品出口等界別的九位專業人士，包括（排名不分先後）：皇家泰國政府商務部國際貿易促進局（DITP）助理處長Mr. M.L. Kathathong Thongyai、香港玩具協會副主席黃達智先生、香港玩具廠商會會長柯曉泉先生、香港知專設計學院院長王麗蓮博士、玩具"反"斗城 （亞洲） 區域總監 - 商品及策略梅象年先生、Pinkoi營運長盧天鳳小姐、香港工業總會第31分組（設計）主席張益麟先生, MH、靳劉高設計合伙人高少康先生、香港高等教育科技學院語文及通識教育學院學院主任兼建造、環境及工程學系副教授張浩博士。 專業評審經過細心審視各參賽作品及評分後，選出「公司組別 – 玩具及遊戲類別」、「公司組別 – 禮品類別」、「公司組別 – 家庭及家居用品類別」及「概念組別」的金、銀、銅及優異獎，以及綠色環保大獎與學生獎。附件為各組別的金獎作品名單。 完整得獎名單請參閱智營大賞官方網站：https://www.sdawards.org.hk/。 關於香港智營設計大賞 由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構的香港智營設計大賞（智營大賞） 自 2012 年起一直致力向世界展示香港原創設計的力量，並鼓勵本地製造商及出口商轉型，實現「設計 x 戰略 x 科技=智慧商業」的經營策略。踏入第13周年的里程碑，智營大賞已發展成為業界盛事，受禮品、產品設計及採購等行業青睞，優良的產品質量亦在海內外買家中建立了聲譽。大會透過一系列 B2B 和 B2C 的本地及境外活動，例如可有效地接觸到大量買家的商貿展覽會，或於購物商場或社區設置巡迴展覽等，提高公眾對智營大賞的認識。多年間，智營大賞將參賽產品類別的版圖由最初的禮品類擴展至家庭及家居用品類（於 2017 年新增）和玩具與遊戲產品類（於 2019 年新增），冀能進一步惠及更多產品業及設計人才，銳意將香港設計發展成亞洲最具影響力的一股設計力量。 如欲了解更多詳情，請瀏覽「香港智營設計大賞」網址︰https://www.sdawards.org.hk/ 相片說明：

相片1： 香港出口商會會長孫榮聰先生於開幕典禮上表示這次的比賽充份展示了香港設計師在智慧設計領域的卓越創意和專業水準。這不僅展現了一流的設計作品，更說明了香港在創新和設計方面的無限潛力。 相片2：香港出口商會會長孫榮聰先生、香港出口商會副會長趙婉玲小姐、香港出口商會副會長黎貞潔女士 與一眾嘉賓為智營大賞得獎作品展進行亮燈儀式，為得獎作品展揭幕。 相片3：香港特別行政區商務及經濟發展局局長丘應樺先生, JP（右四）及香港特別行政區行政會議成員林健鋒先生 GBM, GBS, JP（右三）到訪「香港智營設計大賞」於「香港禮品及贈品展」的展區，親身了解今年的得獎設計作品。 相片4:香港特別行政區商務及經濟發展局局長丘應樺先生, JP及香港特別行政區行政會議成員林健鋒先生 GBM, GBS, JP即場體驗得獎設計作品「喵星人梳化」的功能。 附件︰「香港智營設計大賞2024」各組別的金獎作品名單 一、「公司組別 – 玩具及遊戲類別」金獎作品名單 嬰兒及學前玩具金獎得主: 【我的第一套電路積木】

產品專為三至六歲兒童設計，透過音樂、閃爍LED燈及各種開關等模組擴展，啟發創造力。安全創新、簡易組裝，隨處可攜，更使用環保FSC認證木材，致力打造可持續環保的未來。 大童及收藏玩具金獎得主:【香港重機盲盒旅客版】

香港重機盲盒系列-旅客版，情懷滿溢的香港手信。 STEM/STEAM 玩具（教育）金獎得主:【冚家齊】

性別認同議題近年越來越具爭議性，為免不正確，不少人都選擇了避而不談。遊戲裡我們要活用各類社會標籤和邏輯推理來尋回家人，好提醒我們在遊戲外亦要基於理性客觀地看待社會標籤。 傳統玩具及遊戲金獎得主:【雀道】

「麻雀」是中國國粹，傳承各地民間文化，蘊含高深莫測的學問與哲理。由144張牌加上三顆骰子構成的博弈，各門各派的牌組打法千變萬化，是體驗品格情商、智慧巧思及運氣的一種娛樂，雅俗兼容，讓這「四方城」教世人着迷，縱橫海外。PAPERY特以創新工藝配合環保理念，設計出新世代的「雀道」，打造收藏級的環保麻雀。 二、「公司組別 – 禮品類別」金獎作品名單 企業宣傳禮品金獎得主:【Vortex Athletica】

Vortex Athletica 運動水瓶將卓越的功能與材料多樣性的外觀融為一體。Vortex Athletica 採用優質單壁 18/8 不銹鋼製成，不僅堅固耐用，而且重量僅 238 克，真正做到了輕量化。蓋子的設計著重功能性和衛生性。 它可以完全拆卸，方便清潔。 耐用的背帶靈活且可滿足個人需求。這款不銹鋼水瓶的每個部件都可放入洗碗機清洗。 節慶禮品金獎得主:【揮手招財貓】

揮手招財貓立體木拼圖展現傳統工藝之美，用創意將吉祥與藝術完美結合。能夠為空間增添新樂趣外，親手由平面組裝成立體模型，更能帶來好運和財富，是獨特且有意義的裝飾品。 個人配襯禮品金獎得主:【SCANFC® 機能錶帶】

SCANFC® NFC機能錶帶是一款時尚錶帶。 它結合了NFC技術和時尚感，並提升使用者體驗，將時尚科技集一身。 魔術貼設計允許使用者輕鬆佩戴。 藉助NFC技術，它讓使用者探索超連結，並可以建立自己的自動化功能。 手作及手工藝金獎得主:【香港海誌 - 揚帆獅山】

100% 紙。 香港唯一機械紙藝品牌。 以香港故事為主題，結合傳統紙藝與機器時代，創作《揚帆獅山》。 當轉動手柄時，船會乘風破浪。 另外紙張和機器的材質都來自大自然，傳播發展的同時，也須關注人與人、人與自然和平共處的訊息。 三、「公司組別 – 家庭及家居用品類別」金獎作品名單 廚房及餐桌用品金獎得主:【Sustainably Yours! 可降解海棉抹布】

Leaffy 植物海綿是一種可重複使用、可降解的清潔抹布，可用於代替紙巾和塑膠海綿。每塊海綿抹布均由 70% 木漿纖維和 30% 棉製成，使海綿抹布可生物降解。可以清洗並重複使用的抹布，從而減少使用單次清潔紙巾，幫助保護環境。Leaffy 海綿布是一種厚實、柔軟、高吸水性的海綿抹布。它能夠吸走自身重量 20 倍的水份，使其能夠處理各種日常家居污垢。 戶外用品金獎得主:【“ppp” 隨身出行野餐墊派對手提包】

“ppp”隨身出行野餐墊派對手提包的靈感源自喜歡享受在城市或自然環境隨時隨地享受戶外活動的朋友和情侶的實際用戶體驗。野餐墊融入簡約設計的手提包，讓戶外活動變得更加輕鬆，完全配合用戶的日常生活方式。包的結構設計包括野餐墊、手提包和由 100% Rpet 再生輕質材料製成，用法和包裝簡單，可以在任何場合、任何時間、任何地點使用。 智能家居金獎得主:【Laputa】

在城市生活中，總是充滿了壓力和情緒上的挑戰。為了保持我們心理狀態的健康，每天保留一些高質量的「獨處時間」來紓解情緒壓力是很重要的。 為了回應這一理念，拉普塔沙發的設計不僅可讓我們身體舒適和放鬆，還通過可控的環境照明和內置的藍牙音頻系統，讓我們可以按需從移動設備中播放音樂，來舒緩和平靜我們的情緒。 保健及個人護理金獎得主:【肩暖護帶】

「肩暖護帶」立體無縫纖薄方案配合智能針織專利，能全方位覆蓋肩膊，以自設柔溫舒緩肩周不適，改善血液循環，消除疲勞及肌肉緊張；重量只有88克，使用者毫無負擔， 無阻日常活動。 免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動内（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特别行政區政府、文化體育及旅遊局、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。



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