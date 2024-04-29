中信國際電訊CPC 榮獲多個生態圈夥伴獎項 凝聚協同能力、實踐創新價值、共享可持續發展成果

香港, 2024年4月29日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」) 欣然宣布，今年首季先後榮獲多個合作夥伴頒發獎項及榮譽，充分表彰中信國際電訊CPC致力協同多元化生態夥伴提升業務發展，攜手加強研發智慧科技，重新定義更具前瞻的數智化方案引領行業發展 ，深化社會創新能量與業務轉化力，成為生態圈及企業客戶最可信賴的合作夥伴。

中信國際電訊CPC過去半年，攜手夥伴推出了多個創新服務，不但融合人工智能技術完善智賦雲網安一體化服務平台，並重新定義數據安全服務框架，推出雲網神盾， 新一代SASE服務等等，均成為市場亮點。 今次榮獲多個生態圈夥伴認可並授予獎項，彰顯其履行共創、共享、共贏的企業精神，突破表現，竭力協同夥伴引領高質量發展。

生態圈夥伴頒發的獎項及榮譽包括：

Fortinet 2023年度最佳網絡安全部署合作夥伴 (Top Cybersecurity Mesh Partner 2023)

Fortinet 2023年度最佳區域性託管安全服務供應商 (Top Regional MSSP Partner 2023)

Fortinet 2023年度星級表現獎 - 最佳售前 - 全球安全存取服務邊緣 (Star Performer Award 2023 - Top Presales - Universal SASE)

Fortinet 2023年度星級表現獎 - 產品管理 (Star Performer Award 2023 – Product Management)

新華三集團 (H3C) 2023年度業務突破夥伴 (2023 Business Breakthrough Partner)

山石網科 (Hillstone) 香港與澳門策略夥伴 (Strategic Partner in Hong Kong & Macau)

中信國際電訊CPC商務總裁郭偉基先生表示：「我們很榮幸獲得多個生態圈夥伴的認同，過去多年一直攜手同行，也彰顯我們卓越的專業知識及致力提供強大數智化方案的承諾。像去年我們與Fortinet 的全球性合作策略便鞏固了我們在網絡安全市場的領導地位，推動我們提供更廣泛的解決方案，滿足各區域客戶不斷變化的需求。此外，我們更積極與多方生態圈合作突破創新界限，加速在數字經濟新藍海的佈局，守正創新持續發展，為客戶帶來革新產品技術及非凡價值。」

網絡保安服務供應商Fortinet 是中信國際電訊CPC重要合作夥伴之一，這次Fortinet所授予的四個獎項，除了肯定了雙方全球性合作策略與網絡安全領域的卓越協作能力外，並強化了中信國際電訊CPC安全服務套件，包括在2023年啟動的 TrustCSI™ 3.0雲網神盾。TrustCSI™ 3.0雲網神盾是中信國際電訊CPC旗艦網絡安全解決方案之一，致力提升安全服務，通過重新定義技術賦能，重塑安全運營中心（SOC）的核心服務能力，為企業提供主動式防禦，有效地實現主動識別、預測、保護、響應和恢復各種安全事件，更可提供風險評估、滲透測試、攻防演習等各項信息安全專業服務，為企業提供全方位的保護。

中信國際電訊CPC以 ”創新不斷”為核心，持續構建全鏈智慧生態，加強多端夥伴戰略協同、資源協同和能力協同，堅守對AI技術及創新發展的承諾。致力將AI元素融入服務平台，塑造業界未來，提供更加全面、高效、智能的解决方案，支持客戶變革升級，創造卓越企業新價值。

中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。

憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。

中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

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