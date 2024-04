Friday, 26 April 2024, 18:43 HKT/SGT Share:

來源 TIME Interconnect Technology Limited 匯聚科技有限公司公佈截至二零二三年十二月三十一日止末期業績 不斷加強業務運營,以於市場最終好轉時把握機會

香港, 2024年4月26日 - (亞太商訊) - 匯聚科技有限公司(「匯聚科技」,股份代號:1729,連同其子公司合稱「集團」)欣然宣布集團截至二零二三年十二月三十一日止九個月(「回顧期間」)的末期財務業績。 於回顧期間,全球經濟已從2019冠狀病毒病疫情及俄烏戰爭中復甦,惟步伐較預期為慢。國家之間的分歧持續擴大。同時,中國的經濟復甦亦較預期為慢,部分原因是房地產行業的高借貸問題。儘管面對宏觀經濟環境帶來的挑戰及困難,集團仍積極尋求潛在投資機會,使現有業務組合趨向多元化、拓寬收入來源。例如去年,本集團以進入市場的策略及JDM/ODM業務模式拓展其業務至服務器業務,該業務除貢獻顯著的收益增長外,透過調整客戶/產品組合及售價結構亦進一步改善集團盈利能力,大幅增加本年度的溢利,提升集團的業務營運及財務狀況。 於回顧期間,集團錄得的收益為4,826.3百萬港元,較上年度的5,764.8百萬港元減少938.5百萬港元或16.3%。回顧期間經營溢利為433.4百萬港元,較上年度的315.3百萬港元增加118.1百萬港元或37.5%,而回顧期間的經營利潤率則由5.5%上升至9.0%。經營溢利增加主要歸因於服務器業務的盈利能力改善所致。回顧期間的淨利潤為277.6百萬港元,較上年度的215.9百萬港元增加61.7百萬港元或28.6%, 而回顧期間的淨利潤率則由3.7%上升至5.8%*。 於回顧期間,集團每股基本盈利為14.2港仙,而上年度每股基本盈利則為11.1港仙。 業務回顧 集團各個業務分部的營業額的分布如下: 業務分部 收益(百萬港元) 收益占比 截至二零二三年 十二月三十一日止九個月 截至二零二三年 三月三十一日止年度 變化 截至二零二三年 十二月三十一日止九個月 截至二零二三年 三月三十一日止年度 電線組件 數據中心 791.0 790.9 0.0% 16.4% 13.7% 電訊 555.4 644.0 -13.8% 11.5% 11.2% 醫療設備 258.0 245.6 5.0% 5.3% 4.3% 工業設備 24.4 47.4 -48.5% 0.5% 0.8% 汽車 100.4 162.0 -38.0% 2.1% 2.8% 數字電線 網絡電線 788.7 1,254.7 -37.1% 16.4% 21.8% 特種電線 77.0 92.4 -16.7% 1.6% 1.6% 服務器 2,231.4 2,527.8 -11.7% 46.2% 43.8% 總計 4,826.3 5,764.8 -16.3% 100% 100% 數據中心分部 數據中心分部的收益由上年度的790.9百萬港元增加0.1百萬港元至回顧期間的791.0百萬港元。該分部的訂單於回顧期間維持較高的出貨水平,為電線組件業務下維持最高收益的分部。 電訊分部 於回顧期間,該分部收益由上年度的644.0百萬港元減少88.6百萬元或13.8%至555.4百萬港元。訂單量穩定,新型號不斷推出,而該等新產品帶有較佳的利潤率,令利潤率有所改善。 醫療設備分部 醫療設備分部於回顧期間的收益為258.0百萬港元,較上年度的245.6百萬港元增加12.4百萬港元或5.0%。儘管2019冠狀病毒病疫情大幅減弱,但病毒變種風險仍然存在,並可能出現反彈現象。同时,現今人們更關注健康,集團相信醫療設備的需求將會繼續增加,醫療設備電線訂單需求仍然非常殷切。 工業設備分部 受全球經濟復甦步伐緩慢,國家之間的分歧持續擴大等宏觀因素影響,全球經濟活動受到一定程度的抑制。集團工業設備分部的收益由上年度的47.4百萬港元減少23.0百萬港元或48.5%至回顧期間的24.4百萬港元。 汽車分部 受地緣政治及貿易戰影響,汽車配線產品於回顧期間的銷售訂單有所減少,該分部的收益為100.4百萬港元,較上年度的收益162.0百萬港元減少61.6百萬港元或38.0%。但集團仍然相信,汽車配線產品有助集團為其客戶提供更廣泛的產品組合,並通過豐富集團的業務組合及拓展其獨特的客戶群,踏足新業務領域,以把握電動汽車市場蓬勃發展帶來的機遇。 網絡電線分部 回顧期間,全球宏觀經濟環境依然受壓,對集團的網絡電線業務的海外訂單造成嚴重打擊。網絡電線於回顧期間的收益為788.7百萬港元,較上年度的1,254.7百萬港元減少466.0百萬港元或37.1%。 特種線分部 特種線分部包括工業通訊電纜、鐵路交通電纜、HDBT高解析度數據通訊電纜等。於回顧期間,特種線的收益為77.0百萬港元,較上年度的92.4百萬港元減少15.4百萬港元或16.7%。 服務器分部 於回顧期間,服務器的收益為2,231.4百萬港元,較上年度的2,527.8百萬港元減少296.4百萬港元或11.7%。自服務器業務於去年拓展後,初期承接了大量訂單,隨著工廠產能爬升,創造了一個銷售高峰。二零二三年隨著ChatGPT的橫空出世,服務器行業也掀起了人工智能服務器的熱潮,回顧期間集團著重附有AIGC的新產品開發及交付,利潤能力相對有所改善。 展望 展望未來,宏觀經濟環境依然充滿挑戰。全球經濟從2019冠狀病毒病疫情及俄羅斯與烏克蘭戰爭中復甦的進程仍然緩慢而不穩。經濟活動仍未回復至疫情前水平,尤其是在新興市場及發展中經濟體,且各地區之間的分化日益擴大,多種因素正阻礙經濟復甦。儘管如此,集團管理層仍對未來業務充滿信心。在立訊集團的支持下,集團在產品製造能力及財務實力方面具有優勢。集團將繼續發展戰略性業務及市場,鞏固其業務基礎並於經濟低迷時期取得驕人業績。 集團認為,中國持續加快5G技術研發,以及疫情導致的社會新常態,包括居家辦公及網絡會議等,預計將帶動電線組件產品及電訊分部的需求,因此,管理層對5G相關業務充滿信心。於回顧期間,集團已於墨西哥設立一間新的全資附屬公司Linkz Cables Mexico, S. de R.L. de C.V. ,以增加其於中國及亞洲以外市場的市場份額。新廠房正由立訊集團建造,預期可於二零二四年投產。屆時,集團將設立新工廠,生產數字電線及汽車配線產品,此舉可保護供應鏈及出口市場免受地緣政治緊張局勢及不可預見的中斷影響,令集團能夠抓緊這一代5G網絡來臨所帶來的市場機遇。 此外,世界各地公司的雲技術使用率不斷增加,由於計算存儲網絡必須置於數據中心,因此,雲技術的持續增長有望推動數據中心的發展。同時,5G發展將推動大數據、物聯網、網絡遊戲及雲平台視頻流的應用。集團對數據中心分部業務的持續增長非常樂觀。目前集團在服務器業務下提供的產品主要應用於數據中心,包括機架式算力服務器、邊緣服 務器、AI智能服務器、存儲服務器、智能網卡、GPU卡及整機櫃產品等。考慮到(i)中國正積極開展投資活動以建設數字基礎設施;(ii)中國製造商由於地緣政治關係而繼續提高本土供應鏈的比重;及(iii)立訊精密擁有廣泛的技術知識及良好的客戶關係,集團對服務器業務的未來增長潛力抱持樂觀態度。 就醫療設備分部而言,集團預計醫療設備電線的需求將繼續為集團本年度的醫療設備電線訂單帶來正面影響。為此,集團已於回顧期間成立兩間全資附屬公司,分別為匯聚智能科技(昆山)有限公司及江西匯聚精密工業有限公司,以拓展醫療設備電線產品的產能及研發能力,而生產已於二零二三年九月展開。未來,集團將在此分部投放更多關注及精力,繼續擴大其醫療設備客戶群,並加強其研發能力,以把握醫療設備市場不斷增長的需求。 另外,考慮到汽車及電動汽車市場的蓬勃發展,中國在過去幾年一直保持全球最大汽車市場及汽車生產國的地位。集團相信,汽車線束產品有助集團為其客戶提供更廣泛的產品組合,並通過豐富集團的業務組合及拓展其獨特的客戶群,踏足新業務領域,以助集團把握電動汽車市場蓬勃發展帶來的機遇。 同時,集團於被立訊精密收購後,與立訊集團進行多元經營整合。立訊精密正在對集團的經營及財務狀況進行戰略檢討,並積極探索集團內生性及外延式增長和發展的商機。立訊精密將發揮立訊集團的平台優勢及市場地位,為匯聚科技引入策略資源,進一步增強集團的持續增長潛力及核心競爭力,使其發展成為全方位的網絡解決方案及基礎設施供應商,為股東創造更大的價值。在立訊精密的支持下,集團將於未來創造更多更多的可能性。 關於匯聚科技有限公司 匯聚科技有限公司是一家信譽卓著的定制電線互連方案供應商,在行業擁有超過30年經驗。 總部設於香港,並於中華人民共和國上海、蘇州、江西及惠州以及墨西哥擁有生產設施。集團目前製造及供應各種銅纜和光纜電線組件、數字電線產品及服務器產品使用在包括電訊、數據中心、工業設備、醫療 設備、汽車配線及數字電線在內的各種市場領域,均受到少商譽優良的中國及國際客戶所採用。 本新聞稿由智升公關有限公司代表匯聚科技有限公司發放。 如有任何媒體查詢,請聯繫智升公關有限公司: 龔小姐 電話: (852) 46371627 (852) 6608 9927 電郵:ashley.kung@brightcommns.com



