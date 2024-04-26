可持續發展三大支柱引領 海通恆信ESG必答卷高分亮相

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|Friday, 26 April 2024, 15:25 HKT/SGT
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香港, 2024年4月26日 - (亞太商訊) - 2023年是國家「十四五」規劃承前啓後的關鍵之年，也是融資租賃行業高質量轉型的機遇之年。海通恆信國際融資租賃股份有限公司（下稱「海通恆信」或「公司」，股份代號：1905.HK）在複雜的國內外環境以及行業競爭加劇的背景下，以穩健的經營理念與完善的可持續發展體系，不斷釋放企業長驅動力源。
隨著全球多個國家和地區密集發佈可持續信息披露監管要求，ESG信息披露正從「選答題」逐漸向「必答題」轉變，步入加速發展階段。海通恆信充分認識到可持續發展才能實現真正高質量的發展，以「恆：可持續業務」「和：負責任公民」「信：穩健化運營」為可持續發展三大支柱，通過發佈可持續發展理念、鞏固ESG管治架構、制定可持續發展規劃等方式，與各重要利益相關方共創價值。
開展全面ESG管理 落地首個可持續發展規劃
在自身願景和使命基礎上，海通恆信於2023年制定並發佈「恆久互信，融聚未來」的可持續發展理念，並以此為核心搭建可持續發展模型，通過全面的ESG管理推動公司經營的可持續發展。
與此同時，針對ESG治理這一可持續發展的基座，海通恆信建立自上而下的ESG管治架構，為ESG工作提供強有力的支撐。2023年，公司在董事會及ESG委員會持續指導、監督的基礎上，由ESG建設領導小組及工作小組進一步梳理職責分工，加強ESG工作協同推進。
由此，海通恆信立足機遇看挑戰，將可持續發展理念融入公司發展戰略，綜合考量戰略發展中的ESG風險和機遇，編製公司首個可持續發展規劃，即《海通恆信2023–2026年可持續發展規劃》，繪製可持續發展藍圖，紮實推進可持續發展與ESG工作，以增强公司管治水平，並為環境和社會可持續發展提供支持。規劃中，公司以「恆：可持續業務」把握中國經濟深化轉型的機遇，以「和：穩健化運營」「信：負責任公民」激發企業發展內驅動能，積極應對經濟轉型浪潮中的機遇與挑戰，真正形成面向未來的核心競爭力。
在業務層面，重點監測指標包括綠色租賃業務投放佔比、電子簽約客戶數佔比、風險管理相關部門員工年度ESG風險培訓覆蓋率、ESG風險管理體系業務覆蓋率。在運營層面，重點監測指標包括女性員工人數、男性員工人數、員工培訓總支出、員工培訓覆蓋率、董事會成員出席率、董事及高管ESG培訓覆蓋率、董事及高管反貪污賄賂培訓覆蓋率、員工反貪污賄賂培訓次數、合規培訓次數。在社會責任層面，重點監測指標包括溫室氣體排放總量、單位面積耗電量、單位面積溫室氣體排放量及單位面積耗水量。
構建高質量客戶服務體系 獲行業及資本市場認可
客戶服務方面，2023年，海通恆信完善租後回訪及投訴回訪機制，通過制定《客戶管理辦法》《業務運營管理辦法》等制度，以及呼叫中心著力打造集約、高效、質優的客戶服務體系，致力於為客戶提供高品質、多元化、一站式的服務。於2023年，公司呼叫中心共收到客戶諮詢電話量226,774通，客戶滿意度99.5%。
憑藉在落實推進可持續發展暨ESG管理方面的出色表現，海通恆信屢獲行業及資本市場的認可。於2023年，先後榮獲2023（第六屆）中國融資租賃「騰飛獎」「服務實體經濟領軍企業」稱號、「年度最佳ESG融資獎」等獎項、2023綠色重卡年度金融卓越服務商獎與年度品牌最具價值獎、2023開茅合規文化建設獎等諸多獎項，品牌影響力不斷擴大，競爭力持續提升，實現了企業與社會價值的共創與共享。
未來，海通恆信將繼續以ESG管理為實踐路徑，攜手各利益相關方，努力打造引領行業新格局的中國標杆式融資租賃公司，在高質量、可持續發展道路上行穩而致遠，為社會經濟健康發展貢獻海通恆信力量。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
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