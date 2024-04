Friday, 26 April 2024, 15:25 HKT/SGT Share: 可持續發展三大支柱引領 海通恆信ESG必答卷高分亮相

香港, 2024年4月26日 - (亞太商訊) - 2023年是國家「十四五」規劃承前啓後的關鍵之年,也是融資租賃行業高質量轉型的機遇之年。海通恆信國際融資租賃股份有限公司(下稱「海通恆信」或「公司」,股份代號:1905.HK)在複雜的國內外環境以及行業競爭加劇的背景下,以穩健的經營理念與完善的可持續發展體系,不斷釋放企業長驅動力源。 隨著全球多個國家和地區密集發佈可持續信息披露監管要求,ESG信息披露正從「選答題」逐漸向「必答題」轉變,步入加速發展階段。海通恆信充分認識到可持續發展才能實現真正高質量的發展,以「恆:可持續業務」「和:負責任公民」「信:穩健化運營」為可持續發展三大支柱,通過發佈可持續發展理念、鞏固ESG管治架構、制定可持續發展規劃等方式,與各重要利益相關方共創價值。 開展全面ESG管理 落地首個可持續發展規劃 在自身願景和使命基礎上,海通恆信於2023年制定並發佈「恆久互信,融聚未來」的可持續發展理念,並以此為核心搭建可持續發展模型,通過全面的ESG管理推動公司經營的可持續發展。 與此同時,針對ESG治理這一可持續發展的基座,海通恆信建立自上而下的ESG管治架構,為ESG工作提供強有力的支撐。2023年,公司在董事會及ESG委員會持續指導、監督的基礎上,由ESG建設領導小組及工作小組進一步梳理職責分工,加強ESG工作協同推進。 由此,海通恆信立足機遇看挑戰,將可持續發展理念融入公司發展戰略,綜合考量戰略發展中的ESG風險和機遇,編製公司首個可持續發展規劃,即《海通恆信2023–2026年可持續發展規劃》,繪製可持續發展藍圖,紮實推進可持續發展與ESG工作,以增强公司管治水平,並為環境和社會可持續發展提供支持。規劃中,公司以「恆:可持續業務」把握中國經濟深化轉型的機遇,以「和:穩健化運營」「信:負責任公民」激發企業發展內驅動能,積極應對經濟轉型浪潮中的機遇與挑戰,真正形成面向未來的核心競爭力。 在業務層面,重點監測指標包括綠色租賃業務投放佔比、電子簽約客戶數佔比、風險管理相關部門員工年度ESG風險培訓覆蓋率、ESG風險管理體系業務覆蓋率。在運營層面,重點監測指標包括女性員工人數、男性員工人數、員工培訓總支出、員工培訓覆蓋率、董事會成員出席率、董事及高管ESG培訓覆蓋率、董事及高管反貪污賄賂培訓覆蓋率、員工反貪污賄賂培訓次數、合規培訓次數。在社會責任層面,重點監測指標包括溫室氣體排放總量、單位面積耗電量、單位面積溫室氣體排放量及單位面積耗水量。 構建高質量客戶服務體系 獲行業及資本市場認可 客戶服務方面,2023年,海通恆信完善租後回訪及投訴回訪機制,通過制定《客戶管理辦法》《業務運營管理辦法》等制度,以及呼叫中心著力打造集約、高效、質優的客戶服務體系,致力於為客戶提供高品質、多元化、一站式的服務。於2023年,公司呼叫中心共收到客戶諮詢電話量226,774通,客戶滿意度99.5%。 憑藉在落實推進可持續發展暨ESG管理方面的出色表現,海通恆信屢獲行業及資本市場的認可。於2023年,先後榮獲2023(第六屆)中國融資租賃「騰飛獎」「服務實體經濟領軍企業」稱號、「年度最佳ESG融資獎」等獎項、2023綠色重卡年度金融卓越服務商獎與年度品牌最具價值獎、2023開茅合規文化建設獎等諸多獎項,品牌影響力不斷擴大,競爭力持續提升,實現了企業與社會價值的共創與共享。 未來,海通恆信將繼續以ESG管理為實踐路徑,攜手各利益相關方,努力打造引領行業新格局的中國標杆式融資租賃公司,在高質量、可持續發展道路上行穩而致遠,為社會經濟健康發展貢獻海通恆信力量。



