中滙集團公佈2024財年中期業績

業績亮點（截至2024年2月29日止六個月未經審計之相關數據）

收入同比增長19.3%至約1,160.2百萬元（人民幣，下同）；

毛利同比增長17.5%至約578.0百萬元；

本公司擁有人應佔期內利潤同比增長13.2%至約338.2百萬元；

在校學生人數同比增加12.3%至96,100人；

現金及現金等價物達1,491.0百萬元，現金水平充裕

中期每股股息9.6港仙，派息比率30%。

香港, 2024年4月26日 - (亞太商訊) - 中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）公佈截至2024年2月29日止六個月（「報告期」）之未經審核之2024財年中期業績。報告期內，在積極回應國家政策、緊貼市場需求和產業發展趨勢的背景下，集團持續加大辦學投入，深化產教融合和校企合作，不斷優化職業教育學科專業佈局，以實現學校與企業間就業無縫銜接的可持續發展，業績穩健提升。

報告期內，集團錄得收入約人民幣1,160.2百萬元，較去年同期增加19.3%，主要因集團旗下境內學校在校學生人數增加。本公司擁有人應佔期內利潤約為338.2百萬元，較去年同期增加13.2%。集團現金及現金等價物達1,491.0百萬元，現金水平充裕。在校學生人數續攀新高峰，約9.6萬人。集團董事會建議派發截至2024年2月29日止六個月中期股息每股9.6港仙，派息比率為30%。

由左至右: 投融資及投資者關係部總監 · 印國庭先生；首席運營官 · 劉文琦女士；

執行董事兼首席執行官 · 廖伊曼女士；首席財務官 · 廖旭東先生。

優化職教學科專業佈局 實現校企就業無縫銜接

近年來，集團立足粵港澳大灣區和成渝經濟圈，面向全國，輻射全球，與時代脈搏合拍共鳴，以產業發展和市場需求為落腳點，持續探索「校、社、企」協同育人新模式，以培養市場急需的複合型高技能應用人才。為解決國家戰略新興產業及朝陽創新產業對人才的需求，集團亦充分發揮學校經、管、文、工、藝、教、理、醫等多學科協同發展的優勢，完善學科專業佈局，積極開設人工智能、雲計算、大數據、新能源、口腔醫學、動漫設計、數字經濟等市場緊缺專業。同時，為實現學習-就業的「無縫銜接」及打通校園教育與實習就業通道，集團於報告期內新開設了數字經貿產業學院、動漫遊戲產業學院、廣東省鄉村休閒產業學院等，並與華為、中手遊、博世、甲骨文、京東、科大訊飛等超過1,000家大型企業建立了校企合作關係。

緊跟國策聚焦內涵建設 教育成果豐碩備受認可

集團自辦學以來，積極響應國家政策，緊貼市場需求和產業發展趨勢，持續加大辦學投入。報告期內，廣州華商職業學院成功獲批設立廣東省博士工作站，是同批獲批單位中唯一一所民辦高職院校。同時，集團通過加強教師培訓、提高教師待遇、優化教師評價機制等措施，為學校高質量發展提供堅實保障。此外，集團亦不斷開展校園建設，更新升級實訓設施設備，以營造優質育人環境，推動辦學品牌效益穩步提升。隨內涵建設更趨完善，集團各院校辦學實力亦大幅提升，迎來教育成果豐收期。報告期內，廣州華商學院一流課程建設成效再創突破，共有7門課程入選省級一流本科課程；廣州華商職業學院憑藉獨特的教學理念和出色的教育成果，榮獲騰訊新聞「2023年度全國示範性職業院校」；四川城市職業學院在2024年GDI民辦高職高專TOP100榜單中位列全國第四名、四川省第一名，科研方面在2023年高職院校教育部科研專案立項數量排名全國第九位、四川省第一位。由此可見，通過不斷完善內涵建設，集團旗下各院校的協同效益得以不斷增強，辦學口碑顯著提升，高質量辦學也成為推動集團業績實現可持續穩健增長的強勁動能。

未來展望

展望未來，憑藉強有力的國策支持和逾二十年的民辦教育經驗，集團將持續深化產教融合和校企合作，緊跟國家戰略性新興產業集群化發展的步伐，以重點學科和學科群建設為牽引，大力發展如人工智能、數字經濟、金融科技、健康養老等的新型、交叉學科，帶動院校學科的優化升級，培育新一代具有國際視野的高素質應用型人才，為實現國家戰略目標奠定堅實的人才基礎及推動職教高質量發展作出積極貢獻。

關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，於2019年7月16日在香港主板上市。截至2024年2月29日，集團的全日制在校學生人數約96,100人，旗下擁有9間民辦教育機構，分別是：位於中國廣東省的廣州華商學院（應用型本科）、廣州華商職業學院（高等學歷職業教育）、廣東華商技工學校（中等學歷職業教育）；位於中國四川省的四川城市職業學院（高等學歷職業教育）、四川城市技師學院（中等學歷職業教育）；位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School（GBABS）；位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia（GBCA）、澳大利亞中滙學院Edvantage Institute Australia（EIA）；以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore)（EIS）。

集團在專注辦學的同時，也積極承擔企業社會責任，在慈善民生、鄉鎮扶貧、教育振興等社會公益事業廣泛開展社會貢獻活動，以實際行動主動履責，積極回饋社會。自上市以來，集團在ESG領域貢獻突出，並於2023年榮獲智通財經「最佳ESG創新」獎、格隆匯「年度ESG先鋒」獎、華盛通「最受投資者關注」獎。

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