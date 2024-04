黑桃資本向香港紅十字會捐贈藝術珠寶收藏品

香港, 2024年4月25日 - (亞太商訊) - 何猷龍先生的家族辦公室黑桃資本有限公司(「黑桃資本」)欣然宣布向香港紅十字會(「紅十字會」)捐贈一批令人讚嘆的藝術珠寶藏品。這份禮物代表了何先生和黑桃對社會責任的承諾以及堅定不移為社區創造積極影響的奉獻精神。 該批收藏品包括一系列為數43套的珍貴單品,從項鍊、吊墜、胸針、翡翠玉石等高級珠寶到稀有硬幣和郵票,凸顯了卓越的工藝和精美的設計。無論這些單品是展示中國文化如何透過穿戴式藝術融入日常生活,還是見證過去幾十年的重大世界事件,它們都象徵著文化承傳,是永恆優雅的真正體現。 黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生表示:「黑桃資本很榮幸能向紅十字會捐贈這非凡的收藏品。紅十字會自 1950 年起一直為社會服務,在提供緊急救援和人道援助方面擁有優良記錄。我們堅信集體行動的力量可以帶來有意義的改變,我們相信這筆捐款將為有需要人士的生活帶來重大改變。我們希望我們的貢獻能激勵其他人加入我們的使命,為所有人創造一個更光明、更公平的未來。」 香港紅十字會主席 劉楚釗醫生表示:「我們衷心感謝何猷龍先生及黑桃資本慷慨捐贈。香港紅十字會將利用這些藝術收藏來進行籌款工作,讓我們能夠持續拓展各方面的人道服務,例如為弱勢社群提供緊急救災及備災、社區健康、人道參與和特殊教育及復康等服務。我們希望這種鼓舞人心的慷慨行為能夠鼓勵更多個人和組織支持我們的工作,一同未雨綢繆,令社區變得更安全、健康及富凝聚力。」 圖片說明: 左起:黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生及香港紅十字會主席 劉楚釗醫生GMSM,MH,JP 有關黑桃資本有限公司 黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室,負責管理何先生的私人資產及財富項目。總部設於香港,公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目,而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業,同時保持多元化資產類別,投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。2023年8月,黑桃資本發起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co與VinFast Auto Ltd完成了230億美元的業務合併。 有關香港紅十字會 香港紅十字會成立於1950年,屬國際紅十字與紅新月運動在全球超過190個國家的國際人道網絡一分子,致力帶領社會上各階層人士,身體力行實踐人道理念,並透過四大範疇的工作,分別為緊急救援及備災、社區健康服務及教育、人道參與及教育、以及特殊教育及復康,為香港市民提供一個多元化的人道服務平台。詳情請瀏覽:www.redcross.org.hk



