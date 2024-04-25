【最新彈床好去處推介】將軍澳中心x Kiztopia星際彈遊太空站

香港, 2024年4月25日 - (亞太商訊) - 新加坡最大型親子遊樂中心 Kiztopia 將於5月在將軍澳中心開設全港第2間分店，佔地13,000呎的新分店更是Kiztopia在香港最大型的室內遊樂場！為慶祝新店落戶商場，由4月29日至5月26日將軍澳中心特別與Kiztopia聯乘推出「將軍澳中心 x Kiztopia星際彈遊太空站」，在商場中庭以新店的「太空」主題，加碼推出期間限定彈床遊樂空間，讓大小朋友仿如置身太空的無重狀態，在場內率先盡情彈跳，迎接新店開幕。要漫遊太空，膽量及體能缺一不可！除了要征服逾6米高的彈床外，場內更有「衝刺跑道」、「投籃火箭波波池」、「榔牙棒隧道」、「6米高滑梯」及「彈弓障礙賽道」5大展現體能專區，為太空之旅做好準備！將軍澳中心及Kiztopia更為大家送上驚喜彩蛋。喜歡探索和發明的科學家猴子Mark，將會換上全港首度亮相的太空造型，在指定星期日在場內與大家見面！

要開啟太空之旅，當然要早著先機！由即日起，兩大「早鳥折扣優惠」將率先登場，The Point會員可低至85折預先購票；場內各大商戶亦聯手推出近60項驚喜禮遇，鼓勵一眾膽量與體能並重、勇闖太空星際的戰士！

逾6米高刺激彈床 5大體能挑戰專區 4月29日起期間限定驚喜登場

「將軍澳中心ｘKiztopia星際彈遊太空站」 高逾6米，一眾可愛原創卡通角色兔子Raby、蜜蜂Honey、巨龍Drago、河馬Happy、小象Eli換上太空造型，與大小朋友一齊勇闖宇宙！太空站特設五大挑戰膽量及體能的Checkpoint，包括「衝刺跑道」、「投籃火箭波波池」、「榔牙棒隧道」、「6米高滑梯」及「彈弓障礙賽道」，大小朋友可以在場內盡情彈跳，盡情放電，一同跳進太空的飄浮世界！

第一站：「衝刺跑道」

在我們的衝刺跑道上，你可以體驗到身體輕盈地躍起，每一次彈跳都彷彿挣脱了地心引力。有運動健將Tiger陪伴指導，帶你進入零重力衝刺的快感，恰如太空人在外太空遨遊一般 。

第二站：「投籃火箭波波池」

在兔子Raby加持上爬上高處，再滑到波波池裡，瞬間感受升空與降落！

第三站：「榔牙棒隧道」

揮動雙臂拍打「沙包」，每一次的拍打，都像是在宇宙中擊飛彗星，汗水如同流星一般，閃耀著光芒。在這個極限區域中，你能夠超越自我，挑戰體能極限，讓自己變得更強大。

第四站：「6米高滑梯」

瞬間穿越宇宙的５.5米的特長滑梯，小朋友可以從太空站的高處順著滑道滑下，仿佛在宇宙中飛行一般，對小朋友來說絕對是膽量的挑戰！幸好有巨龍Drago為大家打氣，鼓起勇氣瀡下去！

第五站：「彈弓障礙賽道」

考驗身手的小遊戲，穿越彈弓狀的障礙物，模擬太空中飛行時需要避開障礙物的情境！

造型萌爆的科學家猴子Mark，將換上全港首度亮相的太空衣造型，於活動期間的指定星期日驚喜現身，與大人小朋友拍照留念，打卡值滿分！

全港首度亮相太空猴子Mark見面會

日期：12/5、19/5、26/5 （星期日）

時間：下午2時至5時 (每節20分鐘，逢正點及30分開始)

詳情：身穿太空衣的猴子Mark將親臨將軍澳中心星際彈遊太空站與大家見面拍照。

兩大早鳥折扣優惠 即日起率先搶 The Point會員憑積分換領門票

「將軍澳中心x Kiztopia星際彈遊太空站」由即日起至5月26日舉行，平日票價$48（25分鐘），週末及公眾假期票價$68（25分鐘）。精明一族當然要鎖定活動開始前，率先搶購門票，享受「早鳥折扣優惠」！在指定日期內，公眾及The Point會員透過指定平台預先購買門票，分別可享低至9折及85折早鳥優惠，以超抵價展開探索太空之旅，萬勿錯過！

一般票價

平日：$48 （25分鐘）

週末及公眾假期︰$68 （25分鐘）

日期：4月29日（一）至5月26日（日）

購票地點：Kiztopia將軍澳中心店（G35-G40）

【85折！】The Point會員專享 早鳥折扣優惠

日期：即日起至4月28日

購票地點：Kiztopia將軍澳中心店（G35-G40）

公眾共享 早鳥9折優惠

日期：即日起至4月28日

購票方法：於Klook平台或親臨Kiztopia將軍澳中心店（G35-G40）

The Point會員著數豈止於此？The Point會員以電子貨幣消費滿$600起，即可免費換領「Kiztopia星際彈遊太空站」平日門票1張（包含1名大人及1名小童；25分鐘套票）；買滿$900最多累積２張發票，可換領「Kiztopia星際彈遊太空站」假日門票1張（包含1名大人及1名小童；25分鐘套票）；買滿$2,200最多累積3張發票，更可換領Kiztopia 將軍澳中心店價值$158平日套票1張（包含１名大人及１名小童；１小時套票）；買滿$3,000最多累積3張發票，更可換領Kiztopia 將軍澳中心店價值$208假日套票1張（包含１名大人及１名小童；1小時套票），大人齊掃貨，小孩齊放電！數量有限，送完即止。

The Point會員入場券換領

日期：即日起至換完即止

時間：下午1時至10時

地點：將軍澳中心G/F 中庭VIP會員專櫃

電子貨幣消費滿$600，累積發票數目1

禮品: 將軍澳中心 x Kiztopia星際彈遊太空站

平日門票1張（1大1小；每節25分鐘）

電子貨幣消費滿$900，累積發票數目2

禮品: 將軍澳中心 x Kiztopia星際彈遊太空站

假日門票1張（1大1小；每節25分鐘）

電子貨幣消費滿$2,200，累積發票數目3

禮品: Kiztopia 將軍澳中心店

平日門票1張 （1大1小一小時套票, 價值$158）

電子貨幣消費滿$3,000，累積發票數目3

禮品: Kiztopia 將軍澳中心店

假日門票1張（1大1小一小時套票, 價值$208）

購票即享場內逾60項驚喜商戶優惠 大人及小朋友齊齊盡興

在「將軍澳中心x Kiztopia星際彈遊太空站」，不僅小朋友可以盡情放電，大人也能得到犒賞！購買Kiztopia手帶，憑門票在場內指定商戶消費，即可享受近60項涵蓋美食、玩具、時尚等驚喜消費禮遇，當中包括以下精選優惠：

Kiztopia入場客人專享將軍澳中心商戶優惠

616牛肉火鍋專門店x虎喰燒肉酒場 : 正價火鍋8折優惠（優惠不包括午市套餐、2/4人套餐、服務費、醬料及酒水）

燒肉男 : 全日任何消費可享9折優惠

Outback Steakhouse: 兒童餐半價優惠

商務印書館: 消費滿HK$100，即可享9折優惠

CANVAS: 免費獲贈指定護膚產品試用獎 3ml 兩支。換領時購買任何正價產品即享 HK$50 折扣優惠一次。

HF Stadium:

1. 正價貨品可享85折優惠

2. 減價貨品可享額外95折優惠

將軍澳中心 x Kiztopia星際彈遊太空站

日期：4月29日（一）至5月26日（日）

時間︰

中午12時至下午8時（平日）

上午10時至下午8時（星期六、日及公眾假期）

地點：將軍澳中心G/F中庭

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network