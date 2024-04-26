

香港, 2024年4月25日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術) 有限公司(「中信國際電訊CPC」) 欣然宣布成為博通 (Broadcom) 在多個地區, 包括香港、中國內地、新加坡、日本和台灣的優質合作夥伴計劃 (Broadcom Advantage Partner Program) 中， VMware 雲服務供應商Cloud Service Provider (VCSP) 最高級別Pinnacle合作夥伴，有效助力企業通過採用VMware Cloud Foundation（VCF）作為私有雲基礎設施實現數碼創新。中信國際電訊CPC將提供全新的VMware Cloud Foundation私有雲托管服務，其中包括實現數據駐留和提供其他合規管控的 Sovereign Cloud服務。 中信國際電訊CPC擁有多年VMware技術知識與深厚的客戶服務能力，享有領先技術平台的優勢，逐步把嶄新的全棧VMware Cloud Foundation雲能力融合至其多元的ICT服務板塊內，以協助企業以最佳的總擁有成本（TCO）實行基礎設施現代化，並能在單一平台上同時提供虛擬機器（VM）和容器（Container）工作的支援，為開發人員提供流暢便利的自助式工作體驗，展現企業級的工作彈性和安全性。其獨特及多元化雲服務不但為客戶優化混合雲體驗並為企業減輕管理負擔，同時積極服務在地ICT服務生態圈夥伴，為市場提供更靈活的VMware VCF服務能力，推動數字化運營。 博通VMware Cloud Foundation部門合作夥伴、託管服務及解決方案GTM副總裁Ahmar Mohammad指出：「作為Pinnacle級合作夥伴，中信國際電訊CPC擁有專業知識、實踐經驗和行業影響力，引領客戶實現雲端運算發揮關鍵作用。」 Ahmar Mohammad續說：「VCSP Pinnacle級合作夥伴旨在與我們最有價值的合作夥伴建立更強大的協作關係，以幫助企業客戶實現高效的雲端運營模式，充分結合公有雲的規模和敏捷性與私有雲的安全性和性能。」 中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來表示：「我們非常高興在行業備受推崇的博通優質合作夥伴計劃中，成功獲得Pinnacle合作夥伴地位，再次肯定了我們對提供卓越的VCF平台服務的堅定承諾。中信國際電訊CPC能夠成功在香港、中國內地、新加坡、日本和台灣取得Pinnacle級別，奠定我們在行業，特別是雲服務領域的專業認可，能為跨地域客戶提供具有成本效益、高質量、安全可擴展的VCF平台服務和SmartCloud™雲解決方案，包括從本地環境無縫遷移至虛擬雲服務。我們重視信息安全，在遷移服務過程中，保護客戶數據和基礎設施的安全工作更是重中之重。期待通過這次深化的合作，持續為這些發展蓬勃的市場提供卓越、無憂且全面的雲遷移解決方案，鞏固我們市場上的領導地位，成為這些地區各行各業的優先之選。」 中信國際電訊CPC一直為企業提供國際化標準及服務資源，不僅在多個地區成為VMware Pinnacle級別的合作夥伴，更是香港首個合作夥伴獲得VMware Sovereign Cloud 服務認證，提供一系列可靠服務，包括基礎設施即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS）、一切即服務（XaaS）和專業服務，有效地為客戶打造安全的雲環境拓展跨境業務。中信國際電訊CPC全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN網關、21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的雲及安全運作中心支援，確保VCF的混合雲能無縫連接本地VMware環境，實現工作負載的流動性和靈活性。中信國際電訊CPC的全面服務涵蓋雲計算和人工智能、網絡連接、安全和持續支援服務，為客戶提供卓越的價值和完整的解決方案套件。 Pinnacle 是博通優質合作夥伴計劃中的最高級別。Pinnacle夥伴是博通投資最多的戰略夥伴，具備廣泛的技術認證、長遠顯著的銷售業績、非凡的行業成就和廣泛的國際服務覆蓋範圍。持有Pinnacle級別代表該合作夥伴具有深厚的技術知識和應對客戶最複雜問題的能力。博通與Pinnacle合作夥伴緊密合作，包括向共同客戶銷售，以推動數碼基礎技術的發展，促進數碼化轉型。 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。 請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。 傳媒查詢：

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