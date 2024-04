Wednesday, 24 April 2024, 10:35 HKT/SGT Share: 一站式金融媒體發佈平台「全球速發佈」重磅推出!

香港, 2024年4月24日 - (亞太商訊) - 4月19日,沙利文捷利(深圳)雲科技有限公司重磅上線首家一站式金融媒體發佈平台——全球速發佈,並於深圳舉辦了產品發佈會與戰略合作儀式。 捷利交易寶首席行政官兼雲科技董事長萬勇先生、博達浩華(Porda Havas)總經理李耀榮先生(Bunny Lee)、弗若斯特沙利文大中華區主管合夥人兼常務副總裁王晨暉先生、和君商學運營總監甄宜蒙先生等戰略合作夥伴的代表出席了活動儀式,並發表了主要講話。 「全球速發佈」由雲科技聯合捷利交易寶、博達浩華、沙利文、和君調研共同推出,幫助企業推送公開信息到財經媒體及金融券商交易終端,涵蓋中國內地、中國香港、海外等地區,覆蓋過億精準證券投資者,為上市公司提供全新的資訊傳播解決方案。 捷利交易寶首席行政官兼雲科技董事長萬勇先生表示,為了回應上市公司將重要資訊傳遞給全球投資者的需求,沙利文捷利(深圳)雲科技有限公司攜手多家知名機構推出了一站式金融媒體發佈平台——「全球速發佈」。 博達浩華(Porda Havas)總經理Bunny Lee在講話中介紹了博達浩華的發展歷程、 Havas的國際資源以及國際公關的難點。他指出企業在上市、並購等項目中,品牌宣傳的作用尤為突出。期待未來保持緊密的戰略合作,攜手前行,實現資源分享和互利共贏。 弗若斯特沙利文大中華區主管合夥人兼常務副總裁王晨暉先生表示,沙利文、頭豹是具備行業深度與廣度的合作夥伴,在行業研究領域發揮優勢,並推出了市場地位確認業務。他認為,共同合作可以形成優勢互補,探索更多市場機會。 此外,和君商學運營總監甄宜蒙先生介紹了和君諮詢、資本、商學三大業務,公司的服務產品及客戶資源優勢。雲科技總經理侯清泉先生介紹了公司股份溯源業務,以及與傳統查冊業務的區別。 關於「全球速發佈」平台,主要面向上市公司,適用於業績財報、公告動態、新品發佈等多種資訊發佈場景,能夠解決上市公司發佈難、對接難、追蹤難的痛點。「全球速發佈」的服務優勢包括: SVIP專屬服務 :提供專人對接,瞭解客戶需求,全程1V1跟進服務;

:提供專人對接,瞭解客戶需求,全程1V1跟進服務; 精準傳播管道、覆蓋面廣: 合作管道超300家,覆蓋中國內地、香港、海外等知名財經管道,包括國內外財經媒體、金融資料終端、券商交易終端、互聯網金融軟件,精準覆蓋投資者;

合作管道超300家,覆蓋中國內地、香港、海外等知名財經管道,包括國內外財經媒體、金融資料終端、券商交易終端、互聯網金融軟件,精準覆蓋投資者; 傳播效果追蹤:提供傳播效果報告,使客戶能夠即時監控和評估傳播效果。流覽量、分發連結、傳播管道數量一目了然。 在發佈會上,雲科技展示了與多家港股、A股上市公司的合作案例,分發結果一目了然,得到了合作客戶積極的正面回饋,體現出「全球速發佈」平台能夠觸達全球主流財經管道,有效提升資訊傳播效率和傳播品質。與會嘉賓紛紛表示,這是一個非常高效、便捷的一站式發佈平台,對未來的合作與發展充滿信心。 「全球速發佈」平台正式開啟了一站式金融媒體發佈服務的新時代,我們期待幫助更多上市公司便捷發佈,高效、精準地觸達全球投資者,開創資訊傳播新篇章。 【全球速發佈出品方及合作夥伴介紹】 雲科技 沙利文捷利(深圳)雲科技有限公司是活報告/LiveReport大資料的運營主體,由弗若斯特沙利文與捷利交易寶兩家公司的內地附屬公司聯合創立,兩家公司均在新股市場特別是香港IPO市場擔任重要角色。 雲科技公司特別的將為港股擬上市公司及已上市公司提供精準宣傳路演、公開發行輔助、一站式全週期投資者關係管理服務及綜合性投融資支持,全心致力於公司價值的傳播和實現。 捷利交易寶 捷利交易寶[08017.HK]為超150家香港券商提供行情交易一體化的終端產品,服務覆蓋券商的逾200萬港股交易使用者。捷利交易寶的自營APP已彙集IPO市場超過六成打新投資者,在香港資本市場公開發行輔助業務佔有重要地位。 博達浩華(Porda Havas) 財經傳訊行業的先驅和領導者。博達浩華是香港及大中華區規模最大、市場領先的國際性全方位金融財經服務供應商,提供企業首次公開發行溝通方案、國際路演、財經印刷服務、投資者關係、媒體關係、大型活動策劃管理、危機管理、海外並購顧問服務、企業品牌及形象策劃及廣告策劃的一站式財經服務。 1997年成立以來,共為超過700家中外企業在香港上市提供優質的財經公關及國際路演服務,客戶涵蓋科技、金融服務、零售、醫藥、資源及能源、地產、基礎建設、製造等各行業。 弗若斯特沙利文 全球增長諮詢公司,弗若斯特沙利文深耕全球資本市場及企業諮詢服務,通過首創的“全域投資管理(Total Investment Management, TIM)”為企業提供全方位的投融資及其他各類專業諮詢服務,包括投融資CDD、估值服務、技術顧問、財務顧問、ESG、募投可研、債券發行行業顧問、行業顧問、評估服務、獎項服務、行業白皮書、戰略及管理諮詢、規劃諮詢、技術洞察等。 頭豹 頭豹是國內領先的行企研究原創內容平台和創新的數位化研究服務提供者,頭豹深耕行企研究6年,憑藉豐富的內容生產、平台運營和知識管理經驗,基於大資料、人工智慧、區塊鏈、雲計算等先進數位技術,構建了業內領先的全產業覆蓋、百萬級原創研究內容資料庫頭豹,並首創全開源、多方協同、可拓展的智慧行研平台——“腦力擎Knowlengine™”知識管理與研究輔助KaaS系統,全面賦能20萬+專業需求者。 和君 和君集團創建於2000年春,實繳註冊資本1億,先後在北京、上海、深圳成立總部,在贛南森林深處建立和君小鎮。 和君集團三大業務:諮詢、資本和商學。三大業務形成一體兩翼的格局:以諮詢業務為主體、以資本業務和商學業務為兩翼,通過“諮詢+資本+人才”的綜合服務實現客戶價值倍增。 和君商學辦學歷史20年(2003-2023),累計培養了兩萬多名擁有名校本碩博學歷的青年人才和企業家人才。和君調研團由和君商學運營總部發起,整合和君諮詢、資本、商學資源,聯合全景網等財經媒體,彙集超過1000+專業投資機構,連結資本市場,聚焦上市公司,為上市公司提供規範、專業、深度地投資者關係管理服務,長期陪伴上市公司。



