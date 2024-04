Tuesday, 23 April 2024, 15:20 HKT/SGT Share: 多元產品夯實核心競爭力 泛娛樂產品龍頭卡游擬赴港IPO 來源:香港經濟日報

香港, 2024年4月23日 - (亞太商訊) - 隨著中國經濟高速發展和居民需求不斷增長,消費者越來越崇尚積極健康的娛樂選擇,在此背景之下,中國泛娛樂行業市場規模逐步擴大。據港交所披露,中國泛娛樂產品領域的領先企業——卡游有限公司(「卡游」或「公司」)計劃於港交所主板上市,摩根士丹利、中金公司及摩根大通擔任聯席保薦人。 招股書顯示,卡游是中國泛娛樂產品行業的開拓者和領導者,致力於提供高質量、富有趣味和互動性的產品。根據灼識諮詢的資料,按2022年商品交易總額計,公司在中國泛娛樂產品行業及泛娛樂玩具行業中排名第二,在快速增長的泛娛樂玩具行業集換式卡牌領域中排名第一。 搭建多元產品矩陣,創造卓越用戶體驗 泛娛樂產品,尤其是集換式卡牌,擁有天然的社交屬性。為滿足多樣化的市場需求,卡游主動擁抱變化,憑藉強大的產品設計和創新能力,不斷推出兼具極佳收藏性、娛樂性和功能性的產品,與消費者產生情感共鳴。 具體而言,在鞏固集換式卡牌核心主業的同時,卡游進一步豐富玩具產品組合,引入人偶、集換式卡牌收藏冊、徽章、貼紙和亞克力立牌等其他產品類別,並將業務擴展至文具,推出筆、本冊等產品。利用在IP內容開發、產品設計、生產及銷售等方面的資源及能力,為新產品類別快速鋪平道路,從而擴大業務規模。 除產品類別擴充外,卡游一直根據現有產品類別有節奏地發布不同功能性、IP主題和價位的新產品系列。於2021年、2022年及2023年前九個月,公司分別推出了143個、190個及177個玩具系列,各期分別包括132個、168個及121個集換式卡牌系列,並分別推出了6個及52個文具產品系列。 卡游在產品中注入獨特的趣味互動元素,增強產品的可收藏性和娛樂性。公司為產品精心設計玩法規則,包括集換式卡牌及人偶,使其產品成為家人、朋友及其他玩家的娛樂和社交互動的首選之一。公司還在玩法設計方面不斷創新,持續為消費者帶來新奇和有趣的體驗,讓產品廣受市場歡迎,建立高品牌認知度。 生產製造能力行業領先,供應鏈效應持續提升 先進的生產製造能力與嚴格的供應鏈管理體系,是支撐卡游高效運營的基礎。長期以來,公司努力保持在生產技術進步的最前沿,不斷引進先進的生產設備及提高生產技術,有效提高產品質量,改進生產效率。 為打造極致產品,卡游從全球領先製造商購買印刷設備,在印刷質量、速度、效率等方面達到世界領先水平。與此同時,公司一直把握全球最新生產技術發展,並與主要供應商在原料研發、技術創新及設備升級等方面進行合作,在生產中採用光柵印刷、絲印熱燙金及鉑金光刻等先進技術。公司還通過對核心生產工序所使用的各種設備進行升級,持續提升生產全鏈路自動化、信息化與智能化水平。 截至目前,公司擁有三個生產基地及一個物流中心,以及正在建設兩個生產基地。生產基地位於浙江省和廣東省,具有戰略性地理位置,擁有豐富的消費品供應鏈資源,可高效支持公司的全國銷售網絡。位於浙江義烏的物流中心位置優越,能夠迅速應對中國各地的需求,確保高效穩定的產品供應。 生產製造與供應鏈無縫銜接,由此形成規模經濟,帶來顯著的成本優勢,推動卡游能夠以極高的性價比提供覆蓋廣泛價格區間的優質產品。於2021年、2022年及2023年前九個月,公司的毛利率分別為58.1%、68.8%及67.3%,運輸及物流費用佔總收入的百分比始終低於1.0%。 真正打動用戶、陪伴用戶,是卡游的長期目標。公司表示,未來將堅持不懈地開發高品質產品,繼續拓展產品類別,豐富產品組合,提升產品工藝及生產能力,創建新的增長引擎,以在泛娛樂產品市場中長期搶佔發展先機。



